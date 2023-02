OR แจงรายได้ปี 65 พุ่ง 54.3% สวนทางกำไรวูบอยู่ที่ 1 หมื่นล้าน

OR ชี้รายได้ขายและบริการปี 2565 พุ่งแตะ 7.90 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.3% จากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว แต่มีต้นทุนธุรกิจ Mobility เพิ่มขึ้นฉุดกำไรหด 9.6% อยู่ที่ 1.04 หมื่นล้านบาท บอร์ดฯ เห็นชอบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท พร้อมอัดงบลงทุนปีนี้ 3.1 หมื่นล้านบาท หนุนผลการดำเนินงานดีต่อเนื่องนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2565 ว่า บริษัทฯ มีรายได้ขายและบริการอยู่ที่ 789,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277,986 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 54.3% และมีกำไรการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 20,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.3% จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่คลี่คลาย ทำให้ภาพรวมปริมาณขายปรับเพิ่มขึ้นกว่า 15% ในทุกกลุ่มธุรกิจ และยังได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน (Share of Income) ที่เพิ่มขึ้น โดยหลักมาจาก บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด และผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการร่วมลงทุนกับพันธมิตร (Partners) ในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle ในช่วงปี 2564 แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 จะมีต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจ Mobility ส่งผลให้ในปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 10,370 ล้านบาท ลดลง 1,104 ล้านบาท หรือลดลง 9.6%สำหรับฐานะทางการเงินของ OR ยังคงแข็งแกร่ง โดย ณ 31 ธันวาคม 2565 OR มีสินทรัพย์รวม 225,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,845 ล้านบาทจากสิ้นปี 2564ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทนายดิษทัตกล่าวว่า ในปีนี้บริษัทได้เตรียมงบลงทุนไว้ที่ 31,000 ล้านบาท คาดว่าภาพรวมของการเติบโตของธุรกิจในปีนี้จะเติบโตได้ดีจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากนี้ OR ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ทริสเรทติ้ง) ที่ระดับ “AA+” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันและค้าปลีกในประเทศไทย ที่มีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น และมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต“OR ยังคงมุ่งมั่นเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย “OR’s SDG” หรือ SDG ในแบบฉบับของ OR เพื่อผลักดันให้ OR ก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายดิษทัตกล่าว