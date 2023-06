ซีพีเอฟติวเข้มพัฒนาคู่ค้า SMEs เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในฐานะประธานโครงการ เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศเพื่อแนะนำโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมเทคโนโลยี ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (RD Center) ที่วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟในสาขาต่างๆ เช่น เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในมิติด้านการเงิน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ“โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คู่ค้า SMEs ในห่วงโซ่อุปทานของซีพีเอฟมีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้สามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น ตอบรับเทรนด์โลก รองรับการเติบโตของซีพีเอฟในอนาคต และเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน สู่ Net-Zero ในปี 2050" นายพีรพงศ์กล่าวภายใต้โครงการฯ ซีพีเอฟจะจัดกิจกรรมเยี่ยมสถานประกอบการของ SMEs เพื่อช่วยประเมินโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนดำเนินการด้วยกัน จากนั้น คู่ค้าจะเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้วยหลักสูตรระดับโลก Lean Six Sigma ซึ่งเป็นหลักการที่องค์กรชั้นนำระดับโลกประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และเข้าใจการพัฒนาองค์กรใน 4 มิติ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน การบริหารจัดการพลังงาน การปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงาน และการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการดำเนินโครงการพิเศษในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยตั้งเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs สามารถเห็นผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการพิเศษ ภายในเดือนตุลาคมปีนี้กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อ SMEs มาก เพราะโลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงมาก บริษัทของเราให้ความสนใจที่จะทำโครงการประหยัดพลังงานกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจในอนาคต พัฒนาทั้งปัจจุบันและพัฒนาในอนาคต ขอบคุณทางซีพีเอฟที่จัดโครงการดีๆ ขึ้นมาโครงการนี้เป็นประโยชน์มากต่อทาง SME ของเรา ช่วยให้มีความรู้มากขึ้น ทุกคนตระหนักดีถึงปัญหาโลกร้อน โครงการนี้จะช่วยให้ SMEs มีความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการ การลดต้นทุนที่ถูกต้องโครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” เป็นหนึ่งกิจกรรมโครงการ “Partner to Grow เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ที่ซีพีเอฟริเริ่มขึ้นในปีนี้ ผนึกความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของหน่วยงานในองค์กร ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ และร่วมพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี (Environment, Society and Governance : ESG) นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังดำเนินโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการ Partnership Enhancement Program เพื่อช่วยคู่ค้ามีแต้มต่อในการทำธุรกิจกับซีพีเอฟ ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ๆ มากขึ้น หนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง