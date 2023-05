“150 Years In The Making” : Levi’s® 501® ครบรอบ 150 ปีอย่างเต็มตัว

ในปี 2023 นี้ Levi’s® 501® ครบรอบ 150 ปีอย่างเต็มตัว ยีนส์ระดับไอคอนที่สร้างเรื่องราว ประวัติศาสตร์ และ การเปลี่ยนผ่านให้กับผู้คนที่สวมใส่ทั่วโลกอย่างมากมายมาตลอด 150 ปีลีวายส์® ประเทศไทย จัดงาน Levi's® 501® Experience ร่วมแฮปปีเบิร์ดเดย์ให้กับ Levi’s® 501® และร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ไปกับ ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค พร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ ลาน Block I , Siam Square ตั้งแต่เวลา 12:00น. - 20:00น.Levi’s® 501® ถือเป็นไอเท็มคลาสสิกตลอดกาลที่ไม่มีใครไม่รู้จัก แฟชั่นไอเท็มชิ้นนี้ที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น เหมือนเป็นหลักจารึกทางประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของเดนิม Levi’s® ไปพร้อมกัน กับกิจกรรมภายในงาน ซึ่งแบ่งเป็น 3 โซนไฮไลท์หลัก ดังนี้โซน 1 - OUR STORYห้อง exhibition ที่เล่าประวัติ ความเป็นมาของ Levi’s® ในแบบ Immersive experience ที่จะเล่าถึงประวัติของแบรนด์ Levi’s® รวมไปถึงไอเท็ม Levi’s® 501® ในตำนานที่เหล่าดารา เซเลบริตี้ บุคคลสำคัญ และ เหล่าคนรัก Levi's® ทั่วโลกต่างสวมใส่เพื่อโอกาสพิเศษหรือโมเมนต์สำคัญของพวกเค้าตั้งแต่ปี 1873 ถึง ปัจจุบันโซน 2 - your STORYเชื่อว่าทุกคน จะต้องมีกางเกงยีนส์ Levi’s® 501® เป็น fashion ไอเท็มติดบ้าน และYour Greatest Story ของคุณคือเรื่องอะไร?ความพิเศษของโซนนี้ คือ เรามีศิลปินชั้นนำ อาทิ Sorravis.p , Stupidnoobmacc , BABYBOY และ Newyear จะมาสร้างเรื่องราวของพวกคุณให้น่าสนใจมากขึ้น ผ่านแผ่นใส จากการเล่า story ของคุณให้พวกเค้าฟัง แล้วนำไปถ่ายรูปที่ backdrop เราจะเอาภาพของคุณขึ้นจอโซน 3 - Future STORYใครที่อยากได้ไอเท็ม Levi’s® ล้ำๆ ยูนีค กับ style ที่ไม่เหมือนใคร วันนี้สามารถซื้อสินค้า Levi’s® ที่โซนนี้ ครบ 4,900 บาท และทำคัสตอม โดยทีม craft creator ร่วมสร้างสรรค์ไสตล์ที่มีเชื่อมโยง ในเรื่องของ Sustainability ที่เราให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นสามารถนำไอเท็มยีนส์ตัวเก่ามาแต่งเติมในสไตส์ของคุณเอง เพื่อให้กลายเป็นไอเท็มโปรดอีกครั้งให้กับทุกคนนอกจากนี้ไฮไลท์บนเวทีตลอดทั้ง 3 วัน ยังมี Cymatics Art ครั้งแรกที่จะเปลียนท่วงทำนองจากเพลงสุดฮิต เป็นงาน Art ล้ำ ๆ บนกางเกงยีนส์ตัวโปรดของคุณนอกจากนี้ จะได้รับ Levi’s® Map ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสะสมแต้มให้ครบจากการร่วมทำกิจกรรมในแต่ละโซน เพื่อนำไปรับเครื่องดื่มดับร้อนจากแบรนด์ฟรี ภายในงานปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตของศิลปินขวัญใจชาว Gen Z ตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ วง Dept , วง MEAN, ZOMMARIE และ Exclusive Talk ไสตล์การแต่งตัวเก๋ ในแบฉบับของ อัพ ภาคภูมิ และ เก้า นพเก้า.