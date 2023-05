ก้าวสู่ปีที่ 3 “แบงค์แอนด์โอลูฟเซ่น” เปิดสาขาใหม่พร้อมเปิดตัว “อะราเบล่า สิตานัน” Friend of Boonlapo คนแรก

ความสำเร็จอีกก้าวของบริษัท บุญลาโภ จำกัด นำโดยนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ทรงพล บุญลาโภ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า “ได้ฤกษ์ดีเปิดตัวสาขาที่ 6 The Emporium Shopping Complex ชั้น 1 พร้อมพบกับ Friend of Boonlapo คนแรก อะราเบล่า สิตานัน เกรโกรี่ ดีกรีนางสาวไทยพัทลุงปี 2566 และรองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์ 2566 เพื่อส่งมอบประสบการณ์เสียงระดับโลก ดึงดูดผู้ที่รักการดูหนังฟังเพลง ด้วยงานฝีมือการออกแบบ นวัตกรรมด้านเสียง ชุดโฮมเธียเตอร์ภายในบ้าน โทรทัศน์ ซาวนด์บาร์ ลำโพงเมาติรูม รวมถึงลำโพงบลูทูทแบบพกพาและหูฟังระดับพรีเมียมอีกมากมายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว สามารถปรับแต่งให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเองได้ เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก

สำหรับจุดเด่นของแบรนด์ Bang & Olufsen คือ มุ่งเน้นสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ในทุกยุคสมัย โดดเด่นด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพร้อมวัสดุพรีเมียม งานดีไซน์ที่พิถีพิถัน มีสินค้าให้เลือก 3 ประเภท คือ 1. On The Go (OTG) ลำโพงพกพาและหูฟัง Earphones – Headphones 2. Connected Speaker (คอนเนคเต็ด สปีกเกอร์) ลำโพงตกแต่งบ้าน ที่สามารถลิงค์เสียงแบบเมาติรูมได้ โดดเด่นด้วยวัสดุและงานดีไซน์ 3. Home Cinema Experience (โฮม ซีนีม่า เอ็กซพีเรียนซ์) ลำโพงโฮมเธียเตอร์ระดับไฮเอนด์ เสียงสมจริงทรงพลัง และที่เป็นหัวใจสำคัญคือมีเอกลักษณ์เสียงเป็นของตัวเอง หรือที่เรียกว่า “BANG & OLUFSEN SIGNATURE SOUND” ดังนั้นไม่ว่าตั้งแต่นักศึกษา วัยทำงาน หรือนักธุรกิจ ก็ล้วนแต่เป็นกลุ่มลูกค้าของ Bang & Olufsen ทั้งหมด ทำให้ความท้าทายคือการกลับมาซื้อซ้ำอีกเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นสินค้าแบบซื้อแล้วจบ ซื้อหนึ่งครั้งใช้ได้นานถึง 10-20 ปี ดังนั้นเราจึงใส่ใจกับการบริการลูกค้าเป็นพิเศษ โดยการสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่ดีเมื่อได้เข้ามาเยี่ยมชมร้านรวมถึงการได้ทดลองใช้ นอกจากนี้ การออกแบบร้าน หรือดิสเพลย์ภายในร้าน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาให้บริการออกแบบเพื่อให้เข้ากับพื้นที่หรือเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน เรียกได้ว่ามาที่นี่คุณจะได้บริการแบบพรีเมี่ยมและครบครัน โดยมีให้บริการ 6 สาขา ได้แก่ ICONSIAM Flagship ชั้น 1 Zone ICONLUXE, Siam Paragon ชั้น 2, Central Embassy ชั้น 4, Central Eastville ชั้น 1, Gaysorn Centre Experience ชั้น 1และ The Emporium Shopping Complex ชั้น 1