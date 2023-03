“ญาญ่า-เจเจ” แฟชั่นไอคอน รับตำแหน่งแบรนด์เอมฯ BOLON ในคอลเลกชันใหม่ NEW COLLECTION 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Let’s your eye speak for you

หลังจากขึ้นแท่นแบรนด์แว่นตาลูกรัก Must have item ที่ครองใจใครหลายๆคนในทุกไลฟ์สไตล์ ตลอดปีที่ผ่านมา ล่าสุด BOLON EYEWEAR กรอบแว่นตาแฟชั่นชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับ EssilorLuxottica จัดงาน ‘BOLON, TOP PARTNER & BEST PERFORMANCE 2022’ พร้อมเผยโฉม แว่นตาคอลเลกชันใหม่ล่าสุด BOLON NEW COLLECTION 2023 ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ Let’s your eye speak for you รวมถึงสร้างเซอร์ไพร้ส์เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ชายคนแรกของแบรนด์ “เจเจ - กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม” แฟชั่นไอคอนระดับท็อป ประกบคู่ “ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์” เจ้าของ #แว่นของญาญ่า ที่ครองตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์แว่นตา BOLON ปีนี้เป็นปีที่ 4 แท๊กทีมนำเสนอไลฟ์สไตล์สุดชิค กับคอลเลกชันใหม่แว่นตา BOLON ตลอดปี 2023 นี้สำหรับ BOLON NEW COLLECTION 2023 มาพร้อมคอนเซ็ปต์ Let’s your eye speak for you กับการดีไซน์กรอบแว่นตาแบบ Preppy Style ประกอบไปด้วยคอลเลกชันหลัก คือ Spring Summer 2023 ที่เตรียมนำเสนอไฮไลท์ความพิเศษกับ "Chasing Radiance" ด้วยการดีไซน์กรอบแว่นตา โดยได้รับแรงบันดาลใจจากลายเส้นเฉียบคม และรูปทรงเรขาคณิต เพื่อถ่ายทอดตัวตนของผู้สวมใส่อย่างตรงไปตรงมา และมีสไตล์โดย “ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์” ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์แว่นตา BOLON ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 4 ว่า “รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยค่ะ ต้องบอกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาที่ได้ร่วมงานกับ BOLON ก็คือสนุก และชาเลนจ์ในทุกๆปี ซึ่งญ่าเองเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแฟนแว่นตาโบลอนเลยก็ว่าได้ เพราะใช้งานจริงทั้งแว่นสายตา และแว่นตากันแดด ซึ่งบอกได้เลยว่าแว่นตาโบลอนเป็นอะไรที่เบา และใส่สบายมากๆ เรื่องดีไซน์ไม่ต้องพูดถึง คือมีหลากหลายแบบให้เลือกมากๆ แมทช์ชิ่งได้กับทุกลุค ทุกแอคทิวิตี้ และทุก ไลฟ์สไตล์ ทำให้เรารู้สึกสนุกกับการใส่แว่นตาจริงๆค่ะ สำหรับ BOLON NEW COLLECTION 2023 นี้ มาพร้อมคอนเซ็ปต์ดีไซน์ Preppy Style เป็นคอนเซ็ปต์ที่สนุก และอินเทรนด์มากๆเลยค่ะ เค้ามีการดีไซน์กรอบแว่น ที่ Inspired จาก Shape และ รูปทรงเลขาคณิต ที่ถ่ายทอดความเป็นคนใน Generate ใหม่ ที่มีความมั่นใจในตัวเอง เนี๊ยบ เรียบง่ายแตพลังเต็มเปี่ยมในการใช้ชีวิต Let’s your eye speak for you ซึ่งญ่าชอบมากๆ #แว่นของญาญ่า จะต้องเป็น #แว่นของทุกคน Must have item สุดฮอตของปีนี้อย่างแน่นอน”ด้าน “เจเจ - กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม” กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับ BOLON ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ชายคนแรกว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ และดีใจมากๆเลยครับ ที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ แบรนด์แว่นตาโบลอน ตอนที่ทางแบรนด์ติดต่อเข้ามาก็คือตอบตกลงแบบไม่ต้องคิดนานเลยครับ เพราะเราก็รู้จักแบรนด์แว่นตาโบลอนอยู่แล้ว เพื่อนๆของเราก็ใส่กันหลายคน รวมถึงเจเป็นคนที่ชอบใส่แว่นตามากๆ ทั้งแว่นตากันแดด และแว่นตาเลนส์ใส คืออย่างที่ทุกคนเห็นเจเป็นคนที่ชอบแฟชั่นมากๆ สนุกกับการแต่งตัว และทุกๆครั้งก็มักจะหยิบแว่นตามาช่วยคอมพลีทลุคให้เราตลอด สำหรับแว่นตา Bolon Collection ใหม่ ปี 2023 นี้ เห็นครั้งแรกบอกได้คำเดียวว่าเลือกใส่ไม่ถูกเลยครับ คือชอบมากๆ ทุกตัว แว่นตาแต่ละตัวเค้าออกแบบมา ได้น่าสนใจมากๆ กรอบแว่นแต่ละรุ่น ดีไซน์คาแรกเตอร์ออกมาได้สนุกมากครับ คือแว่นตา 1 ตัว สามารถ นำมาแมทช์ได้กับหลายลุค หลายสไตล์ มั่นใจว่าถ้าทุกคนได้เห็นก็จะอยากได้ทุกตัวเหมือนผมแน่นอน”พบกับ BOLON NEW COLLECTION 2023 ได้เร็วๆนี้ ที่ร้านแว่นตาชั้นนำทั่วประเทศ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม และเข้าชมคอลเลกชันทั้งหมดของ BOLON EYEWEAR ได้ทางเว็บไซต์ Bolon Eyewear (www.boloneyewear.com/pages/bolon-store-thailand) และ IG : Boloneyewearth(https://instagram.com/boloneyewearth?igshid=YmMyMTA2M2Y=)#bolonnewcollection2023#แว่นของญาญ่า#แว่นของเจเจ#แว่นของทุกคน