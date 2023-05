การบินไทยฟื้นต่อเนื่อง โชว์กำไร Q1/66 กว่า 1.25 หมื่นล้าน รายได้พุ่ง 4.15 หมื่นล้าน เพิ่มฝูงบิน A350 เจาะตลาดจีน,ญี่ปุ่น

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2566 ว่า บริษัท การบินไทย และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 41,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 271.2% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 ที่มีรายได้รวม 11,181 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 28,473 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าใช้จ่าย 14,348 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน 9.7% ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 13,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 512% จากไตรมาส 1 ปี 2565 ที่ขาดทุน 3,167 ล้านบาท โดยมีต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) จำนวน 3,549 ล้านบาทและมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่ส่วนใหญ่มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นรายได้รวม 2,987 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 12,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 486% จากไตรมาส 1 ปี 2565 ที่ขาดทุน 3,243 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12,514 ล้านบาท มี EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินรวมค่าเช่าเครื่องบินจากการใช้เครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง (Power by the Hours) 14,054 ล้านบาทโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีปัจจัยสำคัญจากการเติบโตของรายได้การขนส่งผู้โดยสารจากการกลับมาให้บริการเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทางที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางที่เป็นที่นิยม เช่น ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และกลับมาเริ่มให้บริการในเส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา และมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยกว่า 80% ในเส้นทางทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่นอยู่ในระดับที่สูงมากในขณะที่บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีรายได้ 3,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152% (1,217 ล้านบาท) จากไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมีมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 172 ล้านบาท แต่มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการกลับรายการค่าใช้จ่าย 517 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 82 ล้านบาท ซึ่งการบินไทยมีแผนปรับโครงสร้าง และควบรวมฝูงบิน ลำตัวแคบของไทยสมายล์ แอร์บัส A 320 จำนวน 20 ลำ เข้ามาภายในปีนี้ เพื่อทำให้อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน (Aircraft Utilization) สูงขึ้นซึ่งปัจจุบัน ไทยสมายล์ มีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน ไม่ถึง 9 ชั่วโมงต่อวันซึ่งถือว่าต่ำ ส่วนการบินไทยภาพรวม ใช้ประมาณ 12.3 ชั่วโมงต่อวัน จึงมีการศึกษาการใช้งาน A 320 ว่าควรอยู่ไม่ต่ำกว่า 11 ชั่วโมงต่อวัน หากทำได้ จะทำให้ต้นทุนเครื่องบินต่อชั่วโมงลดลง 20% แต่ไทยสมายล์มีข้อจำกัด เรื่องใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC)ของไทยสมายล์ ที่ไม่มี Slot บางประเทศ ทำให้ไม่มีการใช้เครื่องบินช่วงกลางคืน ส่วนการบินไทยมี Time Slot กลางคืนด้วย การควบรวมเครื่องบิน A 320 มาที่การบินไทยจะทำให้การใช้ทรัพย์สินมีความคุ้มค่าและได้ประโยชน์มากขึ้นซึ่งเครื่องบิน A 320 จำนวน 20 ลำ นั้นการบินไทยเช่ามาให้ไทยสมายล์เช่าช่วงใช้ต่อ ขั้นตอนคือจะเป็นการยกเลิกการเช่าช่วง โดยในสัปดาห์หน้า จะเสนอคณะกรรมการเจ้าหนี้ เห็นชอบการควบรวมเครื่องบินไทยสมายล์ จากนั้นจะมีขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจากกระทรวงคมนาคม โดยขั้นตอนต่างๆ ต้องเวลาและทยอยการนำเครื่อง A320 นำเครื่องบินประจำฝูงบิน ซึ่งหากยังไม่เรียบร้อย ต้องต่อใบอนุญาต หรือ AOC ของไทยสมายล์ ที่จะหมดอายุ ในเดือนม.ค. 2567 ออกไปก่อน แต่เมื่อการควบรวมเรียบร้อย AOC ของไทยสมายล์จะยกเลิก และการบินทุกเส้นทางของไทยสมายล์จะเป็นการบินไทย (TG) แทนทั้งหมดนายชาย กล่าวว่า จากที่บริษัทได้ดำเนินการจัดหาเครื่องบิน แอร์บัส A 350 จำนวน 11 ลำ ในรูปแบบการเช่าดำเนินการ โดยในปีนี้จะรับมอบรวมทั้งสิ้น 4 ลำ จากแผนเดิมที่จะรับมอบ 6 ลำ เนื่องจากอีก 2 ลำ ยังไม่พร้อมส่งมอบ ซึ่ง วันนี้ (12 พ.ค.66 ) ได้รับมอบเครื่องบิน แอร์บัส A 350 ลำแรกหลังจากบริษัทเข้ากระบวนการฟื้นฟูแล้ว ได้รับนามพระราชทาน “ภูเก็ต” ส่วนลำที่ 2 จะรับมอบเดือน มิ.ย. 2566 โดยทั้ง 2 ลำ จะนำไปบินเพิ่มความถี่ในเส้นทางจีน โดยจะบรรจุ เครื่องบิน A 350 จำนวน 2 ลำแรก ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. 2566โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเครื่องบินที่ใช้ทำการบินทั้งสิ้น 65 ลำ เป็นเครื่องบินลำตัวกว้าง (Wide-body aircraft) 45 ลำ และลำตัวแคบ 20 ลำ หรือ (Narrow-body aircraft) ซึ่งให้ไทยสมายล์เช่าช่วง มีอัตราการใช้เครื่องบินเฉลี่ย 12.3 ชั่วโมงต่อวัน มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 121.4% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 469.2% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 83.5% สูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 32.5% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 3.52 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245.1% มีสินทรัพย์รวมจำนวน 208,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 10,267 ล้านบาท (5.2%) หนี้สินรวมจำนวน 266,948 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,254 ล้านบาท (0.8%)ขณะที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดในมือ 42,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 613% โดยในปี 2567 มีหนี้ที่ต้องจ่ายตามแผนฟื้นฟู วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้ทั้งหมด 36 กลุ่ม มียอดหนี้รวม 140,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการจ่ายหนี้ถึงปี 2577 โดยปัจจุบันได้ทยอยชำระหนี้ค่าบัตรโดยสาร ซึ่งขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Ticket Refund) ไปแล้ว 13,000 ล้านบาท เหลืออีกประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท ซึ่งจะชำระหมดไม่เกินไตรมาส 4 ปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าแผนในเดือนมี.ค. 2567ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นงวดไตรมาส 1 ปี 66 ติดลบจำนวน 58,503 ล้านบาท ติดลบลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 12,521 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียง ตามแผนฟื้นฟู มีการแปลงหนี้เป็นทุน 37,000 ล้านบาท เพิ่มทุน 25,000 ล้านบาท ส่วนการออกจากแผนฟื้นฟู การบินไทยต้องแข็งแรงพอ ที่ทำให้นักลงทุนสนใจ และมีมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น และมั่นใจว่า จะออกจากแผนฟื้นฟูได้ก่อนสิ้นปี 2567“ภาพรวมรายได้ กำไร ในไตรมาส1 ปี 2566 ดีกว่าแผนมาก และทั้งปี 2566 คาดว่าจะดีกว่าแผนแน่นอน ซึ่งคาดว่าทั้งปี จะมีรายได้ระดับ 1.3-1.4 แสนล้านบาท มีผู้โดยสารรวม 9 ล้านคน มี Cabin Factor เฉลี่ย 77-78 % ส่วนปี 2567 ประมาณการณ์รายได้ ที่ 1.5-1.6 แสนล้านบาท มีผู้โดยสารรวม 12 ล้านคน มี Cabin Factor เฉลี่ย 77-80 %”นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย กล่าวว่า ตามแผนเครื่องบิน แอร์บัส A 350 จำนวน 2 ลำแรก จะใช้ในเส้นทาง จีน ซึ่งปัจจุบัน การบินไทยทำการบิน กวางเจา 13 เที่ยวบิน/สัปดาห์, เซี่ยงไฮ้ 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์, ปักกิ่ง 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ในเดือนก.ค. 2566 จะเพิ่มเป็นบินทุกวัน เนื่องจากมีเครื่องบินมาเพิ่มความจุรองรับผู้โดยสารส่วน แอร์บัส A 350 จำนวนอีก 2 ลำ จะมาใช้ในการเพิ่มความถี่เส้นทางญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2566 เส้นทางโตเกียวจาก 14 เที่ยวบิน/สัปดาห์ เป็น 21 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ,ฮาเนดะ มี 14เที่ยวบิน/สัปดาห์ คงเดิม, นาโงย่า จาก 3เที่ยวบิน/สัปดาห์ เป็น 7 เที่ยวบิน/สัปดาห์ และโอซาก้า จาก 7 เที่ยวบิน/สัปดาห์เป็น 14 เที่ยวบิน/สัปดาห์ และฮ่องกง จาก 14 เที่ยวบิน/สัปดาห์ เป็น 21 เที่ยวบิน/สัปดาห์ หลังสนามบินแก้ปัญหาบริการภาคพื้นดินนายทวิโรจน์ ทรงกำพ ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร การบินไทย กล่าวถึงการพัฒนา“ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา” (MRO) ว่า บริษัทยังคงเดินหน้า ตามแผนและมติครม. ซึ่งล่าสุด ได้เข้าหารือกับนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีซี ถึงแนวทางการดำเนินการ ซึ่งการบินไทยจะสรุปการศึกษาภานในปีนี้ โดยมีพื้นที่ 200 ไร่ เบื้องต้น รูปแบบ จะเป็นการลงทุนเองทั้งหมดก่อน เพราะบริษัทฯมีความพร้อม มีศักยภาพในการลงทุนเอง แต่กรณีมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนด้วย ก็พร้อมศึกษาร่วมกันนายชาย มีคุณเอี่ยม กล่าวว่า ขณะนี้ มีเครื่องบินที่ขายได้แล้ว 19 ลำ ระหว่างรอส่งมอบ คือ โบอิ้ง B747 จำนวน 10 ลำ และ แอร์บัส A340 จำนวน 9 ลำ ขณะที่ โบอิ้ง B 777-300 จำนวน 6 ลำ อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้ซื้อ ส่วนที่ยังรอการขาย มี 12 ลำ ได้แก่ โบอิ้ง B 777-200 จำนวน 6 ลำ และ แอร์บัส A380 จำนวน 6 ลำ ซึ่งเครื่องบินที่ปลดระวางรอจำหน่าน จอดอยู่ทั้งที่สนามบินดอนเมือง อู่ตะเภา และสุวรรณภูมิ ซึ่ง ได้หารือกับนาย กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ในการปรับพื้นที่ เพื่อย้ายจุดจอดเครื่องบิน กรณีสนามบินสุวรรณภูมิจะมีการเปิดใช้ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)นอกจากนี้ ตามแผนฟื้นฟู จะมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างขาย ภายในประเทศ คือ สำนักงานขายเชียงใหม่ พิษณุโลก ต่างประเทศ มีสำนักงานและบ้านพัก ที่ลอนดอน,ฮ่องกง,ปีนัง คาดจะมีรายได้ อีกหลายร้อยล้านบาท