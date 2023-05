ตัวท้อปเรื่องเส้นผมอันดับ 1 ต้อง "หมออร Dr.Orn Medical Hair Center" ผู้อยู่เบื้องหลังความมั่นใจของเหล่าดารา เซเลปทั่วฟ้าเมืองไทย

ยืนหนึ่งในเรื่องของการดูแลเส้นผมครบวงจร สำหรับสถาบันดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบบครบวงจรที่โดนเด่นด้านผลลัพธ์ในการรักษาว่าเห็นผลจริง!! และเมื่อเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์คนดังจาก 3 วงการ อาทิ, เซเลบริตี้รุ่นใหญ่และนักแสดงสาวออกมาการันตีถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการดูแลปัญหาเส้นผม พร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจที่ทำให้แต่ละคนลุกขึ้นสู้กับปัญหาเส้นผม เพื่อ “ลุค” ที่ดีกว่าเดิม ยิ่งตอกย้ำความสำเร็จของ Dr.Orn Medical Hair Center ที่ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าคนดังอย่างต่อเนื่องจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องปัญหาเส้นผมมาอย่างยาวนานถึง 12 ปี มีประสบการณ์มากกว่า 70,000 เคส และเทคนิคเฉพาะของประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง Dr.Orn Medical Hair Center ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การรักษาปัญหาเส้นผมได้เห็นผลที่สุด รวมทั้งในเรื่องของการบริการที่ดูแล ใส่ใจ ตลอดจนการติดตามผลทางการรักษาอย่างสม่ำสมอ และคุณหมออร ยังได้รับการันตีจาก American Board Of Hair Restoration Surgery สมาคมปลูกผมโลกที่สามารถการันตีความเป็นมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ปลูกผมไม่กี่ท่านที่ได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองที่ทำให้ทั้งเหล่าดารา เซเลบริตี้มากมายต่างมั่นใจให้ Dr.Orn ดูแล ไม่ว่าจะเป็น โดม-ปกรณ์ ลัม, ซัน-ประชากร ปิยะสกุลแก้ว, เต-ตะวัน วิหครัตน์,โอบ-โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์, เชน-ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์, จันจิ-จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย, โม-จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน, ก้อง-อรรฆรัตน์ นิติพน, ป้อม วินิจ, หวานเจี๊ยบ, บี้ เดอะสกา, เหว่ง เทพลีลา และ แจ๊ค ไรเดอร์ ฯลฯ เป็นต้นDr.Orn Medical Hair Center โดดเด่นเรื่องการปลูกผมถาวร ด้วยเทคนิคเฉพาะชื่อว่า DOHT เป็นการปลูกผมแบบใหม่ ไม่ต้องผ่าตัด พักฟื้นสั้น ได้ผลลัพธ์ธรรมชาติ อยู่ถาวรสามารถการันตีอัตราการขึ้นของเส้นผมสูงถึง 98% และยังมีโปรแกรมบำรุงผมที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกปัญหาผมร่วง ผมบาง โดยมีการออกแบบวิธีการรักษาแบบ Personalized Medicine เฉพาะรายบุคคลนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมระดับ Medical Grade ในชื่อ Dr.Orn Cosmez ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยแพทย์ปลูกผมโลก รักษาผมร่วง ผมบาง หนังศีรษะมัน อักเสบ รังแค เห็นผลลัพธ์ทางการรักษาจริง และยังมีรางวัลผลงานการวิจัยมากมาย ผู้สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับบริการเรื่องเส้นผม สอบถามข้อมูลได้ที่ Dr.Orn Medical Hair Center ทุกสาขา สาขาพหลโยธิน 22, สาขาชิดลม [The Mercury Ville @ Chidlom ชั้น 4], และสาขาราชพฤกษ์ [The Crystal SB Ratchapruek ชั้น 2] โทร.02-108-8500 หรือ LINE @drornclinic และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวจาก Dr.Orn Medical Hair Center ได้ที่ FB:dr.ornmedicalhairclinic