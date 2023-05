“ศิลาวดีฯ” จัดทัพ ชู 3 กลยุทธ์รับเทรนด์ ท่องเที่ยวฟื้น

การตลาด – ธุรกิจโรงแรมในสมุยฟื้นตัว หลังจากที่เกาะสมุยเปิดรับนักท่องเที่ยว อย่างเต็มรูปแบบ “ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท” (Silavadee Pool Spa Resort) จัดกระบวนทัพ เปิดกลยุทธ์ใหม่ ‘The New Chapters of Luxury – S.E.A’ ชู 3 เสาหลัก ตอบรับเทรนด์นักเดินทางยุคใหม่ และรับการท่องเที่ยวสมุยหลังฟื้นฟู เดินหน้าอัดแคมเปญลุยตลาด คาดปีนี้โตกว่าปี2563 ประมาณ 10%ธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ผ่านวิบากกรรมโควิด-19 มานานกว่า 3 ปี เฉกเช่นธุรกิจอื่นๆ ทำให้ได้รับผลกระทบมาอย่างหนัก เพราะไม่มีการเดินทางท่องเที่ยว ไม่มีการพักผ่อน โรงแรมไม่มีลูกค้ามาพัก เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันไปเป็นแถวอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กล่าวได้ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวเริ่มพื้นตัวกลับมาดีขึ้นมากแล้ว จากการเปิดประเทศ และโควิดที่ลดระดับความรุนแรงลวงไปเป็นระยะแต่ยังไม่หมดเสียทีเดียวผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในส่วนของโรงแรมก็มีการปรับตัวปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจกันอย่างเต็มที่ รวมไปถึง “ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท” (Silavadee Pool Spa Resort) ลักชัวรี่รีสอร์ทชั้นนำบนเกาะสมุย ที่พร้อมจะก้าวสู่ปีที่ 15อย่างแข็งแกร่ง ด้วยแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ‘The New Chapters of Luxury – S.E.A’ สร้างมิติใหม่แห่งความหรูหรา ยกระดับการพักผ่อนระดับไฮเอนด์มาตรฐานระดับโลกบน 3 เสาหลัก ความยั่งยืน (S: Sustainable) ประสบการณ์การเข้าพัก (E: Experience) และกิจกรรม (A: Activity) ตอบรับเทรนด์นักเดินทางยุคใหม่ และรับการท่องเที่ยวสมุยหลังฟื้นฟูนางสาวชลลดา สุนทรวสุ ประธานกรรมการผู้บริหาร ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เปิดเผยว่า ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทระดับลักชัวรี่สัญชาติไทยและบริหารงานโดยคนไทย ซึ่งเปิดให้บริการครบรอบ 15 ปีในปี 2566 นี้ และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งในด้านทำเลที่สวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกหรูหราครบวงจรตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมการบริการเหนือระดับพิถีพิถัน แต่อบอุ่นและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยในทุกมิติปัจจุบันหลังเกาะสมุยเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ศิลาวดีมียอดจองจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วมากถึง 90% โดยเป็นแขกเดิมที่กลับมาใช้บริการซ้ำกว่า 20% จากยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ไต้หวัน รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากตลาดใหม่ ซาอุดีอาระเบีย และอิสราเอล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจองผ่านช่องทางออนไลน์โดยตรงกับทางรีสอร์ท ซึ่งเป็นผลมาจากการรุกทำการตลาดออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ส่งโปรโมชั่นและข่าวสารต่าง ๆ ถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรงนอกจากนั้น พฤติกรรมการเข้าพักของแขกแต่ละรายมีระยะเวลานานมากขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอยในจำนวนเงินที่สูงขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2563 (ก่อนโควิด) ดังนั้น ศิลาวิดีจึงคาดการณ์ว่า ภายในสิ้นปี2566นี้จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2563 ประมาณ 10%ในปี พ.ศ. 2566 ที่ศิลาวดีครบรอบ 15 ปีนั้น ได้เตรียมลุยแผนกลยุทธ์ภายใต้นโยบายการบริหารงานใหม่ “The New Chapters of Luxury – S.E.A” หรือ “มิติใหม่แห่งความหรูหรา” มุ่งเน้นให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนแบบครบวงจร ผ่านหัวใจหลักของรีสอร์ท 3 ด้าน ได้แก่ ความยั่งยืน (S: Sustainable) ประสบการณ์การเข้าพัก (E: Experience) และกิจกรรม (A: Activity) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เทรนด์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาความหรูหราที่แตกต่างมากกว่าที่เคย รวมถึงรองรับการท่องเที่ยวเกาะสมุยหลังฟื้นฟูแบบก้าวกระโดด และการแข่งขันบนเกาะสมุยที่กำลังส่งสัญญาณถึงการพุ่งทะยานเพิ่มสูงมากขึ้น“ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่าน ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ได้รับการยอมรับและการชื่นชมจากผู้เข้ามาใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นโรงแรมชั้นนำที่ให้บริการดีเลิศ สถานที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ทางด้านธรรมชาติอย่างมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอยากจะพัฒนาเพื่อยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น และมีความเป็นลักชัวรี่มากกว่าที่เคย โดยเชื่อว่า การเดินตามแผน The New Chapters of Luxury – S.E.A จะทำให้เราสามารถรังสรรค์ประสบการณ์พักผ่อนมิติใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้อย่างแท้จริง และผลักดันการท่องเที่ยวสมุยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นางสาวชลลดา กล่าวเปิด3 เสาหลัก ของกลยุทธ์ ‘The New Chapters of Luxury – S.E.A’ หรือ “มิติใหม่แห่งความหรูหรา” ประกอบด้วย1) S: Sustainability ความยั่งยืน หนึ่งในนโยบายหัวใจหลักของ ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ดำเนินงานบนแนวคิด “หวนคืนสู่ธรรมชาติ” ตั้งแต่การก่อสร้างที่รักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติดั้งเดิมเอาไว้ การใช้วัสดุก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยในปี พ.ศ. 2566 ศิลาวดีจะตอกย้ำและให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และชุมชนมากยิ่งขึ้น อาทิ การกระจายรายได้สู่ชุมชน ใช้วัตถุดิบบนเกาะสมุยในการทำอาหาร ลดการขนส่งซึ่งเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การนำเศษขยะอาหารมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในฟาร์ม แก้ปัญหา “ขยะอาหาร” (food waste) รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยเฉพาะกิจกรรมของ “ศิลาวดี ฟาร์ม” ซึ่งเป็นฟาร์มแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ที่ทางรีสอร์ทใช้ในการปลูกผักสวนครัว ไม้ดอก เมล่อน หรือเลี้ยงไก่ไข่สำหรับนำมาประกอบอาหารภายในโรงแรม เพื่อให้แขกผู้เข้าพักสัมผัสถึงแนวคิดความยั่งยืนที่รีสอร์ทมุ่งนำเสนอตลอดมา2) E: Experience ประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับ โดยในปีนี้ ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท มีแผนจะเพิ่มประสบการณ์การเข้าพักและงานด้านบริการให้เข้ากับเทรนด์และพฤติกรรมของผู้เข้าพักมากขึ้น ตั้งแต่การสำรองห้องพักไปจนถึงการเช็คเอาท์ สอดคล้องปณิธาน “ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ให้มากเกินกว่าความเป็นรีสอร์ทระดับลักชัวรี่ที่อื่น ๆ” เช่น การอัพเกรดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงแรม ห้องพัก เพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ยกระดับการบริการโดยจะมีการลงลึกถึงรายละเอียดในการดูแลเอาใจใส่แขกผู้เข้ามาพักแต่ละท่าน เป็นลักษณะของการเข้าถึงอารมณ์จิตใจ ความรู้สึก ของแขกแต่ละท่านทางรีสอร์ทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานกว่า 200 คน เป็นประจำอยู่เสมอ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพนักงานให้มีหัวใจแห่งการบริการที่สามารถเข้าถึงระดับความต้องการของแขกแต่ละคนได้อย่างเจาะจงมากขึ้น แขกผู้มาพักครั้งแรกได้สัมผัสประสบการณ์และการบริการที่ประทับใจ และสำหรับแขกประจำได้สัมผัสถึงการยกระดับและการพัฒนาที่ทางเราตั้งใจมอบประสบการณ์ให้ กลยุทธ์ Experience นับว่าเป็นจุดแข็งของการสร้างแบรนด์ศิลาวดีให้เป็นรู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย3) A: Activity กิจกรรมภายในรีสอร์ทแบบครบวงจร ปัจจุบันทางรีสอร์ทมีกิจกรรมมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกกับแขกผู้มาพัก โดยในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นปีแห่งโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ทางรีสอร์ทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้แขกผู้มาพักได้เข้าร่วมสนุกตามแต่ละไลฟ์สไตล์ อาทิ การเปิดบริการด้านเวลเนส (Wellness) การจัดโปรแกรมออกกำลังกาย การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกิจกรรมความบันเทิง DJ หรือวงดนตรี ที่จะเปลี่ยนทุกๆ เดือนเพื่อให้แขกเข้าพัก สามารถเลือกทำกิจกรรมได้หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของแขกที่เข้าพักในแต่ละฤดูกาล“ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เกาะสมุย” ประกอบด้วยห้องพักทั้งสิ้น 80 ห้อง แบ่งเป็นห้องพักประเภทดีลักซ์ขนาด 50 ตารางเมตร จำนวน 36 ห้อง พูลวิลล่าจำหนวน 40 หลัง และพูลวิลล่าสวีท จำนวน 4 หลัง ภายในรีสอร์ทครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องอาหารเดอะไฮท์ (The Height) ห้องอาหารมูน (Moon) บาร์ดาดฟ้า สตาร์ (Star) ยังมีบริการ “ศิลาวดี สปา” ผ่อนคลายด้วยทรีตเม้นท์ธรรมชาติในบรรยากาศอันเงียบสงบ นอกจากนั้น ผู้เข้าพักยังมั่นใจได้ว่า ทางรีสอร์ทมีมาตรการที่เข้มงวดด้านการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งพนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของทางกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุดในปี 2566 โรงแรมได้คว้ารางวัลใหม่ๆ เช่น Hotel Travel Awards และ Travel Hospitality Awardsแผนการตลาดของ “ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท” ในช่วงครบรอบ 15 ปี เรียกได้ว่าจัดเต็มวางแผนการตลาดด้วยการออกโปรโมชั่นดึงลูกค้าตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น บริการค็อกเทลสุดพิเศษ Sila 15th ณ บาร์ดาดฟ้าสตาร์ เมนูชุดอาหารใต้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 7 คอร์ส ไฟน์ไดนิ่งที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นพร้อมเรื่องราววัฒนธรรมภาคใต้ ในราคา 1,800 บาท ต่อท่าน ณ ห้องอาหารไทย The Height และโปรโมชั่นห้องพัก Silavadee 15th Anniversary ที่มอบส่วนลด 45% จากโปรโมชั่น Flexi พร้อมรับรีสอร์ท เครดิต มูลค่า 1,500 บาท ต่อการเข้าพัก เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี