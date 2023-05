เปิดประสบการณ์ “Bangchak Hi Premium 97 Euro 5” กับการทดลองแบบ Blind Test

เรื่องราวของคุณภาพน้ำมันในประเทศไทย ได้รับการกล่าวถึงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่ภาครัฐได้มีการออกประกาศบังคับใช้ มาตรฐานไอเสียใหม่ ระดับ ยูโร5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อผลิตน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐานไอเสีย ยูโร5บางจากฯ หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาน้ำมันได้เปิดตัวน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ล่าสุด ในชื่อ Bangchak Hi Premium 97 Euro 5 ซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันระดับพรีเมียมที่มีค่าออกเทนสูงที่สุดของบางจากฯ ในตลาดค้าปลีกน้ำมันของประเทศไทย โดยมีการจัดให้สื่อมวลชนได้ทดลองใช้งานแบบเปรียบเทียบ ในลักษณะของ Blind Test คือให้ทดลองขับเปรียบเทียบระหว่างรถรุ่นเดียวกัน แต่ใช้น้ำมันต่างกัน แล้วให้คะแนนตามความรู้สึกทั้งนี้ ทีมงานเอ็มจีอาร์ มอเตอริ่ง ได้เข้าร่วมทดลองขับเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นอย่างไร โดยได้ทดลองขับเปรียบเทียบทั้งสิ้น 6 คัน 6 รอบสนาม (รุ่นเดียวกันอย่างละ 2 คัน เติมน้ำมันต่างยี่ห้อกัน) กับน้ำมัน 3 ชนิด ได้แก่ Bangchak Hi Premium 97, Bangchak Hi Premium Diesel S และ Bangchak E20 S EVO ซึ่งไม่มีการบอกว่ารถแต่ละคันใช้น้ำมันชนิดใดผลลัพท์ของการทดลอง 93.3% ของสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมทดสอบ ระบุในการให้คะแนน(ที่ประกาศในภายหลัง)ว่า น้ำมันเบนซินทั้ง Bangchak Hi Premium 97 และ E20 S EVO ให้การตอบสนองที่ไหลลื่นและรู้สึกว่าแรงกว่า ขณะที่ Bangchak Hi Premium Diesel S มีสื่อมวลชน 66% ให้คะแนนมากกว่าน้ำมันที่นำมาเปรียบเทียบ ซึ่งทีมงานระบุแต่เพียงว่าเป็นน้ำมันระดับเดียวกันแต่มาจากคู่แข่งที่ไม่อาจเปิดเผยชื่อได้อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบในลักษณะดังกล่าวมีตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น แม้จะเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่ระยะทางวิ่งและความสึกหรอของตัวรถแต่ละคันก่อนมาทดสอบย่อมแตกต่างกัน รวมถึงการได้ขับเพียงคันละ 1 รอบเท่านั้น จึงทำให้ไม่สามารถระบุแบบชัดเจนได้ ข้อมูลจึงเป็นเพียงการสรุปเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับน้ำมัน Bangchak Hi Premium 97 มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยปริมาณกำมะถันน้อยกว่า 10 ppm ตามมาตรฐานของน้ำมันที่ใช้กับรถยนต์ไอเสียยูโร 5 ขึ้นไป ช่วยลดการเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองโดยตรงขณะเดียวกัน บางจากฯ ได้ระบุว่า น้ำมันทั้ง 3 ชนิด ช่วยให้อัตราสิ้นเปลืองดีขึ้น Bangchak Hi Premium 97 ประหยัดขึ้น 3.03% เมื่อเทียบกับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์95 S EVO , Bangchak Hi Premium Diesel S ประหยัด 4.33% เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลปกติ(ไร้สารปรุงแต่ง) และ Bangchak E20 S EVO ประหยัด 1.57% เมื่อเทียบกับน้ำมันพื้นฐานอนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ น้ำมัน Bangchak Hi Premium 97 คือมีการเติมสารปรุงแต่งเพื่อช่วยทำความสะอาดหัวฉีดและห้องเผาไหม้ ทำให้การจุดระเบิดมีความสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ราคาของน้ำมันเกรด พรีเมี่ยมสูงกว่าปกติ โดยบางจากฯ ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของน้ำมันชนิดนี้ไว้ที่รถยนต์สมรรถนะสูง ไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปหรือรถซูเปอร์คาร์ ที่มีความต้องการใช้น้ำมันค่าออกเทนสูงBangchak Hi Premium 97 จะมีราคาที่สูงกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราวลิตรละ 9-10 บาท อันเป็นผลมาจากการกลั่นที่ใช้น้ำมันคุณภาพสูงมาเป็นตัวตั้งต้น