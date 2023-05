พีทีที สเตชั่น เปิดตัวแคมเปญใหญ่ The Super Power of World Class#แรงโลกรู้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพ Super Power ที่ได้รับการการันตีในระดับโลกบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดตัวแคมเปญ The Super Power of World Class #แรงโลกรู้ เป็นครั้งแรกของวงการน้ำมันไทยที่ชาวต่างชาติทั้งในยุโรปและเอเชียให้ความเชื่อมั่นในน้ำมัน Super Power น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก พีทีที สเตชั่น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งน้ำมัน Super Power เป็นนวัตกรรมน้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดที่เปิดจำหน่ายทั้งกลุ่มแก๊สโซฮอล์และดีเซลมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565พร้อมดึง 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ระดับโลกอย่าง Mr. Matthias Lang รองประธานฝ่ายบริหารธุรกิจน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นโซลูชัน บริษัท BASF หนึ่งในบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลกด้วยเทคโนโลยีของเยอรมนี ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสารสำคัญอย่าง KEROPUR® Super Booster และ Mr.Yusuke Shiotsu แชมป์ ซูเปอร์ จีที 2022 สนามสอง (ฟูจิ สปีดเวย์) ร่วมการันตีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมตอกย้ำคุณภาพที่เทียบเท่าระดับสากลแคมเปญ The Super Power of World Class #แรงโลกรู้ พร้อมเชิญชวนผู้ขับขี่ทั่วประเทศมาสัมผัสประสบการณ์ความแรงระดับ WORLD CLASS ไปด้วยกันที่ พีทีที สเตชั่นMr. Matthias Lang หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสารเพิ่มความแรง ซึ่งถือเป็นส่วนผสมสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในน้ำมัน Super Power คิดค้นและพัฒนาโดย BASF บริษัทชั้นนำระดับโลก โดย OR และ BASF ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และดำเนินธุรกิจร่วมกันมายาวนานกว่า 10 ปี โดย BASF ในฐานะผู้ให้บริการด้านเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยีชั้นสูงจากเยอรมนี เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนให้กับ OR โดยได้คิดค้นสาร KEROPUR® หรือ Super Booster สารเพิ่มความแรงสำหรับน้ำมันเบนซินมีประสิทธิภาพสูง สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ทั้งเรื่องความสะอาดของเครื่องยนต์ รวมทั้งอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น ลดมลภาวะทางอากาศ พร้อมสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานรถยนต์นอกจากนี้ยังได้ Mr. Shiotsu Yusuke นักแข่ง Rising Star แชมป์ ซูเปอร์ จีที 2022 สนามสอง (ฟูจิ สปีดเวย์) นักแข่งรถระดับโลกที่กำลังมาแรงด้วยวัยเพียง 24 ปี ร่วมการันตีประสิทธิภาพน้ำมัน ด้วยการทดลองขับรถ (Test Drive) เพื่อทดสอบความแรงของน้ำมัน Super Power พร้อมยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าผลิตภัณฑ์น้ำมัน Super Power จากทาง พีทีที สเตชั่น ให้ความแรงและเร่งความเร็วเหมือนขับรถในสนามแข่ง#แรงโลกรู้ ไปกับ Super Power น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียม ทั้งแก๊สโซฮอล์ และดีเซล พร้อมสาร Super Booster สารลดแรงเสียดทานที่ช่วยเพิ่มอัตราเร่งให้เครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์แบบ ปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีที่สุด ช่วยทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงสุด