กรมป่าไม้ ชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เนื่องในวันป่าไม้สากล ปี 66

วันนี้ ( 22 มี.ค. 66 ) ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมวันป่าไม้สากล โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ซึ่งมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้แทนจากสวีเดน ผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแสดงดนตรีในสวน รับแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้ที่ระลึกร่วมกัน การปั่นจักรยานเยี่ยมชมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ รวมถึงการเสวนา หัวข้อ "Forests and health : ป่าไม้และสุขภาพ ผู้เสวนา ประกอบด้วย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้, ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mr. Aaron Kaplan, Director of the Eco Innovation Foundation, Ms. Anna-Lena Gull, Design and implementation of mass wood production systems, Lulea University of technology และ Mr. Berty van Hensbergenนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี จะเป็นวันป่าไม้สากล ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทุกประเทศ เห็นพ้องต้องกันในการกำหนดให้เป็นวันสำคัญเพื่อเฉลิมฉลองและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าทุกประเภทและต้นไม้ที่อยู่นอกป่า เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบัน และอนาคตได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับป่าและต้นไม้“ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักของวันป่าไม้สากล ในปี 2566 คือ “Forests and health” หรือ ป่าไม้และสุขภาพ โดยสุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่าที่สมบูรณ์ จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของป่าต่อสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะช่วยกันปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศ” รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวนายบรรณรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมในวันนี้ กรมป่าไม้คาดหวังยิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการดำเนินการเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญและช่วยกันปกป้องผืนป่า เพราะป่าไม้เป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วน และมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศของโลก นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย “วันป่าไม้สากลจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราต้องดำเนินการเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าด้วยการทำงานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าป่ายังคงให้ทรัพยากรและผลประโยชน์ที่เราต้องการต่อไป ในขณะเดียวกันก็ปกป้องไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป”