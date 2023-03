“สตาร์บัคส์” จับมือ “แกร็บ” เปิดบริการใหม่ 'Self Pick-Up'

ผู้จัดการรายวัน 360 - สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ผู้นำด้านร้านกาแฟ ผนึกความร่วมมือกับ แกร็บ ผู้นำซุปเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด 'Self Pick-Up' พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab และไปรับที่ร้านสตาร์บัคส์ได้ภายใน 15 นาที โดยไม่มีค่าบริการจัดส่ง เริ่มให้บริการที่ร้านสตาร์บัคส์ 320 แห่งนางสาวสุมนพินทุ์ โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า สตาร์บัคส์ได้ร่วมมือกับ แกร็บ แอปพลิเคชันสั่งอาหารยอดนิยมอันดับหนึ่งในไทย เพื่อมอบ ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ขั้นสูงสุดผ่านบริการใหม่อย่าง ‘Self Pick-Up’ โดยบริการล่าสุดนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ปรับตัวตามแนวโน้มการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าออฟฟิศที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบปกติมากขึ้น แต่ยังคงมองหาความรวดเร็วและความสะดวกสบายขณะใช้ชีวิตนอกบ้าน นำมาสู่ความร่วมมือกับ แกร็บ ประเทศไทย เพื่อมอบความสะดวกสบายที่สตาร์บัคส์ซึ่งเปรียบเสมือน ‘บ้านหลังที่ 3’ โดยลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับกาแฟและเครื่องดื่มคุณภาพเยี่ยมตามความสะดวกที่สุดของแต่ละคน เราตระหนักถึงไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นในช่องทางและแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนายจิรกิตต์ กว้างสุขสถิตย์ ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจดีลิเวอรี แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดฟู้ดดีลิเวอรีประเทศไทย แกร็บ มุ่งพัฒนาบริการและต่อยอดธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน โดยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราได้เริ่มทดลองให้บริการ Self Pick-Up หรือ ‘รับเองที่ร้าน’ ร่วมกับสตาร์บัคส์และพาร์ทเนอร์ร้านค้าหลายราย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการแกร็บฟู้ดที่ต้องการรับอาหารด้วยตัวเองที่หน้าร้านโดยไม่ต้องเสียค่าส่ง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการดังนั้น ในปีนี้แกร็บจึงเตรียมรุกทำตลาดสำหรับบริการนี้อย่างจริงจัง สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กลับมาใช้ชีวิตปกติหลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น โดยจะเน้นจับกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่คุ้นชินกับการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน แต่สะดวกที่จะไปรับอาหารหรือเครื่องดื่มด้วยตัวเอง และไม่อยากเสียเวลารอคิวที่หน้าร้าน โดยเฉพาะในย่านศูนย์กลางธุรกิจ อาคารสำนักงาน โครงการมิกซ์ยูส รวมถึงกลุ่มครอบครัวที่ออกไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยเราได้จับมือกับ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ผู้นำในด้านกาแฟ เปิดตัวบริการใหม่นี้อย่างเป็นทางการ พร้อมส่งโปรโมชันเด็ดเพื่อต้อนรับช่วงหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงผู้ใช้บริการแกร็บฟู้ดสามารถสั่งเครื่องดื่มแก้วโปรดและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากร้านสตาร์บัคส์กว่า 320 สาขา ผ่านแอปพลิเคชัน Grab โดยเลือกเมนู Self Pick-Up และใส่โค้ด FREECUP เพื่อรับแก้ว Starbucks Reusable Cup ฟรี ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 เมษายน 2566 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)ทั้งนี้ ในปี 2563 สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ได้ประกาศเปิดตัว ‘Mobile Order & Pick Up’ ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและชำระเงินล่วงหน้า จากนั้นลูกค้าสามารถไปรับเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งได้ที่เคาน์เตอร์สตาร์บัคส์ ฟีเจอร์นี้มีให้เฉพาะสมาชิก Starbucks® Rewards ผ่านแอปพลิเคชัน Starbucks® Thailand ในมือถือ พร้อมรับดาวจากทุกการสั่งซื้อ โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการบนแพลตฟอร์มที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของแต่ละคน เพื่อสัมผัสประสบการณ์สตาร์บัคส์ ที่ดีที่สุด