โฮปฟูล ทุ่มงบ 50 ลบ. รุกตลาดคนรักสุขภาพ คว้า “ก็อต จิรายุ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ ชูคอนเซปต์ “เพราะสุขภาพของคุณ คือความสุขของเรา”

เจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้ แบรนด์ทุ่มงบการตลาดกว่า 50 ล้านบาท ลุยตลาดคนรักสุขภาพ พร้อมดึงขึ้นแท่นเป็นพรีเซ็นเตอร์สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยคุณก๊อตมีทัศนคติในการดูแลตัวเองและในการใช้ชีวิตที่ดี เหมาะสมในการที่จะเป็นต้นแบบของคนยุคใหม่ที่รักสุขภาพ ดูแลตัวเอง และมีสุขอย่างยั่งยืน ตรงตามอย่างแนวคิดของแบรนด์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด "เพราะสุขภาพของคุณ คือความสุขของเรา"แบรนด์ Hopeful ยังเป็นแพลตฟอร์มให้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีการดูแลจากนักโภชนาการและบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้วิธี Telemed ในการเข้าถึงลูกค้าแบบ End-to-end CRM Platform เพื่อให้ลูกค้ารับบริการได้อย่างสะดวกมากขึ้น เพราะไม่ต้องเดินทาง สามารถตรวจสอบข้อมูลเดิมของลูกค้า ไปจนถึงการติดตามผลและส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่าง สะดวกและง่ายดาย มุ่งเน้นเปลี่ยนชีวิตคน 2 กลุ่มคือ คนไทยรักสุขภาพและผู้สูงวัย ด้วยผลิตภัณฑ์ "Beta oil" ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ความดันโลหิต และไขมันในเลือดสูง ที่มีงานวิจัย Evidence-based supplement สนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย NCDs โดยเฉพาะ และเป็นสินค้าไทยได้รางวัลระดับโลก จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมหมวดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง (antihepertension from rice barn peptide in softgel) จากสถาบัน Association of polish inventors and retionalizers ประเทศโปแลนด์ และ รางวัล Silver Medal From International exhibitions of inventions Geneva ณ งานจัดแสดงนวัตกรรมโลก ครั้งที่ 48 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 26-30 เมษายน ที่ผ่านมาแม้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีที่ผ่านมา แบรนด์โฮปฟูล (Hopeful) ยังคงได้รับความไว้วางใจจากฐานลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ ส่งผลให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาทะลุ 300 ล้านบาท โดยในปีนี้วางเป้าหมายต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Beta เพื่อสุขภาพคนรุ่นใหม่ และช่วยลดการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โดยตั้งเป้าตัวเลขการตลาดเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนสู่ 500 ล้านบาทในปี 2566