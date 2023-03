COOLive เครืออาร์เอส วางแผนลุย 4 คอนเสิร์ต-4 มิวสิก เฟส ปี 66

ผู้จัดการรายวัน 360 - COOLive ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป ตั้งเป้าสร้างปรากฏการณ์ร่วมที่คูลยิ่งกว่าให้ทุกเจน ในคอนเซ็ปต์ #inCOOLsiveExperienceCOOLive (คูลไลฟ์) ภายใต้กลุ่มธุรกิจ RS Multimedia ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรืออาร์เอส กรุ๊ป นำโดยนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) นายปริญญ์ หมื่นสุกแสง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจวิทยุคูลลิซึ่ม พร้อมด้วยศิลปินชื่อดังในแต่ละยุคของอาร์เอส เช่น เต๋า สมชาย, ลิฟท์-ออย, ปาน ธนพร, ฟอร์ด สบชัย, ดัง พันกร, แดน-บีม D2B, เขื่อน ภัทรดนัย, WAII, หลุยส์-จอนนี่ RAPTOR, กิ๊บซี่-กิฟท์ซ่า และเบลล์ Girly Berry ร่วมงาน COOLive PHENOMENON แถลงแผน Showbiz ปี 2566 ในคอนเซ็ปต์ #inCOOLsiveExperience สร้างประสบการณ์ร่วมที่คูลกว่าสำหรับทุกเจเนอเรชัน เดินหน้าจัดเต็มมิวสิกเฟสติวัลทุกฤดูกาล ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ชะอำ, สวนผึ้ง, กรุงเทพฯ และเขาใหญ่ ร่วมกับค่ายเพลงพันธมิตรพร้อมด้วยศิลปินชั้นนำมากมาย ขณะที่คอนเสิร์ตใหญ่ที่รวมทุกความออริจินัลของอาร์เอสที่ทุกคนคิดถึงจะจัดขึ้น 4 งาน ได้แก่ RS Hits Journey 2023, D2B 22nd Anniversary Concert 2023, Kamikaze Party Reunion และ RS Meeting Danceventure Concert 2023COOLive อาร์เอส คอนเสิร์ตCOOLfahrenheit สถานีเพลงเพราะอันดับ 1 ของเมืองไทย ที่เปิดเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด จัดอีเวนต์และคอนเสิร์ตที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีของการจัด COOL Music Fest ทำให้มีสาวกเหนียวแน่นรอคอยการเข้าร่วมงานมากขึ้นทุกปีนอกจากนี้ ยังมีฐานแฟนคลับมากกว่า 4 ล้านคน จึงทำให้เกิดธุรกิจ COOLive ขึ้นโดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้จัดคอนเสิร์ตที่นำศิลปินของอาร์เอสกลับมาสร้างประสบการณ์ความสนุกและความมันแบบจัดเต็ม จนทำสถิติยอดจองบัตรคอนเสิร์ตSold Out อย่างรวดเร็วภายใน 5 นาที ยิ่งไปกว่านั้น ในปีที่ผ่านมาก็ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่จากคอนเสิร์ตKamikaze Party 2022 ที่ขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ในทวิตเตอร์ และติด Google Trend 2022 เป็นอันดับ 1 สำหรับคอนเสิร์ตของไทยอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า COOLive ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผู้ฟังให้เป็นผู้ชมในปีนี้ COOLfahrenheit ประเดิมจัดอีเวนต์แรกของปีด้วย COOL Summer Fest 2023 อัปดีกรีความฮอตไปกับศิลปินชั้นนำ เช่น STAMP, URBOYTJ , TWOPEE SOUTHSIDE, WAII, NO ONE ELSE, PIXXIE, BAMMและ SLAPKISS ในวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ ริมชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรีในขณะที่ COOLive จัดคอนเสิร์ตงานแรกของปีอย่างยิ่งใหญ่ ด้วย “RS Hits Journey” รวมเพลงฮิตจากศิลปินอาร์เอสทุกยุค ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เปิดขายบัตร 1 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ทาง Thaiticketmajor