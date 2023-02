LINE MAN MESSENGER ผุดฟีเจอร์ใหม่ ‘Pin For Me’ ผู้รับปักหมุดที่อยู่เองได้แล้ว

LINE MAN ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์ พัฒนาบริการ MESSENGER ไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์ล่าสุด ‘Pin For Me - ฟีเจอร์ปักหมุด’ ที่สามารถแชร์ให้ผู้รับปักหมุดที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง เพิ่มความสะดวกและความแม่นยำของพิกัดผู้รับ พิเศษ ดีลเด็ดรับวาเลนไทน์กับ LINE MAN MESSENGER ให้ส่งต่อความรักด้วยแพ็กเกจสุดคุ้ม จ่ายเพียง 184 บาท รับทันทีคูปองส่วนลดค่าส่งมูลค่า 1,400 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) ซื้อแพ็กเกจสุดคุ้มแล้วส่งเลยได้ที่ https://lineman.onelink.me/1N3T/ufxxvqlpฟีเจอร์ล่าสุดจาก LINE MAN MESSENGER ‘Pin For Me - ฟีเจอร์ปักหมุด’ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่ต้องการให้ผู้อื่นช่วยปักหมุดปลายทางที่ส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำและมีความคล่องตัว รวมถึงเป็นตัวช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์สามารถจัดการออร์เดอร์ได้ง่ายขึ้น ลดความผิดพลาดของการส่งผิดที่อยู่ โดยสามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ บนแอปพลิเคชัน LINE MAN Version 14.0.0 ขึ้นไป