บวท.หารือ สปป.ลาว วางแผนบริหารห้วงอากาศ เส้นทางจีนรองรับเที่ยวบินเพิ่ม

วิทยุการบินฯ หารือร่วมการบิน สปป.ลาว (Department of Civil Aviation, Laos) ร่วมกำหนดแนวทางบริหารห้วงอากาศ เส้นทางบินร่วม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถจราจรทางอากาศในภูมิภาค รองรับปริมาณเที่ยวบินจากจีนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) พร้อมคณะผู้บริหารของ บวท. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจาก Department of Civil Aviation, Laos ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่องแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐาน และการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) ในภูมิภาค พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจราจรทางอากาศของทั้ง 2 ประเทศเนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเส้นทางบินหลักในการเดินทางจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเรื่องดังกล่าวจะถูกพัฒนาและนำมาเชื่อมต่อกับระบบบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศระหว่างประเทศ (Cross Border Air Traffic Flow Management) ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อรองรับการเดินทางในภูมิภาค และการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตสำหรับผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้จะนำไปพิจารณาหารือร่วมกับ Air Traffic Management Bureau Civil Aviation Administration of China (ATMB CAAC) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมกันให้การสนับสนุนเรื่องการบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) ในภูมิภาคต่อไป