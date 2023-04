กทพ.จัดแคมเปญชิงโชค"ลุ้นขึ้นทางด่วนฟรี" ถึง 3 ปีสมาชิก Easy Pass Plus เริ่ม1 เม.ย.นี้

กทพ.จัดแคมเปญ ชิงโชค “Easy Pass Plus อัปเดทปั๊บ...ลุ้นรับโชค” ลุ้นขึ้นทางด่วนฟรี ถึง 3 ปี ลงทะเบียนผ่านแอปฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง วันที่ 15 พ.ค. 2566 นี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กทพ.จัดกิจกรรมชิงโชคแคมเปญ “Easy Pass Plus อัปเดตปั๊บ…ลุ้นรับโชค” ลุ้นขึ้นทางด่วนฟรี ถึง 3 ปี สำหรับผู้ใช้รถ และใช้บริการทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร Easy Passโดยผู้ใช้บัตร Easy Pass สามารถลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ผ่านช่องทางเวปไซด์ thaieasypass.com และ EXAT Portal Application เริ่มวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นี้ ด้วยการลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียน 1 หมายเลขเครื่อง OBU ต่อ 1 สิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร Easy Pass และลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นบัตร “Easy Pass Plus +” เพื่อเชื่อมต่อระบบ M-Flow ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 และจะต้องเข้าไปกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ในการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเวปไซด์ thaieasypass.com และ EXAT Portal Application เพื่อร่วมลุ้นรางวัลขึ้นทางด่วนฟรี ในแคมเปญ “Easy Pass Plus อัปเดตปั๊บ…ลุ้นรับโชค”โดยของรางวัล คือ บัตรกำนัลเติมเงินในระบบ Easy Pass รางวัลที่ 1 ใช้ทางพิเศษฟรี 3 ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 1 รางวัล / รางวัลที่ 2 ใช้ทางพิเศษฟรี 2 ปี แต่ไม่เกิน 70,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล / รางวัลที่ 3 ใช้ทางพิเศษฟรี 1 ปี แต่ไม่เกิน 35,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล / รางวัลที่ 4 ใช้ทางพิเศษฟรี มูลค่า 300 บาท จำนวนทั้งสิ้น 716 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1 ล้านบาท จับรางวัลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.thaieasypass.com เว็บไซต์ www.exat.co.th และ EXAT Portal Application ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป