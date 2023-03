ปตท.รุกธุรกิจใหม่สอดรับนโยบายประเทศ เร่งลงทุนพลังงานทดแทน-อีวี-Life Science

ปตท.เดินหน้าลงทุนธุรกิจใหม่สอดรับนโยบายภาครัฐส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย เร่งขยายลงทุนพลังงานหมุนเวียนครบ1.2หมื่นเมกะวัตต์ในปี73 พร้อมแนะรัฐส่งเสริมอีวีคู่กับอุตฯยานยนต์สันดาปภายในให้เป็นโรงงานผลิตสุดท้ายที่จะปิดตัวของโลกนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผย ในงานสัมมนา “New Era Economy อนาคตใหม่ประเทศไทย” ว่าความท้าทายเศรษฐกิจที่ไทยต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานระยะสั้น แต่ในระยะยาวทำให้คนตระหนักเรื่องซัพพลายเชน ก่อให้เกิดการย้ายฐานการผลิต ขณะเดียวกันไทยมีเรื่องกับดักรายได้ปานกลาง ความเท่าเทียม สังคมสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่จะมีนำประเด็นนี้มาเป็นข้อบังคับ การกีดกันทางการค้ามากขึ้น รวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อและความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย ทำให้เกิดปัญหาแบงก์ล้มในสหรัฐฯ ทำให้สภาพคล่องหายไป ส่งผลต่อธุรกิจStartup ที่เคยเป็นยุคทองใน3-5ปีที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนต้องคัดกรองการลงทุนในStartupที่เข้มข้นขึ้น นับเป็นความท้าท้ายของStartupขณะที่ประเทศไทย ได้กำหนดทิศทางมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 อุตสาหกรรมS-Curve ทำอย่างไรเกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และไม่ทำไม่ได้ เนื่องจากไทยอยู่บนฐานอุตสาหกรรมเดิมมานานหลายปี ฐานอุตสาหกรรมเดิมของไทยควรจะต้องปรับและยกระดับ ดังนั้นปตท.จึงลงทุนตามวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ภายใต้ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ Future Energy ประกอบด้วย 4 ธุรกิจได้แก่ 1.พลังงานหมุนเวียน 2.ระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่) 3.ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และ4.ไฮโดรเจนส่วน Beyond ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม 1.Life Science 2.Mobility & Lifestyles 3. High Value Business 4. Logistics & Infrastructure และ 5. AI, Robotics & Digitization ซึ่งมองว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ สามารถขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้จริงและเป็นอนาคตของประเทศนายอรรถพล กล่าวถึงการลงทุน Future Energy ว่าปัจจุบันไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกว่า 4,000 เมกะวัตต์ แต่เมื่อไทยประกาศเป้าหมาย Net Zero ในปี ค.ศ.2065 ทำให้ไทยจะต้องเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกว่า 50% ภายในปี ค.ศ.2050 จากปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 30,000-40,000 เมกะวัตต์ ฉะนั้น พลังงานหมุนเวียน จะต้องเพิ่มขึ้นไปถึง 20,000-30,000 เมกะวัตต์ ในปี ค.ศ.2050 ถือเป็นความท้าทายและก็เป็นโอกาสสำหรับการลงทุนซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้ตั้งเป้าหมายจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 12,000 เมกะวัตต์ ภายในปีค.ศ.2030 หรือปีพ.ศ.2573ซึ่งเป็นการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศธุรกิจ EV Value Chain ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้รถยนต์อยู่ 43 ล้านคัน เป็นรถไฟฟ้า(EV)ประมาณ 30,000 คันเติบโตขึ้นเกือบ 200%ในช่วงปี2464-65 ซึ่งไทยเป็นประเทศมีศักยภาพและผลิตรถEV อันดับที่ 9 ของโลก เพราะไทยมีฐานอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่แล้ว ดังนั้นประเทศไทยควรขับเคลื่อนการลงทุนอุตสาหกรรมEVตีคู่ขนานไปกับอุตฯยานยนต์สันดาปภายในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นโรงงานผลิตสุดท้ายของโลกที่จะปิดตัว(Last Man Standing) ซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐบาลต้องไปคิดนโยบายว่าจะทำอย่างไรทั้งนี้ ธุรกิจ EV มีห่วงโซ่มูลค่าเยอะ ตั้งแต่วัสดุที่เป็นรถ ไม่จำเป็นแค่เหล็ก ใช้ปิโตรเคมีมาเป็นส่วนประกอบได้เช่นกัน รวมถึงแบตเตอรี่ ซึ่งไทยอาจจะเหนื่อยเรื่องการทำเซลล์แบตเตอรี่ เพราะไม่มีวัตถุดิบ และเมื่อทำเป็นเซลล์แล้ว ก็ต้องทำเป็นแพ็ค เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และ ปตท.ก็อยู่ระหว่างหารือกับพาร์ทเนอร์อยู่ในการทำโรงงานทำแบตเตอรี่แพ็คกิ้ง ส่วนEV Charging Station จะต้องขยายการลงทุนต่อเนื่อง โดย OR มีเป้าหมายจะขยายการติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้ และการลงทุนในธุรกิจไฮโดรเจน ก็เป็นเรื่องในอนาคตที่จะต้องศึกษาอย่างใกล้ชิด เยอมรับว่าต้นทุนการผลิตยังไม่คุ้มค่าการลงทุนสำหรับการลงทุนด้าน Beyond ในเรื่องของธุรกิจวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) ทางปตท. จะมุ่งเน้นการลงทุนไปใน 3 เรื่อง ได้แก่ ธุรกิจยา (Pharmaceutical) โดยปตท.ก็มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น จุฬาฯ , สวทช.และองค์การเภสัช เป็นต้น ,ธุรกิจโภชนาการ(Nutrition) ทางปตท.มีการก่อสร้างโรงงาน Plant-based ในไทยคาดว่าจะเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในปี 2567 และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) ได้ร่วมทุนตั้งโรงงานผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (non-woven fabric)ต่อยอดผลิตเป็นวัสดุสำหรับชุด PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งด้านธุรกิจ Mobility & Lifestyles มีการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้เชื่อมโยงกับ physical platform โดยมีบริการที่หลากหลาย ซึ่งOR เตรียมเปิดตัวในเดือน มิ.ย.นี้ โดยจะมีสินค้าและโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการผ่านแอพฯดังกล่าว ด้านธุรกิจ High Value Business ก็จะเดินหน้าเพิ่มความหลายหลายการลงทุนธุรกิจปิโตรเคมีให้มากขึ้น และธุรกิจ Logistics & Infrastructure ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบการส่งออกในปริมาณมากทางทะเลไปจีน ดังนั้นเห็นว่าไทยควรพัฒนาาท่าเรือระนองให้เป็นท่าเรือใหญเชื่อมระบบราง เป็นการเชื่อมทะเลอันดามันเข้าสู่จีนได้เลย โดยเฉพาะจีนตอนกลาง ซึ่งจะประหยัดค่าขนส่งได้มากธุรกิจ AI, Robotics & Digitization ประเทศไทย ถือว่ามีพื้นฐานการใช้ดิจิทัลที่ดีเป็นอันดับต้นๆของอาเซียน ก็จะเป็นโอกาสให้เกิดธุรกิจใหม่ๆนายอรรถพล กล่าวถึงแนวโน้มการใช้พลังงานของโลกมุ่งสู่พลังงานสะอาด ซึ่งก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน เพราะปัญหาโลกร้อนทำให้ทั่วโลกตระหนักเรื่องการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีการกำหนดเป้าหมาย Net Zero ของแต่ละประเทศ ดังนั้น การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้ง 3 ประเภท คือ ถ่านหิน คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้สูงสุด(พีก) ในปี 2568 ส่วนน้ำมัน ก็คาดว่าจะพีกในช่วงปี 2577-2578 และก๊าซฯ จะยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มขึ้น ขณะที่พลังงานหมุนเวียน จะเติบโตมากขึ้น