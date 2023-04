MEA ร่วมโครงการความร่วมมือปฏิบัติการพาผู้สูงวัยอัลไซเมอร์กลับบ้าน ตามรอยดอก Forget Me Not

ันนี้ (4 เมษายน 2566) นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการความร่วมมือปฏิบัติการพาผู้สูงวัยอัลไซเมอร์กลับบ้าน จัดโดย สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.100 เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่การใช้สัญลักษณ์ดอก Forget Me Not อันเป็นสัญลักษณ์สากล เพื่อรำลึกถึงผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯนายคมกริช กล่าวว่า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินงานที่สนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้ง MEA มองเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงต้องการร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการรณรงค์เผยแพร่การใช้สัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ติดตัวผู้ป่วย เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในกรณีผู้ป่วยหลงทาง และที่สำคัญที่สุด MEA ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะสังคมสูงอายุที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุรวมทั้งกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ได้มีสุขภาพที่ดีดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป