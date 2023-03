“อีฟแอนด์บอย” สปีดเต็มพิกัดสู่อินเตอร์ ดึง “มาร์ค ต้วน” ร่วม - อัดงบตลาด 200 ล.

ผู้จัดการรายวัน 360- ตลาดความงามได้เวลาสดใสหลังได้รับการผ่อนปรนให้ถอดหน้ากาก ดันบิวตี้ชอปคึกคัก “อีฟแอนด์บอย” เดิมเกมบุกตปท.ทุ่ม 200 ล้าน ควงแขน ”มาร์ค ต้วน” ยืนหนึ่ง โกลบอลแอมบาสเดอร์คนแรก ระเบิดแคมเปญ “SHINING THE UNIVERSE” เชื่อโดนใจนกเซ่และกลุ่มทาร์เก็ต ช่วยรายได้ปีนี้กลับมาพีคเหมือนก่อนโควิดนายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด เปิดเผยว่า ตามแผนการทำงาน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา อีฟแอนด์บอย ต้องการที่จะขยายธุรกิจไปสู่อาเซียน โดยเฉพาะใน CLMV ที่กำลังศึกษาจะเข้าไปขยายสาขาก่อน ทั้งนี้เดิมแต่ละปีจะใช้งบการตลาด 50-60 ล้านบาทแต่ปี2566นี้ถือเป็นปีที่บริษัทใช้งบมากที่สุดเท่าที่เคยทำมาในการรุกทำตลาดอย่างเต็มที่ ด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก “มาร์ค ต้วน” พร้อมทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาท จัดแคมเปญ “EVEANDBOY SHINING THE UNIVERSE” จักรวาลแห่งความงามที่ทุกคนสามารถมาเติมเต็มความมั่นใจให้ตัวเองดูดีได้ ผ่านไอเทมสุดพรีเมียม EVEANDBOY UNIVERSE BAG x MARK TUAN SHINING BOX รวมสินค้าความงามจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์“การดึงมาร์ค ต้วน มาเป็นโกลบอลแอมบาสเดอร์คนแรกของอีฟแอนด์บอย เป็นหนึ่งในแผนที่บริษัทต้องการออกสู่ต่างประเทศ ที่สำคัญเป็นแคมเปญที่ต้องการบอกคนทั้งโลก ว่า เราคือใคร ให้รู้ว่าแบรนด์ไทยที่อยู่ในอีฟแอนด์บอยมีดีอย่างไร ซึ่งคนที่มองว่าจะส่งข้อความนี้ออกไปได้ดี คือ มาร์ค ต้วน นอกจากจะทำให้เกิดทราฟฟิกที่สูงมากขึ้นแล้ว จากคาแรกเตอร์ของมาร์ค ต้วน ที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความสมาร์ท เท่ และชอบดูแลตัวเอง บวกกับไลฟ์สไตล์แฟชั่น และยังมีฐานแฟนคลับอย่าง อากาเซ่ ที่เป็น young generation ซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้า จะสามารถสะท้อนตัวตนความเป็นอีฟแอนด์บอยออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ นับเป็นการตอกย้ำความมั่นใจว่า อีฟแอนด์บอย คือ บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ในทุกแง่มุม”ทั้งนี้แคมเปญ “SHINING THE UNIVERSE” พร้อมปูพรมสื่อ ทุกแพลตฟอร์ม ทุกมิติ ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ OHM และ BTS รวมถึงยังร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ผนึกกำลังในการผลักดันแคมเปญสุดพิเศษนี้ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาที่สะท้อนว่า ทุกคนสามารถเจิดจรัส เป็นประกาย แบบมาร์ค ต้วน ได้ รวมถึงยังมีโปรเจกต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งในส่วนของการส่งเสริมการขาย กิจกรรมสุดประทับใจของลูกค้าและแฟนคลับอีกส่วนหนึ่งด้วยนายหิรัญ กล่าวต่อว่า ในแง่ของรายได้นั้น ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา อีฟแอนด์บอยได้มีการจัดแคมเปญ กิจกรรมหน้าร้าน โปรโมชั่น และเปิดรับแบรนด์ชั้นนำเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์จำนวนมาก ส่งผลให้ยอดขายในสามเดือนแรกเติบโตกว่า 60% เมื่อเทียบกับปี 2565 และโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2564 และจากการจัดแคมเปญใหญ่ในครั้งนี้ มั่นใจว่าปีนี้จะกลับมาเติบโตใกล้เคียงกับปี 2562 หรือก่อนโควิดได้อีกครั้ง ซึ่งปีนี้ตามแผนจะขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด รวมเป็น 21 สาขา โดยในปีก่อนก็เปิดเพิ่มไป 3 สาขา เช่นกันนายหิรัญ กล่าวถึงแคมเปญดังกล่าวต่อด้วยว่า สำหรับ EVEANDBOY UNIVERSE BAG x MARK TUAN SHINING BOX ราคา 5,000 บาท มีให้เลือก 2 เซ็ต คือ “BEAUTY” และ “FUN” ซึ่งในกล่องจะได้รับสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโกลบอลแอมบาสเดอร์ที่มีดีไซน์หนึ่งเดียวในโลก อาทิ greeting card โปสเตอร์ โฟโต้การ์ด หมวก หรือ T Shirt พร้อมลายเซ็นดิจิทัล และอื่นๆ อีกมายมาย สำหรับใครที่ซื้อ EVEANDBOY UNIVERSE BAG x MARK TUAN SHINING BOX จะได้รับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีร่วมมีทแอนด์กรี๊ดในงาน EVEANDBOY BEST SELLING AWARD SPECIAL EDITION X MARK TUAN พิเศษสุด เพียงซื้อ 2 เซ็ตไม่ว่าจะเป็นเซ็ทเดียวกันหรือต่างเซ็ท จะได้รับสิทธิ์ร่วมงานทันทีด้านมาร์ค ต้วน แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของอีฟแอนด์บอย กล่าวว่า ดีใจที่ได้เจอกับทุกคน และรู้สึกตื่นเต้น เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับทางอีฟแอตด์บอย ผมหวังว่าทุกคนจะรอชมผลงานภาพยนตร์โฆษณาและภาพถ่ายของผม ถ้าถามผมว่า The Beauty Destination ของผมคืออะไร ผมคิดว่าก็คือ สิ่งที่คุณพยายามค้นหาสิ่งที่กำหนดความเป็นตัวคุณ สิ่งที่ทำให้คุณดูดีอยู่เสมอ แต่คุณรู้ไหม ทุกคนก็มีเส้นทางในแบบตัวเองที่สนุกสนานแต่ก็สวยงามเช่นกัน