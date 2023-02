เวียดนาม ก็แค่ปากซอย บ่อทอง “เซ็นทรัล”

การตลาด – เปิดโรดแมป ซีอาร์ซี เซ็นทรัลรีเทล ปูพรมรุกตลาดเวียดนามหลังจากดำเนินธุรกิจมาแล้ว 10 ปี เปิดแผนสร้างความแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทุ่มงบกว่า 50,000 ล้านบาท เร่งขยายเครือข่ายเต็มที่ทุกเซกเมนต์ค้าปลีกกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล หรือ ซีอาร์ซี (CRC) ได้เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม ประมาณ 11 ปีที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ กระทั่งปัจจุบันนี้ผ่านไป 11 ปีแล้ว ธุรกิจเติบใหญ่อย่างมั่นคง และกลายเป็นทุนค้าปลีกต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามไปแล้ว“เซ็นทรัล รีเทล เห็นเวียดนามเป็น Key market จากศักยภาพของประเทศที่มีความพร้อมในหลายด้าน และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงเดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามอย่างเต็มกำลังตลอด 11 ปีที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์สินค้าแฟชั่นที่มีเพียงไม่กี่สาขา” เป็นคำกล่าวของ นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRCกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ซีอาร์ซี ทุ่มงบลงทุนในเวียดนามไปแล้วมากกว่า15,000 ล้านบาทถือเป็นการวางรากฐานความแข็งแกร่งเพื่อการก้าวต่อไปที่มั่นคง และรวดเร็วปัจจุบันเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 340 แห่ง พื้นที่รวมกว่า 1,200,000 ตารางเมตร ใน 40 จังหวัด คิดเป็น 85% ของ GDP ประเทศเวียดนาม และสร้างยอดขายเติบโตก้าวกระโดด จาก 300 ล้านบาท ในปี 2557 จนปี 2564 ที่ผ่านมา มียอดขายอยู่ที่ 38,592 ล้านบาท มีจำนวนลูกค้ามากกว่า ้ 66 ล้านรายในปีที่แล้วล่าสุดปี 2565 สามารถปิดยอดขายในเวียดนามเป็นสัดส่วนถึง 25% ของยอดขายทั้งหมดของเซ็นทรัล รีเทล ส่งผลให้ เซ็นทรัล รีเทล กลายเป็นผู้นำค้าปลีกต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม ที่ขึ้นแท่นอันดับ 1 ด้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และอันดับ 2 ด้านศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ขณะที่แผนการเดินหน้าขยายธุรกิจและตลาดใหม่ๆในเวียดนามจากนี้ไปของซีอาร์ซี ก็ได้วางโรดแมป ในเชิงรุก กับงบประมาณการลงทุนที่มากถึง 50,000 ล้านบาท ในช่วง 5 ปีีจากนี้ (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยเป้าหมาย รายได้ที่ต้องมากถึง 150,000 ล้านบาท พร้อมกับการขยายเครือข่ายร้านค้าเป็นดับเบิ้ลสู่ 600 สาขา ครอบคลุมทั้งสิ้น 57 จังหวัด จาก 63 จังหวัดทั่วประเทศปัจจุบันนี้ เซ็นทรัลรีเทลเวียดนาม มีส่วนแบ่งการตลาดในเซ็กเมนต์ไฮเปอร์มาร์เก็ต 62% และมีส่วนแบ่งตลาดในเซกเมนตไฮเปอร์มาร์เก็ตกับซูเปอร์มาร์เก็ต รวมกันที่่ 35% แต่หากรวมท้ั้งสามอย่างคือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และคอนวีเนียนสโตร์ ทั้งหมด ซีอาร์ซีเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดที่ 20%ถือได้ว่า ประสบความสำเร็จไม่น้อยเลยทำไม ซีอาร์ซี ถึงกล้าทุ่มทุนมากมายขนาดนี้ ในการปักหมุดที่เวียดนาม เหตุผลเบื้องต้นง่ายๆก็คือ ประเทศเวียดนามเป็นตลาดที่ใหญ่น่าสนใจ ประชากรมีมากกว่า 100 ล้านคน ด้วยปัจจัยที่ดึงดูดหลักดังนี้1.เวียดนามเป็นประเทศที่ค่าจีดีพีเติบโตสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมากกว่าไทยเกือบสองเท่า ซึ่งปีที่แล้วไทยมีจีดีพีเติบโต 3.2% แต่เวียดนามเติบโตถึง 7% ส่วนปี2566นี้ คาดว่าจีดีพีของไทยจะอยู่ํที่ 3.5% โดยที่เวียดนามหนีไทยไปโตถึง 6.7% และปีหน้าคาดว่า ไทยจะมีจีดีพีโต 3.5% ซึ่งคงที่ ขณะที่เวียดนามขยับไปถึง 7.2%2.หากมองในเรื่องของ ธุรกิจค้าปลีกแล้ว โมเดิร์นเทรดของเวียดนามยังมีโอกาสเติบโตไปอีกมาก เพราะทุกวันนี้สัดส่วนโมเดิร์นเทรดยังน้อยอยู่มาก โดยเมื่อปีพ.ศ. 2559 สัดส่วนของโมเดิร์นเทรดในเวียดนามมีเพียง 8% เท่านั้น ส่วนเทรดดิชันนัลเทรดยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่อยู่มากถึง 92% แต่เมื่อปีที่แล้ว พ.ศ. 2565 สัดส่วนโมเดิร์นเทรดขยายมาอยู่ที่ 11% โดยเทรดดิชันนัลเทรดก็ยังมากอยู่ที่ 89% และคาดว่าภายในปี 2570 สัดส่วนของโมเดิร์นเทรดก็ขยายตัวไปอยู่ที่ 13% ส่วนเทรดดิชันนัลเทรดอยู่ที่ 87%นั่นคือโอกาสธุรกิจค้าปลีกโมเดิร์นเทรดของซีอาร์ซี ยังมีอีกมาก3.การขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วและมากขึ้น จากปีพ.ศ 2562 ความเป็นเออร์บันไนซ์เซชั่นมีเพียง 34% เท่านั้นเอง แต่คาดว่าจะขยับขึ้นมาเป็น 41% ในปีหน้า2567 และจะกลายเป็น 52% ในปี2572ย่อมหมายถึงอำนาจในการซื้อ และความต้องการของตลาดมีมากขึ้นตามไปด้วยเวียดนามเป็นตลาดที่กำลังเติบโต ทั้งเศรษฐกิจ และการค้า ประชากรเริ่มมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น จากการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของเศรษฐกิจ ประชากรอยู่ในวัยรุ่น วัยทำงานมาก ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการใช้จ่ายมร. โอลิวิเยร์ แลงเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม กล่าวว่า ภาพรวมการเติบโตของประเทศเวียดนามแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน โดยในปีนี้คาดว่า GDP เวียดนาม จะโตอยู่ที่ 6.7% ซึ่งขยายตัวสูงเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรในเมือง การขยายตัวของโมเดิร์นเทรด และอัตรานักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นสัญญาณบวกที่ทำให้เซ็นทรัล รีเทล ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องซีอาร์ซียังคงปักธงใน ธุรกิจ 3 กลุ่มหลักคือ 1. กลุุ่่มอาหาร (FOOD) ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย GO! ไฮเปอร์มาร์เก็ต ขณะนี้มีแล้วรวม 38 สาขา, ท็อปส์ มาร์เก็ต เปิดบริการรวม 10 สาขา, Mini go! มินิโกซูเปอร์มาร์เก็ต เปิดแล้วรวม 3 สาขา และลานชี มาร์ท เปิดรวม 24 สาขา2. กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จะเป็นการพัฒนาพื้นที่โครงการขี้นมาเอง ได้แก่ ศูนย์การค้า GO! ที่เปิดไปแล้วรวม 39 สาขา และ 3. กลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร หรือน็อนฟู้ด ได้แก่ เหงียนคิมร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, ซูเปอร์สปอร์ต ร้านกีฬา, คุโบ และโรบินส์สำหรับแผนการลงทุนในปี 2566 นี้ ยังคงลุยต่อเนื่อง ด้วยงบลงทุนอีกกว่า 6,000 ล้านบาท ในปี 2566 นี้ เพื่อขยายอาณาจักรให้ครอบคลุมทั่วประเทศเวียดนาม โดยมีแผนธุรกิจดังนี้1. สร้างการเติบโตธุรกิจกลุ่มฟู้ดครอบคลุมทั่วประเทศ : ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ไฮเปอร์มาร์เก็ต ด้วยการรีแบรนด์และรีโนเวท GO! ไฮเปอร์มาร์เก็ต รวม 10 สาขา พร้อมทั้งขยายท็อปส์ มาร์เก็ต และ Mini go! เพิ่มขึ้น 8-10 สาขา เพื่อรองรับผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง การหาทำเลใหม่ๆเพิ่มอย่างน้อย 15-20 แห่ง ไตลอดจนเสริมแกร่งกลุ่มอาหาร Fresh และ Non-Food เพื่อดึงดูดทราฟฟิกผู้บริโภคใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น2. สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจกลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ : รีโนเวทศูนย์การค้า GO! รวมทั้งสิ้น 10 สาขา ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเตรียมเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีกในอนาคต พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าด้วยร้านค้าในศูนย์ฯ ที่มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์3. ยกระดับและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของเหงียนคิม : รีโนเวทร้านเหงียนคิม รวม 10-12 สาขา และขยายร้านเหงียนคิมอีก 3-5 สาขา ทั้งแบบ Standalone และขยายเข้าไปในศูนย์การค้า GO! เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร4.พัฒนา Loyalty Platform เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการกว่า 66 ล้านคน : ยกระดับ Loyalty Platform ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะเข้าใจอินไซด์ของลูกค้า และมอบสินค้าและบริการที่ตรงใจ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ The 1 มาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มให้ดีขึ้นนายญนน์ กล่าวให้ความเห็นว่า ในเวียดนามการลงทุนทำอะไรก็ดี แต่ก็จะมีอุปสรรคที่เป็นปัญหาเพียงอย่างเดียวในแง่ของ การก่อสร้าง คือ เมื่อหาทำเลได้แล้ว ออกแบบได้เแล้ว การยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างนี่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะที่เวียดนามจะใช้เวลามากกว่าไทยมาก แต่ละโครงการต้องเสียเวลารวมกันมากกว่าที่จะได้ใบอนุญาตก่อสร้างได้นายญนน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เซ็นทรัล รีเทล ไม่เพียงสร้างการเติบโตทางธุรกิจ แต่เรายังได้เข้าไปยกระดับชุมชน สังคม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเวียดนามในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนเกษตรกรในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 40% ไปจนถึงการทุ่มงบมากกว่า 10 ล้านบาท ในการสร้างโรงเรียนให้กับเด็กชาวเวียดนาม และการเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนชาวเวียดนามในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยยอดเงินบริจาครวมมากกว่า 20 ล้านบาทขณะเดียวกันเรายังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น Vietnamese Week in Thailand ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 5 ปี และการจัด Business Matching ภายในงาน เพื่อสนับสนุนการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่าง 2 ประเทศ รวมไปถึงการลงนาม MOU ของสมาคมค้าปลีกไทยและเวียดนาม ทั้งยังนำความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสอดแทรกเข้าในทุกมิติ อาทิ การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์การค้า GO! รวม 20 สาขา การติดตั้งสถานีบริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์การค้า และลดการใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรค้าปลีกต้นแบบด้านความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ในปี 2593 ตามเป้าหมายที่เซ็นทรัล รีเทล วางไว้“ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการทำธุรกิจ ควบคู่ไปกับการยกระดับสังคมและชุมชน ทำให้ธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทลในเวียดนาม เติบโตมาอย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากชาวเวียดนาม รวมถึงได้รับการสนับสนุนอันดีจากรัฐบาลเวียดนามมาโดยตลอด ซึ่งเราจะยังคงทำเพื่อสังคมและประชาชนชาวเวียดนามต่อไป เพราะเจตนารมณ์ของเรา คือ การสร้างความเจริญและเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกที่ที่เราเข้าไปทำธุรกิจ” นายญนน์ กล่าวทั้งนี้ แผนการรุกตลาดเวียดนาม ถือเป็นส่วนหนึ่ง ตามแการดำเนินงานช่วง 5 ปีจากนี้ (ปีพ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้ยุทธศาสตร์ CRC Retailligence เพื่อนำ 5 กลุ่มธุรกิจมุ่งสู่ความเป็น The Next Sustainable Growth โดยใช้งบประมาณการลงทุนรวมมากกว่า 150,000 ล้านบาท ในการขยายพอร์ตธุรกิจให้เติบโตทั้งในไทย เวียดนาม และอิตาลีโดยคาดว่าจะสร้างรายได้รวมเติบโต 2.5 เท่า, มาร์เก็ตแคป เติบโต 2.5 เท่า และ อีบิทด้า เติบโต3.5 เท่า ซึ่งสัดส่วนรายได้ในอีก 5 ปี แบ่งเป็น จากไทย 65% จากเวียดนาม 30% และจากอิตาลี 5% และตั้งเป้ารายได้จากออมนิแชนแนลจะมีสัดส่วน 25%ทั้งนี้ปีนี้ปีแรกตามแผน (พ.ศ.2566) วางงบลงทุนรวมกว่า 28,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุน ในไทย 75% และต่างประเทศคือเวียดนามเป็นหลัก 25% ตั้งเป้าหมายรายได้รวมเติบโต 15% หรือมีรายได้รวมกว่า 270,000 ล้านบาท โดยงบประมาณ 2,000 ล้านบาท จะนำมาใช้ในเรื่องของระบบไอทีต่างๆ