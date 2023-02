ตลาดเวชศาสตร์พุ่ง 70%หลังโควิด “วี พรีซิชั่น” รุกมิดเดิลอีสต์-CLMV

ผู้จัดการรายวัน 360 -V Precision Clinic (วี พรีซิชั่น คลินิก) คลินิกแพทย์ทางเลือก เผยพฤติกรรมคนไทยใส่ใจสุขภาพเพิ่มขึ้นจากปัจจัยการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเทรนด์การดูแลสุขภาพที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาเติบโต โดยเฉพาะตลาดด้านเวชศาสตร์พท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การชะลอวัย คลินิกการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ V Precision Clinic ภายใต้การดูแลของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า และเทคโนโลยี Anti Aging ที่ทันสมัยทำให้ Mindset ของคนส่วนใหญ่ที่มองเรื่องอายุเปลี่ยนไป นั่นคือการมองว่า ‘ความชราเป็นโรคหนึ่ง’ และป้องกันหรือชะลอวัยได้ โดยทุกวันนี้คนไม่มองสาระสำคัญของการมีอายุที่มากขึ้น แต่จะเห็นว่าคนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีจากภายใน เทรนด์การดูแลสุขภาพแบบชะลอวัยจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และเราเริ่มเห็นผลลัพธ์การดูแลตัวเองของคนดังมากมายที่ดูอ่อนกว่าวัยและสุขภาพดีสำหรับที่ V Precision Clinic มีการเติบโตในช่วงปี 2565 มีคนไข้มาใช้บริการมากกว่า 6,000 คน แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเพศหญิง 60% และเพศชาย 40% หลังจากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในชื่อ V Precision Clinic ได้เพียง 1 ปี โดยแยกตัวออกมาจากแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าที่มากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาทำรายได้รวมกว่า 100 ล้านบาทV Precision Clinic วางรูปแบบการดูแลสุขภาพคนไข้แบบ Reverse Aging หรือ การชะลอวัยแบบย้อนกลับ ที่มาพร้อมการรักษาแบบ New Way to Heal เน้นการรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งปีที่แล้วตลาดรวมโต30% จากช่วงก่อนโควิด และมีแนวโน้มเติบโตขึ้น 70% ในปีนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของ V Precision คือ ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีแบบยั่งยืน ดูแลรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ อายุระหว่าง 35 – 60 ปี อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และเตรียมประชาสัมพันธ์และโปรโมท กลุ่มเป้าหมายต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดในเขตพื้นที่หัวเมืองของภาคต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี ขอนแก่น ชลบุรี เป็นต้น โดยจะใช้ช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างง่ายในปี2566นี้กลยุทธ์เน้นการสร้างแบรนด์ ผ่านการสื่อสารในช่องทางออนไลน์ทุกแพลทฟอร์ม มีการทำเนื้อหามุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจมากขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากเนื้อหา และรู้จักแบรนด์เรามากขึ้น ทำการตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์ หรือการ Collab แบรนด์ V Precision Clinic กับแบรนด์อื่นเพื่อสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้หลายช่องทาง เช่น Call Center, Line Official, Inboxนายแพทย์ธรณัส กล่าวว่า ปลายปีที่ผ่านมา ได้ไปร่วมอัปเดตเทรนด์การแพทย์สมัยใหม่ที่สหรัฐอเมริกา เทรนด์สุขภาพจะเน้นไปที่การดูแลสุขภาพด้วย Cellular Medicine หรือ Advance Medicine ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ อย่างเทคโนโลยี Cryotherapy การบำบัดด้วยความเย็นจัด โดยทางเราก็ได้มีการอัพเดทนวัตกรรมและนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาใช้รักษาและปรับใช้กับคนไข้ในปีนี้นวัตกรรม ที่จะนำมาให้บริการคนไข้ในปีนี้ อาทิ Cryotherapy เป็นการบำบัดด้วยความเย็นจัด, Weber IV Laser Therapy การใช้ศักยภาพของแสงเลเซอร์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ Wave Range เพื่อเอามารักษาแล้วก็บำบัดในหลายๆโรค, เครื่องเพิ่ม Ozone – O3 การบำบัดด้วยโอโซนหรือออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยตร, Hyperbaric Chamber คือเครื่องบำบัดด้วย ออกซิเจนความกดอากาศสูง ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย“ในปี 2566 นี้จะขยายธุรกิจเพิ่มเติม ทั้งการขยายพื้นที่การให้บริการให้เพิ่มขึ้น การลงเครื่องมือนวัตกรรม การขยายฐานตลาดไปยังลูกค้าต่างชาติ ทั้งกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จีน และกลุ่มเวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา คาดว่าปีนี้จะมีลูกค้าเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นมากกว่า 8,000 คน และมียอดขายที่เติบโตมากกว่า 150 ล้านบาท และก้าวขึ้นเป็นผู้นำการตลาดในกลุ่มคลินิกแพทย์ทางเลือก ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่” นายแพทย์ธรณัส กล่าว