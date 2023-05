สำนักงาน กขค. จับมือ ITC จัดติวเข้มความรู้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) หรือ TCCT ได้ร่วมกับองค์การศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ (ITC) จัดงานสัมมนาการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้บริโภค ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะส่งผลให้มีการกำกับดูแลธุรกิจ และทำธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบในการทำธุรกิจ และเป็นผลดีต่อผู้บริโภคสำหรับหัวข้อหลัก ๆ ในการให้ความรู้ครั้งนี้ เช่น นโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยเป็นการนำเสนอความสำคัญของนโยบายการแข่งขันทางการค้าและการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และความสำคัญของการกำกับการควบรวมธุรกิจและการตกลงร่วมกัน ที่ส่งผลต่อการแข่งขัน รวมไปถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของภาคธุรกิจและผู้บริโภค ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการเฝ้าติดตามการกระทำความผิดโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าจากองค์กรต่างประเทศ ได้แก่ Prof. Sean Ennis, Ph.d. Director of the Centre for Competition Policy and a Professor of Competition Policy at Norwich Business School , University of East Anglia , ARISE Plus Thailand Expert , Ms.Hilary Jennings - Board Member of UK Regulatory Policy Committee, ARISE Plus Thailand Expert และ Mr.Stephen Simons - Senior Expert, Mergers Case Support and Policy, Directorate General for Competition, European Commissionนอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผู้แทนจากหอการค้านานาชาติ ผู้แทนจากสำนักงานกฎหมายวีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา วีเอ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนจากสำนักงาน กขค. เข้าร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้วย