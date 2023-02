LINE MAN เพิ่มฟีเจอร์ให้ผู้รับปักหมุดด้วยตัวเอง

สำหรับฟีเจอร์ล่าสุดจาก LINE MAN MESSENGER ‘Pin For Me - ฟีเจอร์ปักหมุด’ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่ต้องการให้ผู้อื่นช่วยปักหมุดปลายทางที่ส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำและมีความคล่องตัว รวมถึงเป็นตัวช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์สามารถจัดการออเดอร์ได้ง่ายขึ้น ลดความผิดพลาดของการส่งผิดที่อยู่โดยสามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ บนแอปพลิเคชัน LINE MAN Version 14.0.0 ขึ้นไป สามารถใช้งานฟีเจอร์ ‘Pin For Me - ฟีเจอร์ปักหมุด’ ได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปที่บริการ MESSENGER บนแอป LINE MAN กดส่งลิงก์ขอที่อยู่เพื่อแชร์ไปยังแอปพลิเคชันแชต LINE หรือแพลตฟอร์ม Social Media อื่นๆ โดยไม่ต้องปักหมุดเอง แต่ให้ผู้อื่นปักหมุดที่อยู่ให้ เมื่อปักหมุดกลับมาแล้ว ระบบจะรันโดยอัตโนมัติให้ผู้ส่งเรียกไรเดอร์เข้ามารับของยังจุดที่ปักหมุดไว้ ใช้งานได้ง่าย สะดวก ส่งไม่ผิดที่แน่นอน!บริการ “MESSENGER” บนแอปพลิเคชัน LINE MAN เป็นบริการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว เช่น การส่งของหรือเอกสารด่วน รวมถึงบริการวางบิล ที่สามารถเรียกใช้บริการได้ง่าย เรียกได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ส่งไว มั่นใจของถึงมือคนรับ ในราคาประหยัด และมีประกันคุ้มครองความเสียหายถึง 3,000 บาท โดยปัจจุบันให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย