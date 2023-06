NGGจิวเวลรี่ ผนึก วอล์ท ดิสนีย์ ออกชุดลิตเติ้ลเมอร์เมดรุกเจนเอ็ม

ผู้จัดการรายวัน 360 - NGG JEWELLERY สบช่องขยายตลาดใหม่ หลังพบโอกาสทอง ร่วมกับบริษัทเดอะ วอล์ท ดิสนีย์ ประเทศไทย ออกคอลเลคชันพิเศษ “The Little Mermaid Special Collection by NGG” เจาะกลุ่มคนรักดิสนีย์ และวัยเริ่มทำงาน ลั่นยอดขายสิ้นปีแตะ 10 ล้านบาทแน่นอนนายวิชา วัฒนเมธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฎิบัติการ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด แบรนด์ NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับ ทอง เพชร อัญมณี และนาฬิกาหรู เปิดเผยถึงแผนการทำตลาดเครื่องประดับ ทอง เพชร และอัญมณีภายใต้แบรนด์ “NGG JEWELLERY” ว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ขยายไปกลุ่ม Target Generation M รวมถึงกลุ่มวัยเริ่มทำงานเพิ่มมากขึ้นด้วยการจับมือกับบริษัทเดอะ วอล์ท ดิสนีย์ ประเทศไทย ทำคอลเลคชันพิเศษ “The Little Mermaid Special Collection by NGG” ที่ประกอบด้วย ต่างหู The Little Mermaid Earrings Collection มูลค่า 225,900 บาท,ต่างหู The Little Mermaid Stud Earrings Collection มูลค่า 71,900 บาท ,แหวน The Little Mermaid Rings Collection มูลค่า 71,900 บาท เข้ามาทำตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่ม FC หรือแฟนคลับคนรักดิสนีย์ และกลุ่มวัยเริ่มทำงาน ที่อยากย้อนวัยเด็กใส่คอลเลคชันดิสนีย์ได้ทุกวันทั้งนี้ เชื่อว่าคอลเลคชันดังกล่าวที่บริษัทฯ คาดว่าจะวางขายตลอดทั้งปี แต่จะเป็นการขายในรูปแบบเปิดพรีออเดอร์ จะได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นอย่างมาก สิ้นปี 2566 คาดว่าจะทำยอดขายได้ไม่น้อย 10 ล้านบาท เพราะจุดขายและจุดแข็งของ NGG JEWELLERY คือ เป็นแฟชั่น จิวเวลรี่ ที่เน้นเรื่องดีไซน์และคุณภาพเพชรน้ำงามอย่างไรก็ตาม คอลเลคชันนี้ ยังมีโปรดักส์ไฮไลท์อีก 1 ชิ้น คือ มงกุฎ The Little Mermaid Tiara มูลค่ากว่า 1.75 ล้านบาท ซึ่งได้เอาไปโชว์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์ The Little Mermaid Live Action ที่ผ่านมา โดยให้น้องเดมี่ ลูกสาวของลีเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน สวมใส่ พร้อมกำไล Charmmy รุ่น Disney Tsum Tsum Ariel Charm สินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก Disney โดยมงกุฎ The Little Mermaid Tiara คอลเลกชันพิเศษนี้ประกอบด้วย ตัวเรือนทองขาว 18K ล้อมด้วยเพชร 1,000 เม็ด น้ำหนักกว่า 11 กะรัต พร้อมอัญมณีหายากกว่า 187 เม็ด ไม่ว่าจะเป็นอความารีนที่เปรียบเสมือนสีของท้องทะเล ไวโอเล็ต แซฟไฟร์ และกรีน ทัวร์มาลีน น้ำหนักรวม 7 กะรัต ที่มีขั้นตอนการผลิตมากกว่า 480 ชั่วโมง”นายวิชา กล่าวว่า ตลาดยังมีแนวโน้มสดใส ผู้บริโภคยังมีความต้องการซื้อเพื่อสวมใส่ ให้เป็นของขวัญ และเก็บสะสมอยู่ ดังนั้น การขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มแฟชั่นงานดีไซน์ ถือเป็นการขยายตลาดของแบรนด์ NGG ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น จากเดิมที่ฐานลูกค้าหลักของ NGG เป็นกลุ่มคน Generation X และเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน