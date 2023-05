คินน์ เวิลด์ไวด์ กระตุ้นคนไทยตื่นตัว หนุนเทรนด์สุขภาพเชิงป้องกัน-ยั่งยืนในยุคดิจิทัล ครั้งแรกในไทย

ครั้งแรกในประเทศไทย บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ “คินน์” (KINN) ผู้นำโภชนเภสัช ผนึกกำลัง รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จัดแคมเปญ “Nutraceutical Trend in Perfect Health โภชนเภสัช เทรนด์ใหม่ของการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนยุคดิจิทัล” รับเทรนด์ใหม่ ปรึกษาก่อนป่วย และการแพทย์ เฉพาะบุคคล หนึ่งในเมกะเทรนด์สุขภาพเชิงป้องกัน เติบโตต่อเนื่องมีมูลค่าตลาดกว่า 1.55 ล้านล้านดอลลาร์มีแนวโน้มและเติบโต 5-10% ในแต่ละปี ผุดแคมเปญ“Nutraceutical Trend in Perfect Health โภชนเภสัช เทรนด์ใหม่ของการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนยุคดิจิทัล” แจกบัตรกำนัลใช้บริการศูนย์การแพทย์ กระตุ้นคนไทยตื่นตัวดูแลสุขภาพ ตรวจความเสี่ยง พร้อมดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ ขยายฐานลูกค้า เจาะตลาดคนทำงานและ ผู้สูงอายุ ตั้งเป้ายอดขายแตะ 500 ล้านภายใน 3 ปี

เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ในการออกแคมเปญครั้งแรกในประเทศไทยที่ 2 ผู้นำด้านสุขภาพร่วมมือกันกระตุ้นคนไทยให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง NCD’s (Non Communication Disease) ให้ตื่นตัวเช็คระบบสุขภาพร่างกายประจำปี ตั้งแต่การตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอล, วัดระดับไขมัน, ระดับไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งถือเป็นการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ไปพร้อมกับการสร้างการรับรู้ของทั้งสองแบรนด์ ไปพร้อมกับการขยายฐานผู้ใช้บริการไปยังกลุ่มคนทำงานยุคดิจิทัลและผู้สูงอายุ โดยโรงพยาบาลจะมอบการให้บริการตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอล วัดระดับไขมันในเลือด วัดระดับไตรกลีเซอไรด์ วัดระดับไขมันดี HDL ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานแคมเปญดังกล่าวเป็นการออกแบบมาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการเข้ารักการปรึกษาแพทย์ของผู้คนในสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนไปสู่ทรนด์ใหม่ จากการปรึกษาเพื่อที่จะเป็นการปรึกษา เพื่อที่จะการดำเนินชีวิต โดยไม่ต้องรอให้เจ็บป่วย แล้วค่อยไปรักษา จะเป็นการศึกษาหาความรู้เพื่อดูแลสุขภาพทุกมิติ ทั้งด้านการใช้ชีวิต การกิน การอยู่ การออกกำลังกาย แม้กระทั่งการพักผ่อน ในทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนทำงานในยุคดิจิทัลและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง- โรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง ซึ่งประกอบด้วย 4 โรคหลัก ๆ คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคมะเร็งปอด, โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจ โดย 90% เกิดจากความเสื่อมชราของร่างกายจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตัวเอง ส่งผลให้มีความต้องการการรักษาการแพทย์แบบเฉพาะบุคคล หรือที่เรียกว่า Personalized Medicine มากขึ้นและจะเริ่มต้นจากการตรวจปัจจัยเสี่ยงทั้งนี้ในฐานะผู้นำตลาดสุขภาพด้านอาหารเสริมโภชนเภสัช Nutraceutical ได้นำจุดแข็งของบริษัทมาสนับสนุนเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่ ด้วยการค้นคว้าวิจัยคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์ Bio Longevity โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างไบโอ ไต้หวัน ประเทศไต้หวัน ในการนำถั่วนัตโตะธรรมชาติมาสกัด จนได้สารสกัดนัตโตะไคเนส (Nattokinase) ที่มีความเข้มข้น 20,000 ไฟบริโนปรินยูนิตต่อกรัมใน 1 แคปซูล ที่มีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล, มีส่วนช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ บรรจุอยู่ในแคปซูลมังสวิรัติ ถือเป็นโภชนเภสัชธรรมชาติ 100% ทั้งสารสกัดและแคปซูลบรรจุ นอกจากนี้ยังร่วมการวิจัยกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินน์ เรด ยีสต์ ไรด์ พาวเดอร์ และนัตโตะ เฟอร์เมนต์เต็ด พาวเดอร์ ต่อระดับไขมันในเลือด และการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่น ๆ ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เรามีความโดดเด่นในตลาดโภชนเภสัชและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคปัจจุบัน บริษัท มีสินค้าจำนวน 4 รายการ แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ โดยมีฐานลูกค้ากว่า 500,000 คน และมีเป้าหมายระยะยาว 3 ปี จะมียอดขายแตะ 500 ล้านบาท สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสุขภาพเชิงป้องกันได้ 12 % จากปัจจุบันที่ ครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ 5% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมธุรกิจในอุตสาหกรรม Health & Wellness ที่มีมูลค่ามากกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี ก่อนและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น 5-10% ในแต่ละปีอย่างไรก็ดีได้เดินหน้ากลยุทธ์ Wellness For Life เพื่อเดินหน้าสนับสนุนส่งเสริมการมีสุขภาพดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกเพศ ทุกวัย และคนรักสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการออกแคมเปญที่ร่วมกับ รพ.ธนบุรี บำรุงเมืองนี้ คินน์ได้มอบโอกาสในการเข้าใช้ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 4,499.- บาท ในการตรวจวัดระดับคอเลสสเตอรอล, ระดับไขมันไม่ดี LDL, ระดับไขมัน ดี และ ระดับไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ คนรักสุขภาพ เพื่อเน้นย้ำ และขยายการรับรู้ของแบรนด์ คินน์ นัตโตะ ไปยังกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงวัย โรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง โดยมีตัวช่วยเป็นคินน์ นัตโตะ KINN Natto ซึ่งเป็นตัวช่วยปรับระดับคอเลสเตอรอลนอกจากนี้ เป้าหมายของแคมเปญนี้ คือ การผลักดันนวัตกรรมเสริมอาหารโภชนเภสัช คินน์ นัตโตะ เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคชาวไทยทุกคน ตามสโลแกนของแบรนด์ คินน์และคาดว่าเพิ่มการรับรู้และทำให้คินน์ นัตโตะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ช่วยต่อยอดและสนับสนุนหน่วยธุรกิจใหม่ หรือ New S-Curve ของบริษัทฯ ได้อีกทางปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโภชนเภสัชอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 4 สูตร คือ คินน์ ถั่งเช่าเอ๊กตร้า, คินน์ ถั่งเช่าคลาสสิค, คินน์ หลืนจือสูตรเข้มข้น และคินน์ นัตโตะ และในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จะมีตามมาอีก 4 สูตร ตามโรดแมพของบริษัทที่วางแผนเป็นอาหารเสริมโภชนเภสัชชั้นนำของประเทศไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในการวิจัย เพื่อการมีชีวิตยืนยาว อย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า Integrated Longevity Nutraceutical พร้อมคิดค้นสูตรนิวตร้าซูติคอลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรอื่น ๆ อีกด้วยLine : @kinnworldwideFACEBOOK : KINNWebsite : www.kinndelivery.com, www.kinn.co.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด โทร. 094 490 8888