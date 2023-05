“ซัมซุง”โหมกลุ่มทีวีพรีเมี่ยม ดันยอดขาย Neo QLED TV โตเท่าตัว

ผู้จัดการรายวัน 360 - – ซัมซุง ผู้นำยอดขายทีวีอันดับหนึ่งทั่วโลก 17 ปี และผู้นำยอดขายซาวด์บาร์อันดับหนึ่ง ทั่วโลก 9 ปี จัดงาน Live Streaming เปิดตัว Samsung Neo QLED TV 8K ปี 2023 อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยนำเสนอทีวีพรีเมียมมาตรฐานใหม่ ตอกย้ำตลาดทีวีพรีเมี่ยมมาแรง ซัมซุงตั้งเป้ายอดขาย Neo QLED TV เติบโตขึ้นเป็นเท่าตัว และยอดขายทีวีจอใหญ่ ขนาด 75 นิ้วขึ้นไปเติบโต 60% ภายในสิ้นปี2566การแถลงข่าวโดย 2 ผู้บริหาร นางสาวเจนนิเฟอร์ ซอง ประธานบริษัท และนายสุวิณ โกษีอำนวย หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และผู้อำนวยการธุรกิจภาพและเสียง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมด้วย ไบรท์-นรภัทร วิไลพันธุ์, ไอซ์-บุษกร สุวรรณนิล หรือ iCeQueeniiz เกมเมอร์ชื่อดัง และ พีเค-ปิยะวัฒน์ เข็มเพชรนางสาวเจนนิเฟอร์ ซอง ประธานบริษัท บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า “การเปิดตัว Samsung Neo QLED TV 8K และ OLED TV ซึ่งเป็นทีวีไลน์อัพเรือธงของซัมซุงในปีนี้ ถือเป็นการแนะนำสุดยอดนวัตกรรมทีวีพรีเมียม เพื่อมอบประสบการณ์ที่จะทำให้ผู้บริโภครู้สึก “ว้าว! ยิ่งกว่าเดิม” สอดคล้องกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ที่ซัมซุงได้ประกาศกลยุทธ์สื่อสารการตลาด Live A New Day ให้ทุกไลฟ์สไตล์ได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการในโลกที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาซัมซุงพัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นและมีความสุขขึ้น ดังนั้นการเปิดตัว Samsung Neo QLED TV 8K ปี2566 (ค.ศ.2023) และ OLED TV ในวันนี้ จะตอบสนองความต้องการด้านความบันเทิงขั้นสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้นในปีนี้ซัมซุงยังได้ติดตั้ง Built-In IoT Hub ในทีวีรุ่นที่เปิดตัวปีนี้ พร้อมมาตรฐาน Matter ที่ช่วยให้ควบคุมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ผ่านทีวีได้ ผ่านแอปพลิเคชั่น SmartThings เปลี่ยนให้ทีวีเป็นฮับของการควบคุมภายในบ้านนายสุวิณ โกษีอำนวย หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และผู้อำนวยการธุรกิจภาพและเสียง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวต่อว่า ภาพรวมตลาดทีวีปี 2565 ผู้บริโภคให้การตอบรับทีวีพรีเมียมมากขึ้น โดยเติบโตจากปี 2564 ถึง 1.9 เท่า เป็นผลมาจากคนมองหาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและขนาดจอใหญ่ขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันคอนเทนต์ 8K เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube เกมที่พัฒนาคุณภาพถึง 8K หรือกระทั่งสมาร์ทโฟนที่ถ่ายวิดีโอภาพคมชัดได้ถึง 8K ทำให้ผู้บริโภคมองหาทีวีที่ตอบโจทย์การรับชมคอนเทนต์หรือการเล่นเกมนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทีวีเป็นจอใหญ่มากขึ้น ปีที่ผ่านมาหน้าจอทีวีขนาด 75 นิ้วขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วน 8.4% ของทีวีทั้งหมดในประเทศไทย คาดว่าในปีนี้จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 12%ในส่วนของซัมซุงเองก็มีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดรวม โดยได้ตั้งเป้ายอดขายทีวีจอใหญ่ 75 นิ้วขึ้นไปเติบโต 60% ภายในสิ้นปี และหลังจากเปิดตัว Samsung Neo QLED TV 8K ปี 2023 ในครั้งนี้ ซัมซุงคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและผลักดันให้ยอดขาย Neo QLED TV เติบโตเป็นเท่าตัวภายในสิ้นปีNeo QLED 8K รุ่นปี 2023 จัดเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีทีวีซัมซุงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่รองรับความละเอียดถึง 8K โดยมีเม็ดพิกเซลหน้าจอถึง 33 ล้านพิกเซลหรือสูงกว่าหน้าจอ 4K ถึง 4 เท่า เทคโนโลยีหลอดไฟ Quantum Mini LED ขนาดจิ๋วช่วยคุมความดำเฉพาะจุดได้อย่างประณีต ผสานกับเทคโนโลยี Quantum Dot ที่ช่วยบูสท์สีสันให้สดอิ่มสมจริง อีกทั้งยังมีชิปประมวลผลตัว ท็อป Neural Quantum Processor 8K เจเนอเรชั่นใหม่ รวมไปถึงซัมซุงเป็นแบรนด์ทีวีแรกของโลกที่ได้รับการรับรอง Pantone Validated ว่าให้สีสันเที่ยงตรงแม่นยำทั้งเฉดสีและสีผิว และที่พลาดไม่ได้คือCinematic Experience ด้วยมุมมองแบบ Ultra-Viewing Angle ทำให้ไม่ว่าจะนั่งชมจากมุมไหนก็ยังสามารถรับชมภาพได้สมจริง เหมาะสำหรับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆ รวมถึงหน้าจอแบบ Anti-Reflection ลดแสงสะท้อนบนทีวี มาในดีไซน์ที่เรียกว่า Infinity Q Screen ทำให้สามารถรับชมคอนเทนต์บนหน้าจอที่เสมือนไร้ขอบ พร้อมกล่อง One Connect ที่สามารถ Connect ทุกสายไว้ในที่เดียว และขาตั้งทีวีแบบ Ultra Slim Metal Stand เป็นดีไซน์ที่ดูสวยงาม ลงตัวกับบ้านทุกสไตล์ พร้อมระบบเสียง Dolby Atmos และ Q-Symphony 3.0 ที่ให้ทีวีทำงานร่วมกับซาวด์บาร์สร้างระบบเสียงสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ Samsung Neo QLED 8K รุ่น QN900C มีให้เลือก 3 ขนาด ได้แก่ 65” 75” 85”เอาใจคอเกมด้วย Gamebar 3.0 ซึ่งมีฟีเจอร์ Super Ultrawide GameView ไม่ว่าจะเป็นการปรับ Screen Ratio ให้เห็นมุมมองได้กว้างยิ่งขึ้นสูงสุดถึง 32:9 หรือกดเลือก Minimap Zoom ให้เห็นภาพได้ทั้งแมพของเกมทั้งยังแชร์เฉพาะแมพไปเปิดอีกหน้าจอได้ พร้อมอัพเดตฟีเจอร์สำหรับเกมเมอร์ที่สามารถรองรับ Frame Rate หรือว่า Refresh Rate ได้สูง 120 Hz สำหรับรุ่น 8K และสูงถึง 144Hz สำหรับรุ่น 4K และรองรับ AMD FreeSync Premium Pro ด้วย ขั้นสูงสุดของ AMD FreeSync ซึ่งจะตรงกับมาตรฐานสูงสุดของเกมยุคใหม่ทำให้เวลาเล่นเกมที่ภาพเคลื่อนไหวเร็วๆ แล้วภาพไม่ฉีกขาด ช่วยให้การเล่นเกมสนุกขึ้น รวมถึงแอปลิเคชั่นดูหนังและซีรีส์ครบครัน อาทิ YouTube 8K, Netflix, Prime Video, HBO Go, Viu, iQiYi, AIS Play, TikTok และล่าสุด Disney+ HotstarSamsung OLED TV #OLEDที่โอกว่าSamsung OLED TV ภาพคมชัดด้วยพิกเซลมากถึง 8.3 ล้านพิกเซล มาพร้อมชิปประมวลผล Neural Quantum Processor 4K ความละเอียด 4K ที่แสดงผลสีและความสว่างได้ดีกว่าเดิม มอบสีดำอันนุ่มลึก สีขาวที่บริสุทธิ์ และสีอื่น ๆ ครบทุกเฉดที่มีชีวิตชีวาพร้อมด้วยฟีเจอร์ Quantum HDR OLED+ with Brightness Booster บูสต์ความสว่างและคอนทราสต์ให้อยู่ในระดับสูงสุด ทำให้ทุกรายละเอียดชัดเจนสมจริงยิ่งขึ้น โดย Samsung OLED TV ได้รับรองมาตรฐานโดย PANTONE ผู้รับรองมาตรฐานสีระดับโลก ว่ามีสีสันที่แม่นยำกว่า 2,000 สี Samsung OLED TV รุ่น S95C ซึ่งมีให้เลือก 3 ขนาด ได้แก่ 77” 65” และ 55”“ซัมซุงยังคงรักษาคำมั่น ‘ความยั่งยืนในทุกๆวัน (Everyday Sustainability)’ ตั้งแต่การคัดสรรส่วนประกอบ กระบวนการผลิตที่มีการบริหารจัดการสารเคมีและการใช้พลังงานหมุนเวียน อีกทั้งเรื่องการจัดจำหน่าย โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้หมึกที่ผลิตจากน้ำมัน และตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยทำให้ทีวีทนทานมากขึ้น ให้บริการซ่อมแซมที่ดีขึ้น และนำวัสดุหรือชิ้นที่วนมาใช้ซ้ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดซัมซุงได้พัฒนาโซลาร์เซลล์รีโมทที่สามารถชาร์จไฟได้รุ่นแรกของโลกเพื่อลดการใช้แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งซัมซุงยังมุ่งเน้นเรื่อง Accessibility ให้ทีวีสามารถใช้งานได้สำหรับทุกคน โดยพัฒนาฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นในทีวีรุ่นปี 2023 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางด้านสายตา ความตั้งใจนี้ส่งผลให้ Samsung Relumino for Televisions ได้รับรางวัล CES Accessibility Awards ปี 2023 และยังได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2023 อีก 4 สาขาอีกด้วย ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมทีวีพรีระดับโลกได้เป็นอย่างดี” นางสาวเจนนิเฟอร์ กล่าวSamsung Neo QLED TV และ OLED TV เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ New Samsung Neo QLED รับส่วนลดสูงสุด 60,000 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อ The Freestyle, The Frame และ Soundbar ราคาพิเศษ และสั่งซื้อล่วงหน้า New Samsung OLED TV รับส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อ The Freestyle และ The Frame ราคาพิเศษ นอกจากนี้ทั้งสองรุ่นยังได้รับสิทธิ์พิเศษอีกหลายต่อ อาทิ ผ่อน 0% นานสูงสุด18 เดือน, รับประกัน 3 ปี พร้อมรับชม HBO Go ฟรี 6 เดือน