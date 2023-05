ศูนย์ฯโรบินสันอัดอีเวนต์ใหญ่ ปลุกกระแสไอทีแกดเจ็ตคึกคัก

ผู้จัดการรายวัน 360 -ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ปลุกกระแสไอทีแกดเจ็ตคึกคัก ผนึกกำลังกว่า 100 แบรนด์ดังผุดแคมเปญ “ROBINSON LIFESTYLE GADGET ADDICT” อัพเกรดชีวิตสุดล้ำ สัมผัสทุกไลฟ์สไตล์ จัดดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตอบโจทย์นักช้อปสายเทค พร้อมลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 6 แสนบาทนายสุรกิจ อารยรังษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยถึงที่มาของการผนึกกำลังของเหล่าพันธมิตรแบรนด์ไอทีแกดเจ็ต ในแคมเปญ ROBINSON LIFESTYLE GADGET ADDICT ครั้งนี้ว่า“ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของนักช้อปทุกวันนี้ แทบจะเรียกว่าหนีเทคโนโลยีไปไม่พ้น #เพราะชีวิตติดเทค ช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันคล่องตัว สะดวกสบายขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวนักช้อปที่มีหลายเจนเนอเรชั่น ส่วนใหญ่จะมีความต้องการสินค้าไอทีแกดเจ็ตที่แตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่ชอบแกดเจ็ตจะต้องการเครื่องเสียงและสมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ทที่หน้าจอใหญ่เพื่อใช้ในการสื่อสารกับเพื่อน ๆ กลุ่มสายแกดเจ็ตวัยทำงานจะต้องการอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้ทำงาน และการพักผ่อน"ส่วนกลุ่มน้อง ๆ เด็ก-นักเรียน ก็จะต้องการแกดเจ็ตเพื่อการศึกษา ไว้สื่อสาร ขณะเรียนออนไลน์หรือทำการบ้าน ดูยูทูป และเล่นเกม เป็นต้น ช่วงกลางปี (Mid-Year) ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่กลุ่มนักช้อปสายแกดเจ็ตทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยจะมองหาอุปกรณ์ใหม่ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เคยใช้อยู่ เพราะเป็นช่วงที่สินค้าเทคและแกดเจ็ตที่ยกขบวนเปิดตัวเมื่อต้นปีจะผ่านการรีวิวและมีบทวิเคราะห์การใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้นักช้อปได้ประเมินความต้องการใช้งานของตนเอง และเทรนด์ของแกดเจ็ตในตลาดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เข้าใจพฤติกรรมดังกล่าวของนักช้อป ที่ต้องการใช้เงินอย่างคุ้มค่า (Value for money) ขณะเดียวกันก็ต้องการแกดเจ็ตที่บ่งบอกตัวตน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ และงานอดิเรกของแต่ละบุคคลด้วย เราจึงจับมือร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ดังมากกว่า 100 แบรนด์ จัดแคมเปญ “ROBINSON LIFESTYLE GADGET ADDICT”ให้สายแกดเจ็ตได้ช้อปแบบไม่มีเอ้าท์ตามคอนเซ็ปต์ ‘อัพเกรดชีวิตสุดล้ำ สัมผัสทุกไลฟ์สไตล์’ ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดและครบจบในที่เดียวของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบประสบการณ์ขั้นสุดของการช้อปสายแกดเจ็ต #เพราะชีวิตติดเทค ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ขนสินค้าไอทีจากแบรนด์ดังและแบรนด์ชั้นนำมาลดสูงสุดถึง 50% มอบความคุ้มค่าและความเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย และนักช้อปยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลตลอดแคมเปญมูลค่ากว่า 600,000 บาทรวมถึงได้ทำการสื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเราคาดว่าแคมเปญฯ จะสามารถเพิ่มจำนวนยอดผู้เข้ามาใช้บริการ และช่วยดันยอดขายช่วงกลางปีให้กับเหล่าร้านค้าแบรนด์พันธมิตร รวมถึงได้รับการตอบรับที่ดีจากครอบครัวนักช้อปทั่วประเทศอย่างแน่นอนนักช้อปสายแกดเจ็ตจะได้ร่วมสนุกไปกับหลากหลายกิจกรรมสุดไฮเทค ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 3 สาขา ไม่ว่าจะเป็น... Jaymart ADDICT ที่สาขาลาดกระบัง วันที่ 4 – 14 พ.ค. 66, BaNANA ADDICT ที่สาขาราชพฤกษ์ วันที่ 11 – 21 พ.ค. 66, JIB ADDICT ที่สาขาฉะเชิงเทรา วันที่ 26 – 31 พ.ค. 66 โดยเป็นกิจกรรมที่รวบรวมการจัดแสดงสินค้าไอทีระดับเรือธงจากแบรนด์ดัง พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานลดสูงสุดถึง 80% รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม eSports Competition เอาใจสายเกมเมอร์, กิจกรรมเปิดศาสตร์เสริมดวงเบอร์มงคลกับ แมน แมทจิเชียน, กิจกรรมสอนถ่ายภาพและเทคนิคแต่งรูปแบบมือโปรสำหรับสายคอนเทนต์ และกิจกรรม D.I.Y. เคสโทรศัพท์ในสไตล์คุณ ที่พร้อมมาเติมเต็มความสุข สุดสนุกทั้ง 3 สาขา ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับไฮไลท์ความพิเศษของแคมเปญฯ โปรโมชั่นสุดว้าว และดีลพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ประกอบด้วย• สินค้า IT และ Gadget ลดสูงสุด 50%• Lucky Surprise ลุ้นรับของรางวัลจากแบรนด์ดัง อาทิ RENNY BIKE, Big Camera, Oppo, Samsung, Major Cineplex, SF Cinema และ Power Buy รวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท เมื่อช้อปครบทุก ๆ 800 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ• รับฟรีทันที! คูปองส่วนลด รวมมูลค่ากว่า 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 800 บาทขึ้นไป (เฉพาะวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ จำกัด 1 สิทธิ์/ใบเสร็จ/ท่าน/วัน รวม 64,800 สิทธิ์ ตลอดรายการ)• ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท และแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% สำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการหมายเหตุ: โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย