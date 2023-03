“เนสท์เล่” ทุ่มหมื่นล.หลังโควิด เพิ่มผลิตเพ็ทฟูด-ขยายธุรกิจไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - เนสท์เล่ ทุ่ม 10,000 ล้านบาท ลงทุนเพิ่มในไทย เน้นขยายกำลังการผลิต ได้อีกไม่ต่ำกว่า 50% ในโรงงาน เนสท์เล่ เพียวริน่า ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง สู่การส่งออกไปทั่วโลก พร้อมสานต่อแนวทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 2 กลยุทธ์สำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า เนสท์เล่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 130 ปี ปัจจุบันมีพนักงานราว 4,000 คนและทำให้เกิดการจ้างงานทางอ้อมอื่นๆ อีกกว่า 10,000 ตำแหน่ง จากพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย รวมกว่า 13,600 ล้านบาท ในการเปิดโรงงานใหม่ 2 แห่งช่วงปี 2562- 2565 ซึ่งเนสท์เล่มีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนตลาดประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดในปี 2566 นี้ เนสท์เล่จะมีการลงทุนถึง 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในโรงงาน จำนวนประมาณ 6,500 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกอย่างน้อย 50% ใน 2 โรงงานเนสท์เล่ เพียวริน่า ที่ระยอง ที่ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งออกไปทั่วโลกถึง 95% และอีก 5% สำหรับตลาดในไทย และการที่เลือกลงทุนในไทยครั้งนี้ เพราะเชื่อว่าเราต้องผลิตสินค้าในไทย ทำเพื่อผู้บริโภคชาวไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภค ขณะที่รายได้รวมเชื่อว่า ปีนี้จะเติบโตอีก 3.5-4% ต่อเนื่อง ส่วนเงินทุนอีก 3,500 ล้านบาท ใช้ลงทุนในด้านธุรกิจและการตลาดอย่างไรก็ตามปีนี้แม้ว่าต้นทุนหลายๆอย่างจะเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทยังมีแผนการตลาดบิวท์แบรนด์ แต่ปีนี้ยังใช้งบการตลาดรวมเท่าปีก่อน ซึ่งกว่า 50% จะเน้นไปใช้ในส่วนของดิจิทัล ส่งผลให้บริษัทยังคงราคาสินค้าไว้เท่าเดิม เพราะเราไม่ต้องการผลักภาระให้ผู้บริโภค แม้ต้นทุนจะขยับขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมต้นทุนขึ้นมาก ทั้งนี้ต้นทุนทั้งหมดโดยเฉลี่ยแล้วขึ้นกว่า 8%“เนสท์เล่ ไม่เคยประกาศว่าจะไม่ขึ้นราคา แต่บริษัทตระหนักดีถึงสถานการณ์ที่น่าหนักใจ ที่ผู้บริโภคชาวไทยต้องเผชิญในเวลานี้ เนสท์เล่จึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยหันไปมองเรื่องการประหยัดต้นทุนที่เป็นไปได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของเรา ก่อนที่จะพิจารณาการปรับราคาเป็นทางออกสุดท้าย” นายวิคเตอร์ กล่าวเมื่อเราก้าวสู่ยุคหลังโควิด พบว่า เทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยพบว่า คนไทยหันมาใส่ใจกับการรับประทานอาหารอย่างสมดุลย์ หรือ Balanced Diet มีไลฟ์สไตล์ที่รักษ์โลกมากขึ้น เติมเต็มชีวิตด้านสังคมและจิตใจ ปรับสมดุลย์การบริโภคเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น รับประทานของหวานหรือขนมที่สร้างความสุขสุนทรีเล็กๆน้อยๆให้กับจิตใจ ประนีประนอมเรื่องรสชาติ ขณะที่ผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 45 ปีตระหนักถึงความยั่งยืนมากขึ้นรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี หันมาสนับสนุนแบรนด์ที่มีแนวทางด้านความยั่งยืนเช่นกัน เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ นำไปสู่การขับเคลื่อนทิศทางและการดำเนินงานของธุรกิจเนสท์เล่ในปี 2023โดยปีนี้และในอนาคตข้างหน้า เนสท์เล่ จะเน้น 2 กลยุทธ์หลัก คือ 1. การขับเคลื่อนสิ่งดีๆเพื่อผู้บริโภค เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยขึ้นและดีต่อสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ลดน้ำตาล ลดโซเดียม การเสริมวิตามินและแร่ธาตุ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช ให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ฮาร์เวสต์ กูร์เมต์ ในรูปแบบขายปลีก2. ขับเคลื่อนสิ่งดีๆเพื่อโลกของเรา เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานของเนสท์เล่มีความยั่งยืน โดยมีหนึ่งกลยุทธ์หลักในขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อโลกของเรา (Good for the Planet) เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กําหนดทิศทาง และการดำเนินงานหลักๆ ของบริษัท และตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในทุกด้าน อาทิ 95% ของบรรจุภัณฑ์เนสท์เล่ประเทศไทย ได้รับการออกแบบให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ มีการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต และได้มีการใช้เมล็ดกาแฟที่มีการจัดหาอย่างยั่งยืน 100%.