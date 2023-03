SAWASDEE by AOT ชวนโหลดแอป รับส่วนลด Robinhood

SAWASDEE by AOT แจกโค้ดส่วนลดต้อนรับสงกรานต์ เอาใจสายกิน เที่ยว สุดฮอตรับซัมเมอร์ มอบโค้ดส่วนลด Robinhood Delivery ทันที 50 บาท (เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 50 บาทต่อรายการ ไม่รวมค่าจัดส่ง) โค้ดมีจำนวนจำกัด เฉพาะผู้ใช้งานใหม่ที่ดาวน์โหลด และลงทะเบียนแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย.66 นี้เท่านั้นรับโค้ดส่วนลดเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพียง1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT และลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่2.รับโค้ดส่วนลด Robinhood Delivery มูลค่า 50 บาท ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT (จำกัด 1 สิทธิต่อ 1 ผู้ใช้งาน)3.สั่งจานโปรดคลายร้อนพร้อมกรอกโค้ดส่วนลดได้บนแอปพลิเคชัน Robinhood*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้งานใหม่เท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ SAWASDEE by AOT ตอกย้ำ Must Have Thailand Travel App ต้อนรับการกลับมาของการท่องเที่ยวไทย เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ด้วยหลากบริการสุดพิเศษครบจบในแอปเดียว ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้บน App Store และ Play Store ที่ https://sawasdee.ai/W9jtFI