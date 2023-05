“บุญลาโภ” ปูทางโต B&O พุ่ง 30%

ผู้จัดการรายวัน 360 - “บุญลาโภ” เปิดเกมรุกหนักปีนี้ ดันแบรนด์ “B & O” ชิงรายได้เป้าหมายโต 30% เจาะตลาดชุดโฮมเธียเตอร์ไฮเอนด์ ล่าสุดเปิดสาขาที่6 ชูสินค้า 3 กลุ่มลุยบ้านนายทรงพล บุญลาโภ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญลาโภ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ แบงค์ แอนด์ โอลูฟเซ่น ( Bang & Olufsen ) ชุดโฮมเธียเตอร์จากประทศเดนมาร์ก เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯได้รับสิทธิ์การเป็นผู้จัดจำหน่าย แบรนด์ บี แอนด์ โอ ( B & O ) ในประเทศไทย เมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมาหรือปี2562 ก็มีการปรับแผน การขยายสาขา การทำตลาดมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปัจจุบันแบรนด์นี้มีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีตามลำดับโดยปี2566นี้ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมเติบโต 30% จากปีที่แล้วที่ทำได้ประมาณ 150 ล้านบาท และคาดว่าในปีหน้าจะมีรายได้รวมประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งตัั้งแต่ที่บริษัทฯเข้ามาดูแลแทนรายเดิม ช่วงปีแรกที่บริหารก็เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทันที ช่วงนั้นมีเพียงสาขาเดียวคือที่เกษร ก็ประคองมาได้ กระทั่งปี2564 บริษัทก็เริ่มขยายรวดเดียวมากถึง4 สาขา ในปีเดียว และสร้างรายได้เติบโต 100%ปัจจุบันบริษัทฯมีโชว์รูมเปิดบริการจำนวน 6 สาขา ซึ่งล่าสุดได้เปิดสาขาที่6 ที่ดิ เอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ชั้น 1 เมื่อเร็วๆนี้ ส่วนสาขาอื่นประกอบด้วย ไอคอนสยามแฟล็กชิบสโตร์ชั้น 1, สยามพารากอน ชั้น 2 , เซ็นทรัลเอ็มบาสซี ชั้น 4 , เซ็นทรัล อีสต์ วิลล์ ชั้น 1 , เกษร เซ็นเตอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ชั้น 1 ส่วนแผนการขยายสาขาเพิ่มก็ยังคงมี แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งและพื้นที่ด้วยว่ามีความเหมาะสมเพียงใดนอกนั้นก็มีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลเช่น เว็บไซต์ของบริษัทและออนไลน์ช็อปปิ้ง Shopee, Lazada, ONESIAM SuperApp, Central Online, LINE OA, NocNoc, OfficeMate และ TikTok ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนการขายจากช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีประมาณ 15% แล้วอีกทั้งยังมีช่องทางการเจาะเข้าโครงการหรือที่พักอาศัยระดับราคาสูง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับทางผู้พัฒนาโครงการ หรือการร่วมมือกับทางผู้ออกแบบภายในทั้งนี้ บริษัทฯมีฐานลูกค้าโดยรวม6,000 – 7,000 ราย โดยกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีล่าสุดปีนี้ยังเป็นครัั้งแรกที่่แบรนด์ฯนี้มีการเปิดตัว Friend of Boonlapo คนแรก “อะราเบล่า สิตานัน เกรโกรี่” ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ นางสาวไทยพัทลุงปี 2566 และรองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์ 2566 และมิสทัวริซึ่มเวิลด์ปี2563 รวมทั้งทั้งยังเคยเล่นหนังโฆษณาอีกหลายเรื่องด้วย เพื่อส่งมอบประสบการณ์เสียงระดับโลก ซึ่งที่ผ่านมา แบรนด์ B & O ไม่เคยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์มาก่อนในไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างแบรนด์และภาพลักษณะที่ดีให้กับแบรนด์ได้จุดเด่นของแบรนด์ Bang & Olufsen คือ มุ่งเน้นสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ในทุกยุคสมัย ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัสดุพรีเมียม งานดี มีสินค้าให้เลือก 3 กลุ่ม คือ 1. On The Go (OTG) ระดับราคาอยู่ที่ 9,500 – 26,000 บาทต่อชิ้น เช่น ลำโพงพกพาและหูฟัง Earphones – Headphones , 2. Connected Speaker (คอนเนคเต็ด สปีกเกอร์) ระดับราคาอยู่ที่ 37,000 160,000 บาทต่อชิ้น เช่น ลำโพงตกแต่งบ้าน ที่สามารถลิงค์เสียงแบบมัลติรูมได้ โดดเด่นด้วยวัสดุและงานดีไซน์ และ 3. Home Cinema Experience (โฮม ซีนีม่า เอ็กซพีเรียนซ์) ระดับราคา 500,000 – 6 ล้านบาทขึ้ไป เช่น ลำโพงโฮมเธียเตอร์ระดับไฮเอนด์ เสียงสมจริง และที่เป็นหัวใจสำคัญคือมีเอกลักษณ์เสียงเป็นของตัวเอง หรือที่เรียกว่า “BANG & OLUFSEN SIGNATURE SOUND”ดังนั้นไม่ว่าตั้งแต่นักศึกษา วัยทำงาน หรือนักธุรกิจ ก็ล้วนแต่เป็นกลุ่มลูกค้าของ Bang & Olufsen ทั้งหมด ทำให้ความท้าทายคือการกลับมาซื้อซ้ำอีกเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นสินค้าแบบซื้อแล้วจบ ซื้อหนึ่งครั้งใช้ได้นานถึง 10-20 ปี ดังนั้นเราจึงใส่ใจกับการบริการลูกค้าเป็นพิเศษ โดยการสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่ดีเมื่อได้เข้ามาเยี่ยมชมร้านรวมถึงการได้ทดลองใช้ นอกจากนี้ การออกแบบร้าน หรือดิสเพลย์ภายในร้าน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาให้บริการออกแบบเพื่อให้เข้ากับพื้นที่หรือเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน