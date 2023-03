“Smart Group” พลิกโฉมวงการบริการสำรวจภัย เปิดตัวนวัตกรรมตอบโจทย์ ล่าช้า-ประสานยุ่งยาก-ควบคุมคุณภาพไม่ได้

เปิดเผยว่า “Smart Group” เกิดจากการรวมตัวของผู้ให้บริการสำรวจภัยชั้นนำทั่วประเทศ โดยแรกเริ่มนั้นมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบริการสำรวจภัยในรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนเพิ่มคุณภาพงานบริการที่สามารถตอบโจทย์ของบริษัทประกันภัย ด้านความรวดเร็วในการส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกไปให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยที่ประสบเหตุบนท้องถนน ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาการทำงานของคอลเซ็นเตอร์ได้อีกด้วยนางสาวณัฐทิตากล่าว และว่านอกจากการให้บริการด้านงานสำรวจภัยแบบครบวงจรโดยบริษัทสำรวจภัยชั้นนำทั่วประเทศ เช่น บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด บริษัท ณัฏฐา (กฎหมายและสำรวจภัย) จำกัด บริษัท เมก้าออโตเคลม จำกัด บริษัท ไอริส เซอร์เวย์ จำกัด หจก.ตองเก้าสำรวจภัย หจก.อิมเมจเซ็นเตอร์ เซอร์เวย์ ฯลฯ แล้ว Smart Group ยังมีบริการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ได้แก่ บริการรถยก บริการตรวจสภาพรถยนต์ บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ และบริการระบบรับแจ้งและเคลม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศด้านกล่าวถึงการพัฒนาระบบและดึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานว่า ในอดีตปัญหาของบริษัทประกันภัยต่อการใช้ Outsource สำรวจภัยที่ผ่านมาคือ ไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งของพนักงานสำรวจภัยในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ทราบการเดินทางของพนักงานว่าออกเดินทางจากที่ใด และจะไปถึงเมื่อไร เจ้าหน้าที่ไม่ใช้โปรแกรมหรือแอปฯ ในการปฏิบัติงานจึงทำให้เสียเวลาในการทำงาน อีกทั้งเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนจากลูกค้านอกจากนี้ยังใช้ระยะเวลากว่า 24 ชั่วโมงในการส่งงานเข้าระบบ จึงจะทราบข้อมูลเบื้องต้นของอุบัติเหตุรายนั้นๆ และไม่สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ เนื่องจากความหลากหลายของผู้ให้บริการที่ให้บริการไปคนละทิศคนละทาง รวมถึงหากจำเป็นต้องมีการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องติดต่อไปทุกๆ ผู้ให้บริการซึ่งเสียเวลาเป็นอย่างมากดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทประกันภัย และผู้เอาประกันภัย “Smart Group” จึงได้พัฒนาระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มีความกระชับ ติดตามการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากโปรแกรมการจ่ายงานแบบอัตโนมัติทำให้สามารถกระจายงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม อีกทั้งยังสามารถจ่ายงานให้เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุดออกไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วด้วยขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังใช้แอปฯ ที่มีระบบติดตามตัว (GPS) ทำให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นยำและตลอดเวลา ทั้งยังมีคอลเซ็นเตอร์ที่เดียวให้บริการได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทั้งในการรับงานและประสานงาน แบบ One Stop Service และบริษัทประกันภัยสามารถล็อกอินเข้าระบบเองได้ ทำให้เห็นการเดินทางตลอดจนข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรูปถ่ายได้แบบ Real-timeนอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย “Smart Group” ยังได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือน โดยเมื่อรับแจ้งเหตุจากผู้เอาประกันภัยแล้วจะจัดส่ง SMS ให้แก่ผู้เอาประกันภัยในทันที เมื่อผู้เอาประกันภัยกดรับข้อความจะส่งตำแหน่งของผู้เอาประกันภัยเข้ามาในระบบ พร้อมแผนที่แสดงการเดินทางของพนักงานนายเกียรติรัตน์กล่าวในที่สุดจากความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยนวัตกรรมแห่งยุคดิจิทัล ตามสโลแกน “INNOVATIVE AND ABSOLUTE SOLUTION BY SMART GROUP” และความร่วมมือที่อยู่บนเป้าหมายเดียวกันต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจุดเริ่มต้นดังกล่าวจะเกิดการยกระดับงานบริการด้านประกันภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน