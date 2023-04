TM เสริมแกร่ง เนิร์สซิ่งแคร์

ผู้จัดการรายวัน 360 -“เทคโนเมดิคัล” ยืนยันธุรกิจ “The Parents Nursing Home” ตอบรับสังคมผู้สูงอายุ มั่นใจความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ออกแบบสำหรับการดูแล บำบัด ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงทุกกลุ่มทั้งกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดร.สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของ TM ได้เปิดให้บริการ “The Parents Nursing Home” อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีห้องพักให้เลือกหลากหลายทั้งห้องเดี่ยวและห้องรวม 6 เตียงแยกผู้ชายและผู้หญิง ที่สำคัญยังมีเตียงชนิดพิเศษเป็นที่นอนป้องกันแผลกดทับ รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ กาน้ำร้อน กล้องวงจรปิด รวมทั้งห้องน้ำที่ได้มาตรฐานคือไม่มีธรณีประตู มีเครื่องช่วยพยุงป้องกันการพลัดตกหกล้ม และมีระบบความปลอดภัย SOS หรือเนิร์สคอลได้ทุกจุด กรณีนั่งชักโครกแล้วเกิดหน้ามืดสามารถกดและเรียกพยาบาลได้ตลอดเวลานอกจากนี้แล้วยังมี IPTV ที่สามารถที่จะให้ญาติและผู้สูงอายุติดต่อกันสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถสอบถามอาการต่าง ๆ กับแพทย์ผ่านระบบดังกล่าว นอกจากนี้แล้วยังมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆนพ.นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด ในฐานะ ผู้ดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุ The Parents Nursing Home เปิดเผยถึงการให้บริการของ The Parents Nursing Home ว่า ขณะนี้มีความพร้อมเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มติดเตียง กลุ่มกึ่งติดเตียง ติดสังคม รวมถึงผู้มีภาวะพึ่งพิงที่เกิดจากโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ แตก ตัน โรคสมองเสื่อม รวมถึงผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องการการฟื้นฟูและดูแลสำหรับจุดเด่นของ The Parents Nursing Home นั้นคือมีความพร้อมในการดูแลทั้งกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่คงไว้ถึงสายใยครอบครัว เนื่องจากเรามีบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูและบำบัดให้ผู้สูงอายุอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข เช่น มีห้องสันทนาการสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจเรื่องสภาวะของร่างกาย เรื่องของกล้ามเนื้อ เรื่องการเคลื่อนไหว เรื่องการใช้กล้ามเนื้อขนาดเล็ก รวมทั้งเรื่องการเข้าสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อทำให้รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งและอยู่ในสังคม ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เน้นกระตุ้นความจำเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีจะส่งผลต่อร่างกายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้แล้วที่ The Parents Nursing Home ยังมีห้องกิจกรรมบำบัด ซึ่งมีนักกายภาพบำบัดคอยดูแล เรื่องการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพราะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะต้องให้ความสำคัญกับการบำบัด 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสมาธิ เรื่องความจำ เรื่องความคิด เรื่องการตัดสินใจและการวางแผน เรื่องการใช้ภาษา และในที่สุดคือเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์หรือการเข้าสังคม เนื่องจากพื้นฐานของกายภาพบำบัดมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านความคิด พัฒนาการของสมอง และกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยในแผนกกายภาพบำบัดมีอุปกรณ์การเสริมสร้างกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการที่จะบำบัดฟื้นฟูเป็นกล้ามเนื้อ ตั้งแต่ขา ต้นขา หน้าท้อง หลัง ไหล่ และแขน ซึ่งจะครบถ้วนสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูและต้องการให้ร่างกายแข็งแรง