“แม็ค” ปลื้มโชว์ 9 เดือนแรกกำไรพุ่ง 44%

ผู้จัดการรายวัน 360 - “แม็คกรุ๊ป” มั่นใจผลประกอบการเติบโตแข็งแกร่งยั่งยืน ปลื้มผลงาน Mc Outlet ที่เปิดครบ 100 สาขา 4 ภูมิภาค เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา คาดปีบัญชี 2566 รายได้-กำไรโตเลข 2 หลัก ตอกย้ำความแข็งแกร่ง ส่วนงวด 9 เดือนรายได้ 2,832 ล้านบาท กำไร 525 ล้าน ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องทะลุปี 65นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการงวดปีบัญชี 2566 จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในส่วนของรายได้และกำไรจะเติบโตในเลข 2 หลักเนื่องจากยอดขายในช่วงงวดไตรมาสสุดท้ายของปีเติบโตจากเทศกาลหยุดยาว การกลับมาของการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นไปอย่างคึกคัก และประเทศไทยเพิ่งผ่านการเลือกตั้ง อีกทั้งผลดำเนินงานงวด 9 เดือน รอบปีบัญชี 2566 (1 ก.ค. 2565-31 มี.ค. 2566) เติบโตทะลุปี 2565 ไปแล้ว โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 525 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.3% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 364 ล้านบาท มีอัตราไรสุทธิ 18.6% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 16.8% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นยังสูงที่ระดับ 64.9% เพิ่มจากงวดเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 64.4% โดยในงวด 9 เดือนบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า 2,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 662 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน“รายได้และกำไรของบริษัทในงวด 9 เดือนเติบโตแข็งแกร่ง ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง รายได้จากการขาย 2,832 ล้านบาท เกือบเท่ากับปี 2565 ทั้งปีที่มีรายได้ทั้งสิ้น 2,949 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิงวด 9 เดือนทำได้ 525 ล้านบาท ก็สูงกว่าปี 2565 ทั้งปี โดยปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 485.76 ล้านบาท” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แม็คกรุ๊ป กล่าวนายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทเติบโตแข็งแกร่งยั่งยืน จากการวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ ทั้งการเปิดช่องทางการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ Mc Outlet ที่เปิดครบ 100 สาขา 4 ภูมิภาค เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา และมีแผนขยายต่อเนื่องเพื่อรองรับกำลังซื้อที่กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติ รวมถึงการออกแคมเปญ My Mc My Way และคอลเลกชันใหม่ๆ ภายใต้ธีม Find My Fit, Mc Biker และ Mc Graffiti Play ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค ซึ่งทำให้แบรนด์ Mc JEANS เป็นหนึ่งในใจคนไทยมากว่า 48 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 สัดส่วนการจำหน่ายสินค้าแบ่งออกเป็น เดนิม 45% และนัน เดนิม 55% มีฐานลูกค้าสมาชิกกว่า 1.2 ล้านบัญชี และกว่า 53% เป็นลูกค้ากลุ่ม Millennials ขณะที่ Gen X สัดส่วน 30% และ Gen Z สัดส่วน 12%ทั้งนี้ ปีบัญชี 2566 ถือว่าเป็นปีบัญชีที่ “แม็คกรุ๊ป” มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบ 10 ปี โดย MC ได้เข้าซื้อขายครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตต่อเนื่อง สามารถฝ่าทุกๆ วิกฤต ด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เนื่องจาก MC เป็นบริษัท Cash Rich และ Zero Debt โดย ณ สิ้นงวด 9 เดือน ปีบัญชี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น (Cash & Short-Term Investment) วงเงิน 1,774 ล้านบาทนอกจากนี้ บริษัทคงนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี ในอัตราเกือบ 100% ของกำไรสุทธิ เกินนโยบายที่จะจ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ หรือต่อปี หุ้นของบริษัทให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสูงกว่า 5% บางปีให้ผลตอบแทนสูงถึง 8.8% ซึ่งถือว่าสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินมาโดยตลอด และยังคงนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป