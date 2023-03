BOLON ลุยแว่นกันแดด-UNISEX ดึง “ญาญ่า-เจเจ” Duo-Brand ในไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - BOLON กรอบแว่นตาแฟชั่นชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส เผยทิศทางการขยายตลาดของ BOLON ในปี 2023 สู่ New Target Market ด้วยกลยุทธ์ Duo-Brand Ambassador ควงญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ ต่อสัญญาสู่ปีที่ 4 พร้อมเซอร์ไพรส์เปิดตัว BOLON’s Brand Ambassador ชายคนแรกในประเทศไทย เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม หวังครองตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตั้งเป้าสิ้นปียอดขายโต 50%นายทฤษฎี ตุลยอนุกิจ, EssilorLuxottica Country Manager กล่าวว่า “BOLON กรอบแว่นตาแฟชั่นชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส เริ่มเข้ามาในตลาดกรอบแว่นตาแฟชั่นเมืองไทยเมื่อปี 2560 ด้วยประสบการณ์และความรู้ในระดับ Global รวมถึงแฟชั่นเทรนด์ มาปรับให้เหมาะกับตลาดเมืองไทย ทำให้ภายในระยะเวลาเพียง 6 ปี โบลอนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์อันดับ 2 รองจาก Rayban ซึ่งอยู่ในเครือ EssilorLuxottica เช่นกัน ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคคนไทย ด้วยจุดเด่นที่วัสดุคุณภาพ ดีไซน์ที่เหมาะกับคนเอเชีย และราคาที่เข้าถึงได้ที่ผ่านมา BOLON มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 40-50% แม้ในปี ค.ศ. 2021 ที่มีการปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด ทำให้เกิดการชะลอตัวของตลาดแว่นตาโดยเฉพาะแว่นกันแดด แต่โบลอนยังคงสามารถรักษาฐานยอดขายเอาไว้ได้ โดยปีที่ผ่านมาเราเติบโต 56% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2564 (YOY) และเติบโตกว่า 89% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562นายทฤษฎีกล่าวว่า “ญาญ่า-อุรัสยา เป็น Brand ambassador ที่ร่วมงานและเติบโตมาพร้อมกับแบรนด์ โดยถือว่าเป็นทั้ง Brand Ambassador และผู้ใช้งานจริง เป็นแฟนเบสที่ใส่แว่นตาโบลอนจนเรียกได้ว่าเป็น daily life item กลายเป็นวลีฮิตติดปาก แว่นของญาญ่า ซึ่งที่ผ่านมาสัดส่วนยอดขายของเรากว่า 70% คือแว่นผู้หญิง ดังนั้นเราจึงวางแผนจะขยายกลุ่มผู้บริโภคผู้ชายมากขึ้น โดยเลือก “เจเจ-กฤษณภูมิ” เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ชายไทยคนแรก ถือเป็นนักแสดงชายอันดับต้นๆ ในประเทศที่มีฐานแฟนคลับแข็งแรงทั้งในไทยและต่างประเทศ และยังเป็น Trend setter ให้กับกลุ่ม Gen Y-Z ในเรื่อง Fashion และ Lifestyle ซึ่งเราโฟกัสจะขยายตลาดสู่กลุ่ม First Jobber นักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ ในปีนี้”สำหรับปี พ.ศ. 2566 เราได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น การเปิดประเทศที่ทำให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก แว่นกันแดดจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะกลับมาเติบโต ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการเติบโตของเทรนด์แฟชั่นที่มีแว่นตาและแว่นกันแดดกลายเป็นหนึ่งในการแต่งตัว ดังนั้นนอกจากการรักษาฐานลูกค้าในกลุ่มเดิมแล้ว เรายังโฟกัสกลุ่มแว่นกันแดดและการเจาะตลาดลูกค้าผู้ชาย โดยทางแบรนด์คาดว่าจะมียอดขายเติบโตจากปีที่แล้ว 50% ผ่านการทำการตลาดแบบ360องศา ที่ครอบคลุม ดังนี้1. การมี Brand ambassador ชาย-หญิง ที่จะมาเป็นตัวแทนของแบรนด์ในการสื่อสารให้ครอบคลุมกับกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น2. การเพิ่มการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลบิลบอร์ด (OOH: Out of home media)3. การเพิ่ม Brand Engagement ผ่าน Social Media โดยใช้ KOL & Influencer4. การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาดแบบสุด Exclusive เพื่อสร้าง Customer Experience และสร้าง Brand Love ผ่านการแจกพรีเมียมดีไซน์เฉพาะของโบลอน5. การเพิ่ม Brand visibility ด้วยการทำShop & Window Decoration ผ่านความร่วมมือจากคู่ค้าและพาร์ตเนอร์