"บาร์บีก้อน" ลุยนอกกระทะ สร้างแบรนด์-ยอดขาย

การตลาด – เปิดกลยุทธ์ บาร์บีคิวพลาซ่า หรือพี่ก้อน โหมหนักทั้งการคอลลาบอเรชั่นและการขยายโมเดลการขายใหม่ต่อเนื่อง เชื่อมั่นพลังแบรนด์ 1+1 ได้มากกว่า 2 ผุดโปรเจกต์ใหม่ Store Model ต่อยอดกลยุทธ์ Licensing Partnership มองเส้นทางการ X ของพี่ก้อน ที่หลากหลายบาร์บีคิวพลาซ่า เดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับกลยุทธ์ Licensing Partnership พร้อมเผยความเชื่อพลังของการจับมือร่วมกัน 1+1 ได้มากกว่า 2 ที่ไม่เพียงแต่หาจุดร่วมแต่ยังเพิ่มจุดแข็งให้แก่ทั้งสองแบรนด์ หวังสร้างประสบการณ์แปลกใหม่และความสนุกสนานให้กับลูกค้าได้มากกว่าเดิม ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้เปิดตัว Store Model ครั้งแรก ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า สาขาสยามสแควร์วัน ในงาน Collaboration ที่สร้างความฮือฮาแห่งยุคกับโปรเจค Bar B Q Plaza x CARNIVAL ให้เป็นช่องทางในการสื่อสารและการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการทานปิ้งย่าง ทั้งยังเป็นหนึ่งใน Tools ของกลยุทธ์ฯ ในปีนี้นายรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า Partnership Marketing เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ Bar B Q Plaza ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายในปีนี้เราต้องการเห็น Bar B Q Plaza กลายเป็นหนึ่งในเพื่อนของชาว GEN Z เราจึงให้ความสนใจต่อการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ First Jobberการร่วมมือกับทางแบรนด์คาร์นิวัลในครั้งนี้ โดยเพิ่มพื้นที่รังสรรค์ในการสื่อสารในร้านให้มากขึ้น อาทิ ไฟประดับ LED ที่สามารถเลือกสีได้หลากหลายตามต้องการ ผนังโล่งบนกำแพงสำหรับการติดตั้งสติกเกอร์ เพื่อสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหาร ป้าย LED ขนาดใหญ่ที่ถูกติดตั้งใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ แปลงโฉมร้านอาหารให้ดูสดใสมากขึ้น พร้อมเตรียมพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ ๆ ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ในการรับประทานที่แปลกและแตกต่างนอกเหนือจากนั้น ที่ผ่านมาบาร์บีคิวพลาซ่าได้ไปร่วมมือกับหลากหลายบริษัท โดยยึดกลยุทธ์ Customer Centric เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ พร้อมยกระดับแบรนด์ให้เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่1. สื่อกลางนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่:a. Bar B Q Plaza x CutePress ที่ต้องถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของกลยุทธ์ Brand Collaboration ครั้งแรกที่แบรนด์ร้านอาหารได้จับมือกับแบรนด์เครื่องสำอาง บาร์บีคิวพลาซ่าเป็นสื่อกลางช่วยให้คิวท์เพรสสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้โดยตรง เนื่องจากทั้งสองแบรนด์มีกลุ่มเป้าหมายหลักตรงกันคือ กลุ่มแมส ประกอบกับความเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยกันทั้งคู่ นอกจากนี้ ทางคิวท์เพรสยังมีการต่อยอดกระแสบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นผ่านการจัดกิจกรรมร่วมสนุก โดยให้ลูกค้าถ่ายภาพคู่กับบาร์บีก้อนที่สวมผ้ากันเปื้อนของคิวท์เพรสพร้อมติดแฮชแท็ก #CutePressXBarBQPlaza เพื่อร่วมลุ้นโทรศัพท์ซัมซุง Galaxy Z Flip3 และของรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 57,000 บาทb. GON X สก๊อตคอร์ดี้พุงทะลาย เอาใจชาว GON Gang สายปิ้งย่าง กิน GON ได้กระจายกว่าเดิม สก๊อตคอร์ดี้ พุงทะลาย ช่วยดักจับไขมัน ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย กิน GON จนอิ่มแล้ว สะกิดพี่พนักงานรับ สก๊อต คอร์ดี้ พุงทะลาย ไว้ดื่มทะลายพุงกัน รับฟรี! 1 ขวด/โต๊ะ2. เปิดประสบการณ์การทานอาหารรูปแบบใหม่:a. โรลเลอร์ โคสเตอร์ และ บาร์บีคิวพลาซ่า ได้จับมือเปิดตัวมันฝรั่งทอดกรอบรูปวง 2 รสชาติใหม่ ได้แก่ “รสบาร์บีคิว” และ “รสน้ำจิ้มบาร์บีคิวพลาซ่า สูตรเผ็ด” ที่เป็นการผสานจุดแข็งของทั้ง 2 แบรนด์ รสชาติความอร่อย กรอบ เคี้ยวสนุก ของมันฝรั่งทอดกรอบรูปวงในแบบฉบับของโรลเลอร์ โคสเตอร์ กับรสชาติของบาร์บีคิว ซิกเนเจอร์ของบาร์บีคิวพลาซ่า มาอยู่บนซองเพื่อเสิร์ฟผู้บริโภคให้สามารถอร่อยกับสแน็คปิ้งย่างถึงบ้าน แต่ได้ฟีลอร่อยฟินเหมือนได้กินที่ร้านb. แดรี่ โกลด์ ชีสซอส X GON ผลิตภัณฑ์ซอสชีส รสชาติซอสบาร์บีคิวสูตรต้นตำรับจากบาร์บีคิวพลาซ่า หวังขยายฐานลูกค้ากลุ่มตลาดซอสและเครื่องปรุง มาในคอนเซ็ปต์ ทุกเมนูปิ้งย่าง จิ้มเลย! ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบชีสแดรี่ โกลด์ แต่ก็หลงใหล ซอสบาร์บีคิวของบาร์บีกอน การจับมือร่วมกันครั้งนี้ นับเป็นการดึงจุดเด่นทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยนำความเข้มข้นของซอสบาร์บีคิวสูตรต้นตำรับที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทางบาร์บีคิวพลาซ่าและชีสแท้ คุณภาพเยี่ยมจากแบรนด์ แดรี่โกลด์ มาผสมผสานพัฒนาร่วมกัน จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติโดดเด่นและตรงใจผู้บริโภค3. เข้าถึงความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้า:a. GON X ห่านคู่ ร่วมผลิตเสื้อยืด “GON X ห่านคู่” ขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เป็นกลยุทธ์ Product Collaboration เจาะกลุ่มสายแฟชั่น และชาว GON Loverb. Bar B Q Plaza x CARNIVAL จับมือออกแบบเสื้อผ้าคอลเล็กชั่น “Born To Grill” เนรมิตพื้นที่ใจกลางสยามเป็น GONLAND ที่สะท้อนถึงการเข้าใจความสุขในการรับปรานอาหารควบคู่กับงานศิลปะเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ของทั้งสองแบรนด์ ยังไม่หมดเท่านี้กับฟิกเกอร์โมเดลที่ CARNIVAL ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อน GONxBernie มีจำนวนเพียง 300 ชิ้นเท่านั้น อีกหนึ่งเอ็กซ์คลูซีฟที่ Bar B Q Plaza มอบให้กับแฟน ๆ CARNIVAL คือ น้ำจิ้มสูตรพิเศษ “น้ำจิ้ม CARNIVAL” ถือเป็นครั้งแรกที่ทาง CARNIVAL มีน้ำจิ้มที่สูตรพิเศษเป็นของตัวเองและเป็นครั้งแรกของทาง Bar B Q Plaza ได้ผลิตน้ำจิ้มเองร่วมกับแบรนด์อื่น และสร้างแลนด์มาร์คสำคัญให้ร้าน Bar B Q Plaza สาขาสยามสแควร์วัน เป็น Store Model รูปแบบใหม่ ด้วยการย้อมร้าน Bar B Q Plaza ให้เสมือนเป็นร้าน CARNIVAL และมี Kiosk จำหน่ายเสื้อผ้า Accessories พร้อมตกแต่งทั้ง 4 สาขาบริเวณโดยรอบสยามสแควร์ ได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ โลตัสพระราม 1 สยามเซ็นเตอร์ และเซ็นทรัลเวิล์ด สร้างบรรยากาศในการทานเมนูปิ้งย่างที่แฝงดีกรีความเท่ แต่ยังอบอวลไปด้วยความสุข ความอบอุ่น ขี้เล่นเช่นเคยเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน4. ยกระดับการให้บริการที่เหนือกว่า:a. Bar B Q Plaza x Bitkub เลือกใช้ ‘พี่ GON’ มาทำเป็น NFT จำนวนจำกัด 90 ชิ้น ได้ทั้งการสะสมงานอาร์ตและมีสิทธิประโยชน์พิเศษในการทานอาหารที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า เจาะกลุ่มลูกค้า Loyalty ต่อยอดกลยุทธ์ CRM โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าb. SANSIRI x บาร์บีคิวพลาซ่า กับแคมเปญ แสนสิริผ่อนให้ 24 เดือน ที่แสนสิริดูแลการผ่อนชำระให้ทั้งต้นทั้งดอกเน้น ๆ ไปเลย 24 เดือน และบาร์บีคิวพลาซ่า ดูแลเรื่องปากท้องของลูกค้าด้วยการจัดเช็ตเมนูอาหารพิเศษ ในชุด ‘แสนสิริ มงGON’ ที่ร้าน Bar B Q Plaza นอกเหนือจากนั้นแล้ว ลูกค้าของทั้งบาร์บีคิวพลาซ่าและลูกบ้านแสนสิริจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ อาทิ ทองคำ, ส่วนลด On Top, บัตรกำนัลเงินสด, ได้ค่าส่วนกลางเพิ่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด และเฟอร์นิเจอร์ครบเซ็ท เอ็กซ์คลูซีฟสุดเมื่อลูกค้าบาร์บีคิวพลาซ่าชวนเพื่อนมาซื้อโครงการแสนสิริ รับค่าแนะนำไปเลยสูงสุด 200,000 บาท ถือเป็นการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าของทั้งสองแบรนด์สูงสุดทั้งนี้ บาร์บีคิวพลาซ่า เจ้าของแบรนด์ปิ้งย่างในตำนาน ประกาศเดินหน้าขยายพันธมิตร ตั้งเป้าเป็นผู้นำกลยุทธ์การตลาด Licensing Partnership เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่สดและใหม่ให้กับลูกค้าของบาร์บีคิวพลาซ่าและแบรนด์พาร์ทเนอร์ พร้อมมุ่งสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงและเติบโตไปพร้อมกันอย่างไรก็ตาม แม้ว่า กลยุทธ์ Licensing Partnership และ Collaboration จะมาแรงอย่างมากของ ทางบาร์บีคิวพลาซ่า หรือพี่่ก้อน ก็ตาม ที่ทำให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งและมีการขยายฐานการตลาดได้มากขึ้น และนี่คือส่วนหนึ่งของการผลักดันและสร้างการเติบให้กับบาร์บีคิวพลาซ่านั่นเองขณะที่ในแง่ธุรกิจนั้นก็ต้องเดินหน้าต่อเนื่อง ซึ่งหัวเรือใหญ่อย่าง นางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายระยะกลางว่า ภายในปี 2568 ไว้ว่า บริษัทฯจะต้องมีรายได้รวมประมาณ 4,500 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักก็มาจากแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่านั่นเอง ซึ่งเวลานั้นจะมีการขยายสาขาบาร์บีคิวพลาซ่าไปไม่ต่ำกว่า 270 สาขาแล้วส่วนฟู้ดแพชชั่นเมื่อปี 2565 มีรายได้รวมประมาณ 3,500 ล้านบาท ขณะที่ในปีนี้2566 จะมีรายได้รวมประมาณ 3,800 ล้านบา?ท ส่วนปี2568 ต้งเป้าหมายรายได้รวมไว้ที่ 4,500 ล้านบาทเป้าหมายหลักคือ เน้นการสร้างโอกาสการขายใหม่ๆต่อเนื่องโดยเฉพาะการสร้างตลาดให้มากกว่าการนั่งรับประทานที่ร้านและสาขาในห้างฯบอสใหญ่ บาร์บีก้อน เคยกล่าวว่า ช่องทางใหม่ๆที่มีการขยายออกไปเช่น ร้านโมเดลก้อนเอ็กซ์เพรส หรือ GON EXPRESS ซึ่งประเดิมร่วมมือกับทางปั๊มบางจาก เมื่อต้นปี2565 จาก GON EXPRESS สาขาแรกที่ปั๊มบางจาก พัฒนาการ 34 ในรูปแบบ Shop Model ให้บริการทั้งรับประทานในร้าน ซื้อกลับบ้าน และดีลิเวอรี่“เราเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจด้วย Kiosk Model ที่สามารถให้บริการได้ทั้งซื้อกลับบ้านและ ดีลิเวอรี่ จึงร่วมกับ บางจากฯ พัฒนาการร่วมลงทุน GON EXPRESS รูปแบบ Kiosk Model ขึ้นมาที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 62 ถือเป็นครั้งแรกของ GON EXPRESS รูปแบบ Kiosk Model ที่ให้บริการในสถานีบริการน้ำมัน ใช้พื้นที่น้อยเพียง 8 ตร.ม เท่านั้น รวมถึงยังเหมาะแก่การขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะยาว และเอื้อต่อการบริหารจัดการมาตรฐานของแบรนด์ให้เกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุดอีกด้วย เมื่อเปิดดำเนินการแล้วพบว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เราจะร่วมกับ บางจากฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และขยายธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต”ทั้งนี้จะมีการขยายโมเดลร้านในรูปแบบใหม่ๆ เช่น GEX (Gon Express) การขายแบบดีลิเวอรี่ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์แบบใหม่รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ GON Product ซอสบาร์บีคิว ที่ล่าสุดได้รับการตอบรับดีเกินคาดหลังทดลองทำตลาดบนออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายสาขาในประเทศไทยรวมทุกแบรนด์มากกว่า 30 สาขา และการขยายสาขาในต่างประเทศเพิ่มอีก 4 สาขา เป็นต้นจากนี้ไป บาร์บีก้อน ย่อมจะต้องมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง กับการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆเพื่อสร้างโมเดลใหม่ต่อเนื่อง รวมทั้งการคอลลาบอเรชกับพันธมิตรที่หลาหลาย ในการสร้างแบรนด์และสร้างโอกาสทางการขายใหม่กๆสรุป รวมความทั้งหมดง่ายๆก็คือ บาร์บีก้อน จะไม่อยู่แต่ในแค่กะทะทองเหลืองเท่านั้นอีกแล้ว