GULF-กฟผ.เซ็นPPAโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Pak Lay ในลาว

GULFเผยเซ็นสัญญาPPAกับกฟผ.ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Pak Lay ในสปป.ลาว มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง770เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ต้นปี2575นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์จำกัด(มหาชน)(GULF ) ตามที่บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ว่าบริษัทฯ และ Sinohydro (Hong Kong) Holding Ltd. (“SHK”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Power Construction Corporation of China Ltd. (POWERCHINA) ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า(Tariff MOU)กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(“กฟผ.”)สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Pak Lay โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขง เมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว และจะขายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตไฟให้แก่กฟผ. ในอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.6989 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงวันที่ 20 มีนาคม2566 บริษัท PakLay Power Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ และ SHK จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 40 %และ SHK 60 %ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)กับกฟผ.โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา29 ปีนับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบซึ่งโครงการฯมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชน์ในวันที่ 1 มกราคม2575โครงการฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run-of-the-River) ที่ไม่มีการกักเก็บน้ำในรูปแบบของเขื่อนประเภทอ่างเก็บน้ำ(Reservoir) และไม่มีการเบี่ยงน้ำออกจากแม่น้ำโขง แต่ใช้การไหลของน้ำตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า โดยที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเท่ากับปริมาณน้ำไหลออก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯในการเข้าสู่ตลาดพลังน้ำในสปป.ลาว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)