“พาณิชย์” ดึง “บัวขาว-แอนนา เสือ” เปิดตัวกางเกงมวยผ้าไหมงาน Andaman Craft Festival ภูเก็ต

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit ดำเนินการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงพลังของงานศิลปหัตถกรรมไทย หรือ Craft Power ดึงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดทางการค้าและสร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “Andaman Craft Festival” ในวันที่ 12 มี.ค. 2566 ณ ลานมังกร จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “Hand on the smile with Thai Craft” มอบรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนด้วยงานศิลปหัตถกรรมไทยและความเป็นมิตรของคนไทย โดยมั่นใจว่านอกจากจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ยังจะช่วยสร้างรายได้ให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยในตลาดสินค้าของขวัญของที่ระลึกในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ภาคใต้ เกิดเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาทสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีไฮไลต์คือ การเปิดตัว “กางเกงมวยผ้าไหมไทย” ครั้งแรกในโลก ผลิตจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผสมผสานการปักสะดึงกรึงไหม ที่มีมาแต่โบราณในเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ชั้นสูง ด้วยกระบวนการที่ละเอียดและซับซ้อน เช่น การปักหนุน การปักเดินเส้น การปักทึบ การปักซอย โดยใช้ดิ้นเงิน ดิ้นทอง ถือเป็นงานหัตถศิลป์ไทยที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน โดยเป็นฝีมือของครูปิโยรส บัวเหลือง ครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปี 2565 ของ sacit ที่ได้สร้างสรรค์เป็นกางเกงมวยที่งดงามวิจิตรบรรจงและมีตัวเดียวในโลกทั้งนี้ ยังได้ผลักดันทำตลาดสินค้า “กางเกงมวยไทย ผ้าทอไทย” ซึ่งผลิตจากผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติจากชุมชนผ้าทออู่ทอง และผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนผ้าทอเมืองเหน่อ จ.สุพรรณบุรี ภายใต้การนำของครูภารดี วงศ์ศรีจันทร์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2555 ของ sacit ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นนายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า กิจกรรมพิเศษภายในงานจะได้พบกับ “บัวขาว บัญชาเมฆ” นักชกแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยและเป็นที่รู้จักในระดับโลก ที่มาสร้างพลัง Craft Power ให้กับวงการงานศิลปหัตถกรรมไทย และการจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัยสุดอลังการ สะท้อนความสวยงามของผ้าไทยในดีไซน์ที่ทันสมัย และเชื่อมโยงศิลปหัตถกรรมไทยกับแฟชั่นให้เป็นแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน เพราะชุดที่นำมาจะใช้เนื้อผ้าที่ทอมาจากธรรมชาติ และได้รับการถ่ายทอดจากนางแบบนายแบบ นำโดย “แอนนา เสืองามเอี่ยม” Miss Universe Thailand 2022นอกจากนี้ จะได้ร่วมชื่นชมพลังของคนตัวเล็ก น้องกานพลู ด.ญ.อัญช์ณฎา ลักขณา ตัวตึงเด็กภูเก็ตที่เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีระดับโลก จะมานำเสนอมุมมอง “พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทยในโลกดิจิทัล” และตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนพาเหรดผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น นำโดย “ไฮดี้ อมันดา” Miss Grand จังหวัดภูเก็ต และน้องๆ สาวใต้ จากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่จะมาสร้างสีสันให้ถนนคนเดินภูเก็ต รวมทั้งจะได้เพลิดเพลินไปกับการชอปปิ้งงานศิลปหัตถกรรมไทยและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นจากผู้สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยกว่า 30 ร้าน กิจกรรม Workshop DIY งานทำมือเก๋ๆ และร่วมสนุกทดลองทำทดลองชิมกับเมนูอาหารไทย ได้แก่ ผัดไทย ส้มตำ ขนมครก ชาเย็น รวมทั้งลองเล่นการละเล่นแบบไทยที่ต้องหลงรัก ทั้งมวยไทยไชยา และการเดินกะลา เป็นต้นครูปิโยรส บัวเหลือง ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2565 ของ sacit กล่าวว่า ได้รับเกียรติจาก sacit ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงาน “กางเกงมวยผ้าไหมไทย” นับเป็นความท้าทายและแปลกใหม่อย่างยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศิลปหัตถกรรมของไทยให้เป็น Soft Power เกิดการรับรู้และประทับใจแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะงานปักสะดึงกรึงไหมที่สร้างสรรค์ลงบนกางเกงมวยผ้าไหมไทยนั้นเป็นงานที่มีมาแต่โบราณ งดงามและมีคุณค่ายิ่ง เป็นงานที่ใช้ในนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ส่วนใหญ่จะพบได้ในงานปักชุดโขน หรืองานปักสไบแบบโบราณ ซึ่งเทคนิคการปักสะดึงกรึงไหมแบบดั้งเดิมนั้นเป็นงานที่ละเอียดทุกขั้นตอนต้องมีความอดทน และฝึกฝนจึงจะมีความชำนาญ