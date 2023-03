การบินไทย ขยายอายุไมล์สะสม "รอยัล ออร์คิด พลัส" อีก 1 ปี

การบินไทยขยายอายุไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ที่หมดอายุในปี 2566 ออกไปอีก 1 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกสมาชิกบริษัท การบินไทย (มหาชน) แจ้งถึง รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกสมาชิก ขยายอายุไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่จะหมดอายุในปี 2566 นี้ โดยที่สมาชิกไม่จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้1. ขยายไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่หมดอายุสิ้นไตรมาสที่ 1-3 ออกไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน ได้แก่-ไมล์สะสมหมดอายุ 31 มีนาคม 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 31 มีนาคม 2567-ไมล์สะสมหมดอายุ 30 มิถุนายน 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 30 มิถุนายน 2567-ไมล์สะสมหมดอายุ 30 กันยายน 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 30 กันยายน 25672. ขยายไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่หมดอายุสิ้นไตรมาสที่ 4 ออกไปเป็นระยะเวลา 9 เดือน ได้แก่-ไมล์สะสมหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 30 กันยายน 2567ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายอายุสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส ที่จะหมดอายุในปี 2566 นี้ โดยสถานภาพสมาชิกจะถูกขยายไปอีก 1 ปี จนถึงปี 2567 (วันหมดอายุของบัตรจะเป็นไปตามรอบบัตรของสมาชิกแต่ละท่าน) ซึ่งการขยายอายุสถานภาพบัตรสมาชิกจะเกิดขึ้น หลังจากสถานภาพสมาชิกปัจจุบันหมดอายุลง นอกจากนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ไมล์สะสม สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมร่วมกับการชำระเงิน เพื่อซื้อบัตรโดยสารของการบินไทย (Cash Plus Miles) ได้อย่างสะดวก ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com โดยสมาชิกจะได้รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส จากบัตรโดยสารที่ใช้ Cash Plus Miles อีกด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaiairways.com/ropการบินไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพด้านบริการ ตลอดจนเพิ่มช่องทางและความหลากหลายในการใช้ไมล์สะสม เพื่อเป็นการตอบแทน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกฯ จะมีระยะเวลาในการวางแผนการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายระยะเวลาไมล์สะสมหมดอายุครั้งนี้ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์จากการขยายอายุสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทอง พร้อมรับความคุ้มค่าด้วยทางเลือกของการชำระค่าบัตรโดยสารด้วย Cash Plus Miles