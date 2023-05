พี่ก้อน ผุดกรีนสโตร์สูู่ ZeroWaste

Bar B Q Plaza พร้อมลุย Green Store ประเดิมเปิดสาขาใหม่ที่ Central Village Luxury Outlet เน้นให้ความสำคัญกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly System) ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การดำเนินงาน ตลอดจนการให้บริการแก่ลูกค้าภายในร้าน ให้กลายเป็น Circle of Sustainable Happiness เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ GO Beyond โดยเราตั้งเป้าหมายเป็นร้านอาหาร Green Restaurant อย่างเต็มตัว และเป็นแห่งแรกที่จัดการขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ทั้งยังร่วมมือกับ Planet A บริษัทที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรทางธุรกิจในการแนะนำแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมกับได้พาร์ทเนอร์คนสำคัญอย่าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งองค์กรอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืน เข้ามาช่วยเสริมทัพในการจัดการขยะเพิ่มเติม เพื่อนำร่องให้สาขานี้เป็นสาขาแรก พร้อมเล็งปรับใช้ในทุกสาขาทั่วประเทศคอนเซ็ปต์และบรรยากาศโดยรวมของ Bar B Q Plaza Green Store สาขานี้ ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “Bar B Q Plaza The Backyard” ใช้ Biomorphic รูปทรงประยุกต์จากเส้นสายของธรรมชาติ พร้อมจำลององค์ประกอบของสวนหลังมาตกแต่งภายในร้าน ให้ลูกค้าสัมผัสถึง Green Experience ในการรับประทานอาหารอย่างแท้จริง พร้อมรู้สึกผ่อนคลายไปกับบรรยากาศภายในร้าน นอกจากอิ่มท้องที่บาร์บีคิวพลาซ่าแล้ว ยังอิ่มใจกับการช่วยเหลือโลกของเราไปด้วยกัน โดยความพิเศษของสาขา Green Store แห่งแรกที่ Central Village Luxury Outlet มีดังนี้1. เพิ่มมาตรการการคัดแยกขยะและจัดการขยะอาหาร (Food Waste Management) ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทย เพราะกว่า 60% ของขยะนั้นมาจากขยะอาหาร โดยเริ่มให้สาขานี้เป็นสาขาต้นแบบนำร่องการจัดการขยะ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการบริหารจัดการขยะฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ที่บาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา เร็ว ๆ นี้2. วัสดุการตกแต่งร้าน มีการประยุกต์ใช้วัสดุที่ผ่านการ Upcycle จากขยะพลาสติก กากมะพร้าว แกลบข้าว และวัสดุที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าวัสดุทั่วไป3. ปรับและลดการใช้ Paperless และยังสามารถช่วยลดการสัมผัสของสาขานี้ได้มากถึง 80% เมื่อเทียบกับสาขาปกติ4. การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยหลอดไฟ LED 100% และการเลือกใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งแอร์และตู้เย็น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ5. ผักหัวจาน ถ้าไม่กินเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็น ผักห่อซอสโคชูจัง สลัดมันฝรั่งไข่กุ้ง กิมจิเกาหลี หรือ ยำสาหร่ายไข่กุ้ง จะได้ไม่มี Food Waste ช่วยลดขยะได้อีกจรูญโรจน์ เทพที ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า Bar B Q Plaza เอง เล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และเริ่มทำแคมเปญต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Bar B Q Fulfill ที่นำเอาเศษตัดแต่งก่อนเสิร์ฟลูกค้า ไปผ่านขั้นตอนการแปรรูปให้เป็นเนื้อสัตว์อบแห้ง เพื่อผลิตเป็นอาหารสุนัขแจกฟรี มอบให้มูลนิธิต่างๆ และโครงการรักษ์โลกผ่านชุดโต๊ะเรียนจากตะเกียบใช้แล้ว นำไปสร้างโต๊ะและเก้าอี้จากตะเกียบใช้แล้วมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ประกอบกับเราได้ประกาศนโยบายและเป้าหมายเพื่อมุ่งไป Net Zero Emission ภายในปี 2050 ดังนั้น Green Store แห่งนี้ เราจึงตั้งใจว่าจะทำเป็นโมเดลร้านอาหารร้านแรกของเราที่จะมีระบบการจัดการขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ได้เป็นแห่งแรก และต้องขอบคุณทางพาร์ทเนอร์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่มาช่วยเสริมเราอีกทางหนึ่งให้วงจรการจัดการขยะของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นก้าวสำคัญของ Bar B Q Plaza ในการเข้าสู่ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามเป้าหมายที่คาดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมาร่วมกัน “ทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด” ที่ Bar B Q P