“จุรินทร์”เปิด HALL OF FAME โชว์รายชื่อผู้บริหาร-ผลงานเด่นพาณิชย์ 103 ปี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิด “HALL OF FAME หอประวัติศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์” พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ที่ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า กระทรวงพาณิชย์ก่อตั้งเมื่อปี 2463 ปัจจุบันมีอายุครบรอบ 103 ปี อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานกว่า 1 ศตวรรษ มีเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวม 64 ท่าน โดยมีเสนาบดีพระองค์แรก คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ“ผมได้หารือกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ เห็นสมควรรวบรวมประวัติศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ในการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการพาณิชย์ขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ได้สร้างผลงานและคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไว้มากมาย HALL OF FAME หรือหอประวัติศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ จึงเกิดขึ้น เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์และเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ”ทั้งนี้ วันนี้ (8 มิ.ย.) เป็นวัน “กิติยากร” ซึ่งเป็นวันประสูติของเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ พระองค์แรก การถือเอาวันกิติยากร เป็นวันเปิด HALL OF FAME อย่างเป็นทางการ ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งกับกระทรวงพาณิชย์ หวังว่าผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และได้ประโยชน์จาก HALL OF FAME หอประวัติศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่า HALL OF FAME หรือหอประวัติศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการรวบรวมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และผลงานเด่นของกระทรวงพาณิชย์ เอาไว้จำนวนมาก ได้แก่ ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเหตุการณ์สำคัญ เช่น การตั้งสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศครั้งแรกที่ฮ่องกง การแสดงสินค้านานาชาติครั้งแรก การจัดตั้งศูนย์ส่งออก การรับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน โครงการปั้น GenZ เป็น CEO การผลักดันสินค้า GI ทุกจังหวัด และโครงการประกันรายได้ เป็นต้น