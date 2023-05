วอริกซ์ (WARRIX) เปิดตัวโปโลคอลเลคชั่นใหม่ “ICONIC POLO FOR ALL” Lifestyle ไหนก็ใส่ได้

เป็นที่รู้กันดีว่าเสื้อโปโลเป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่เรามักเลือกนำมาแมตซ์กับลุคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลุคสบายๆ หรือจะเป็นลุคหนุ่มสาวออฟฟิศ หรือแม้กระทั่งลุคที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังอย่างลุคสปอร์ต ล่าสุด วอริกซ์ ผู้นำผลิตภัณฑ์ด้าน Sport Health Active & Lifestyle แบบครบวงจร เปิดตัวเสื้อโปโลคอลเลคชั่นใหม่ “ICONIC POLO FOR ALL” กับคอนเซ็ปต์ Lifestyle ไหนก็ใส่ได้ โดยมีให้เลือก 4 แบบ 4 สไตล์· Cillo POLO : เสื้อโปโลที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษเคลือบสาร Zinc Base ในการป้องกันการเกิดแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดกลิ่นอับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสวมใส่ ด้วยทรงเสื้อแบบคลาสสิก มีซิปด้านหน้า นอกจากนี้ยังออกแบบมาพร้อมกับโลโก้วอริกซ์ที่หน้าอกด้านขวา เพิ่มความโดดเด่นด้วยชายเสื้อตัดเย็บแบบเล่นระดับ ผลิตจากเนื้อผ้าใยสังเคราะห์ที่ยับยาก ดูดซับเหงื่อและระบายอากาศได้ดี เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสมาร์ทและชื่นชอบการมิกซ์แอนด์แมตซ์เสื้อโปโลในหลากหลายลุค ราคา 990 บาท· Raglan POLO : เสื้อโปโลแขนสั้น ผลิตด้วยเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา พร้อมด้วยทรงเสื้อพอดีตัวทำให้รองรับในทุกการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับการสวมใส่ในทุกโอกาส ที่ช่วยให้คุณดูดีอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างแบบใดก็ตาม บริเวณคอปกเสื้อและรอบวงแขนตัดต่อด้วยเทคนิคสุดพิเศษ และมีลวดลายโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยผ้าแจ็คการ์ด ลิขสิทธิ์เฉพาะของวอริกซ์ ราคา 799 บาท· Unio POLO : เสื้อโปโลที่โดดเด่นด้วยดีไซน์การสกรีนโลโก้ Warrix แบบ 3D บริเวณหน้าอกด้านขวา ทำให้เสื้อโปโลดูมีมิติ ตัวเสื้อถูกถักทอให้มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ รองรับในทุกการเคลื่อนไหว ใส่แล้วไม่อึดอัด ราคา 399 บาท· Pin POLO : เสื้อโปโลลำลองสุดคลาสสิคแขนสั้นที่พอดีตัว สวมใส่สบาย เสริมลุคให้ดูมีเสน่ห์ด้วยปกสั้นทั้นสมัย เรียบ เท่ ใช้เทคนิคการปักโลโก้วอริกซ์ที่พิถีพิถัน เนื้อผ้ายับยากเหมาะกับผู้ที่ต้องการความทนทานเวลาสวมใส่ ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบายได้ทุกโอกาส ราคา 299 บาทเสื้อโปโลวอริกซ์คอลเลคชั่น “ICONIC POLO FOR ALL” ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% เนื้อผ้ามีความหยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา ดูแลรักษาง่าย ยับยาก ระบายอากาศได้ดี ทำให้รองรับทุกการเคลื่อนไหว ตอบโจทย์การสวมใส่ในทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งทำงานในออฟฟิศ ทำงานกลางแจ้ง หรือต้องการสวมใส่ในวันหยุดพักผ่อน เป็นความคลาสสิคที่ต้องมีอยู่ในตู้เสื้อผ้า มาพร้อมไซส์ครบครันตั้งแต่ XS - 7Lสามารถเป็นเจ้าของเสื้อโปโลคอลเลคชัน ICONIC POLO FOR ALL โดยช้อปได้ง่ายๆ ผ่านทาง https://bit.ly/42g3TENหรือติดตามข่าวสารของวอริกซ์ได้ที่ www.warrix.co.th และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/warrixthailand