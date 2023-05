ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ควงลูกสาวน้อง เดมี่ ออกงาน จัดเต็มเครื่องประดับและมงกุฎจาก NGG JEWELLERY มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท เนรมิตเป็นเงือกน้อยสุดน่ารัก

NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับ ทอง เพชร อัญมณี และนาฬิกา ยกโลกใต้น้ำมาไว้ให้คุณแล้ว ในงาน Disney’s The Little Mermaid Thailand Gala Premiere งานเปิดตัวภาพยนตร์ไลฟ์แอ๊กชั่น Disney’s The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัย ภาพยนต์ที่แฟนๆ เจ้าหญิง Disney ต่างรอคอย งานนี้ใครๆ ก็ต่างหลบทางให้กับแอเรียลตัวน้อย อย่างน้องเดมี่ ลูกสาวคนสวยของคุณแม่ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ที่ควงคู่ออกงานเป็นซุปตาร์ตัวจิ๋วคู่กับคุณแม่โดยงานนี้ทาง NGG JEWELLERY ได้เตรียมเครื่องประดับและอัญมณีสุดล้ำค่า The Little Mermaid Special Collection by NGG โดยร่วมมือกับบริษัทเดอะ วอล์ท ดิสนีย์ ประเทศไทย คอลเลคชันสุดพิเศษสำหรับภาพยนตร์ The Little Mermaid Live Action ที่ถูกออกแบบมาอย่างละเมียดละไมล้ำค่าบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าหญิงที่สาวๆ ใฝ่ฝันมาให้ทั้ง 2 สาวสวมใส่ โดยน้องเดมี่ ได้สวมใส่มงกุฎ มูลค่ากว่า 1.75 ล้านบาท และกำไล Charmmy รุ่น Disney Tsum Tsum Ariel Charm สินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก Disney ในขณะที่คุณแม่ลีเดียสวมใส่ต่างหู The Little Mermaid Earrings Collection ที่มาพร้อมกิมมิกของปลาดาวสุดน่ารัก มูลค่า 225,900 บาทชุดเครื่องเพชร จาก NGG รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาทโดยมงกุฎ The Little Mermaid Tiara จากคอลเลกชันพิเศษที่น้องเดมี่ได้สวมใส่เพิ่มความเป็นเงือกน้อยนี้ ประกอบด้วย ตัวเรือนทองขาว 18K รายล้อมไปด้วยเพชร 1,000 เม็ด น้ำหนักกว่า 11 กะรัต พร้อมอัญมณีหายากกว่า 187 เม็ด ไม่ว่าจะเป็นอความารีนที่เปรียบเสมือนสีของท้องทะเล ไวโอเล็ต แซฟไฟร์ และกรีน ทัวร์มาลีน น้ำหนักรวม 7 กะรัต ที่บรรจงทุกขั้นตอนการผลิตกว่า 480 ชั่วโมง และกำไลข้อมือ Charmmy รุ่น Disney Tsum Tsum Ariel Charm ที่น้องเดมี่ใส่ออกมาได้น่ารักเป็นเจ้าหญิงแอเรียลตัวน้อย ใครเห็นก็อดไม่ได้ที่จะเอ็นดูทางด้านคุณแม่คนสวย ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ สวยสง่าด้วยชุดเครื่องเพชร จาก NGG รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท และเด่นสะดุดตากับต่างหู The Little Mermaid Earrings collection ที่มีกิมมิกสุดน่ารัก ปลาดาวหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งท้องทะเล มาพร้อมตัวเรือนทองขาว 18K ฝังเพชรทั้งหมด 46 เม็ด น้ำหนักกว่า 1.5 กะรัต สะกดทุกสายตาด้วยอัญมณีอันทรงคุณค่าทั้ง 3 สี ไม่ว่าจะเป็นอความารีน อเมทิสต์ และ กรีน ทัวร์มาลีน รวมทั้งสิ้น 187 เม็ด น้ำหนัก 2.5 กะรัต พรีเมียม และดูหรูหราในแบบของเจ้าหญิงแอเรียลงานนี้ใครอยากเป็นเจ้าหญิงแอเรียล เสมือนว่าอยู่โลกใต้ทะเล ทาง NGG JEWELLERY ได้จัดแสดง NGG : The World Under the Sea @Siam Paragon ที่มีทั้ง Exhibition Booth ห้องถ่ายรูปแสงสะท้อนคล้ายว่าอยู่โลกใต้น้ำแบบสมจริง ณ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ @สยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 และกิจกรรม Dress Your Dream Come True ใครๆ ก็เป็นเจ้าหญิงได้ เพียงร่วมสนุกแต่งตัวเป็นเจ้าหญิง ลงรูปพร้อมติด #NGG #NGGJewellery #THELITTLEMERMAID #NGGTHENEXTPRINCESS ลุ้นรับ Disney Tsum Tsum Gold Card 0.1 กรัม มูลค่า 1,350 บาท จาก NGG JEWELLERY ร่วมเล่นกิจกรรมกันได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566