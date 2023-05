Little Mermaid กับคลื่นกระแสเกลียดชัง!! กวาดรายได้สวยในอเมริกา แต่ในตลาดต่างประเทศ "ยับเยิน"

โดยรายได้รวมทั่วโลกทำเงินในการเปิดตัวจนถึงวันอาทิตย์ 163.8 ล้านดอลลาร์ ถือว่าต่ำกว่าที่คาดไว้พอสมควร และยากที่จะกลายเป็นหนังอย่างที่บางคนทำนายเอาไว้ซึ่งสาเหตุที่หนังทำเงินไม่เข้าเป้าก็คือ รายได้ที่น่าผิดหวังในหลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็น ฝรั่งเศส เกาหลี เยอรมนี และที่อื่นๆที่น่าสนใจก็คือกระแสของผู้ชม โดย The Little Mermaid ได้รับคะแนนจากคนดูในสูงถึง 95% แต่ในประเทศอื่น ๆ หนังกลับได้คะแนนน้อยอย่างผิดปกติซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจมีคนเข้าไปกดคะแนน 0 หรือ 1 ให้กับ The Little Mermaid อย่างไม่เป็นธรรมในหลาย ๆ ประเทศ เพราะผู้ชมบางส่วนยังคง "รับไม่ได้" ที่หนังเลือกนักแสดงผิวดำมาแสดงบทนำถึงขณะนี้ The Little Mermaid ได้คะแนนจากผู้ชมไป 95% ใน Rotten Tomatoes แต่จากเว็บไซต์จัดอันดับภาพยนตร์ในต่างประเทศ รวมถึง IMDB ในสหราชอาณาจักร บราซิล และเม็กซิโก ตลอดจน AlloCiné หนังล้วนได้คะแนนที่ต่ำมากเว็บไซต์ของฝรั่งเศสถึงกับออกเสียงเตือน หลัง Little Mermaid ได้คะแนนในเว็ตไซต์ต่ำมากว่าอย่างไรก็ตามกระแสของ Little Mermaid ในฝรั่งเศสค่อนข้างจะแย่ และนักวิจารณ์จากสำนักที่น่าเชื่อถือบางแห่ง เช่นและก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ และให้ดาวเพียงดาวเดียวขณะที่ IMDB ก็ยอมรับว่าคะแนนของ Little Mermaid มีความ "ผิดปกติ" และหนังอาจจะโดนคนเข้ามากดคะแนน 1/10 โดยไม่ได้ดูหนังด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ในเยอรมนี ที่ตอนแรก หนังเรื่องนี้ได้คะแนนแค่ 0.7 เต็ม 10 ก่อนที่จะเข้าฉายด้วยซ้ำไป จนเมื่อหนังเข้าฉายจริง ๆ คะแนนก็ขึ้นมาเป็น 5ที่เกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันถึงขั้นที่สถานีข่าว SBS News ของเกาหลีอ้างว่ามีกลุ่มคนพยายามกดคะแนนต่ำสุดให้กับหนังเรื่องนี้ในเว็บไซต์ Zapzee ตั้งแต่ยังไม่ได้ดูหนังเลยด้วยซ้ำ ขณะที่ใน Naver หนังได้คะแนน 1.96/10 ตั้งแต่ยังไม่ได้ฉายอย่างเป็นทางการ และคะแนนก็เพิ่มมาเป็น 6.67 เมื่อหนังเข้าฉายแล้วในประเทศจีนทาง Maoyan เว็บไซต์รวมข้อมูลภาพยนตร์ก็ไม่ได้ขึ้นคะแนนของหนังเรื่องนี้ โดยหนังทำเงินในสุดสัปดาห์แรกไป 17.7 ล้านหยวน (2.5 ล้านดอลลาร์) ซึ่งน้อยมากสำหรับวงการภาพยนตร์จีน