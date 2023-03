อิมแพ็ค เตรียมพร้อม1-2 เม.ย.นี้ คาดกว่าแสนคนมางานในพื้้นที่

แนะลูกค้าผู้มาชมงานมอเตอร์โชว์ 2 วันสุดท้าย ผู้ชมคอนเสิร์ตใหญ่ศิลปินเกาหลีทั้งที่ อิมแพ็ค อารีน่า และธันเดอร์ โดม รวมถึงผู้มางานเซ็นทรัล ลดดุ ช้อปเดือด งานปริ้นต์เทคและการ์เม้นท์สกรีน ผู้เข้าประชุม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน ได้ศึกษาเส้นทางล่วงหน้าและเผื่อเวลาเดินทาง พร้อมขอความร่วมมือเลือกใช้บริการรถสาธารณะ เพื่อลดการจราจรหนาแน่น ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุดและหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรโดยรอบติดต่อศูนย์วิทยุอิมแพ็คโทร.0-2833-5445นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผย สุดสัปดาห์วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 1-2 เมษายน 2566 พื้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีการจัดงานพร้อมกันหลายงาน ทั้งงานแสดงสินค้า งานประชุม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินเกาหลี คาดว่าช่วง 2 วันนี้จะมีผู้เดินทางมายังศูนย์ฯ เพื่อร่วมงานต่างๆ ราวกว่าแสนคน และอาจส่งผลให้บางช่วงเวลาการจราจรในพื้นที่หนาแน่น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกค้าได้วางแผนการเดินทางเพื่อความสะดวกสำหรับงานที่จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ประกอบด้วย มหกรรมยานยนต์ หรือ มอเตอร์ โชว์ พื้นที่จัดแสดงอาคารชาเลนเจอร์ และลานริมทะเลสาบเมืองทองธานี สำหรับการทดลองขับ ซึ่งเป็นสองวันสุดท้ายของการจัดงานฯ คาดว่ามีผู้ร่วมงานกว่า 50,000 คนต่อวัน รวมถึงยังมีงานแสดงสินค้า เซ็นทรัล ลดดุ ช้อปเดือด ที่อาคาร 8 คาดมีผู้ร่วมงาน 5,000 คนต่อวัน และอีก 2 งานสำคัญแวดวงธุรกิจเทคโนโลยีการพิมพ์ งานป้ายโฆษณา ที่จัดพร้อมกับงานอุตสาหกรรมจักรปัก พิมพ์สกรีนและสิ่งทอไทย ที่อาคาร 9-10 คาดผู้ร่วมงาน 5,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีคอนเสิร์ตใหญ่ของ 2 ศิลปินเกาหลี จัดแสดงทั้งเสาร์และอาทิตย์ โดยงานแรก 2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN BANGKOK จัดที่ อิมแพ็ค อารีน่า มีผู้ชมกว่า 10,000 คนต่อรอบ และงาน 2023 WayV Fan meeting Tour [Phantom] in BANGKOK ที่ ธันเดอร์โดม คาดผู้ชมกว่า 5,000 คนต่อรอบ อีกทั้งยังมีงานขนาดเล็ก เป็นการจัดประชุมของกลุ่มธุรกิจ งานเลี้ยง งานแต่งงาน ซึ่งมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 50-500 ท่าน“ด้วยมีผู้เดินทางมาร่วมงานต่างๆ จำนวนมาก จึงอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้ศึกษาเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทาง พร้อมขอความร่วมมือลูกค้าเลือกใช้บริการรถสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว เพื่อช่วยกันลดปัญหาการจราจรติดขัด เดินทางมายังพื้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยตรง ซึ่งมีให้บริการในหลายเส้นทาง อาทิ รถตู้โดยสารจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, จตุจักร, รังสิต, สนามหลวง, สีลม, งามวงศ์วาน และบริการรถเมล์ปรับอากาศซึ่งเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ สาย.166 เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-เมืองทองธานี และ สาย 210 เส้นทางสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า-เมืองทองธานี เป็นต้น”อย่างไรก็ตาม อิมแพ็ค ได้วางแผนรองรับสุดสัปดาห์นี้อย่างเต็มความสามารถ โดยจัดทีม รปภ.ประจำจุด เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรและประชาสัมพันธ์เส้นทาง พร้อมเตรียมพื้นที่จอดรถทั้งลานกลางแจ้งและในร่มซึ่งสามารถรองรับรถมากกว่า 15,000 คัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. อีกทั้งยังได้เปิดพื้นที่อาคาร 5-7 และอาคาร 11-12 เพื่อเป็นลานจอดในร่มให้บริการช่วงเวลา 10.00-22.00 น. อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม พร้อมประสานงานผู้ให้บริการรถสาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่ รถตู้ รถเมล์ รถสองแถว ในการเสริมเที่ยวรถบริการรับ-ส่งผู้เดินทางมายังพื้นที่เพิ่มขึ้น และยังได้เพิ่มความถี่ของรถเวียนบริการรอบศูนย์ฯ จัดเจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์การจราจรผ่านโซเชียลมีเดีย, แอปพลิเคชัน IMPACT และกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ 0-2833-5445 ศูนย์วิทยุอิมแพ็ค สำหรับให้ลูกค้าสอบถามสภาพการจราจรในเมืองทองธานี ตลอด 24 ชั่วโมง