APEX Medical Center เปิดตัว Wellness & Slim Center

APEX Medical Center ผู้นำเทรนด์แห่งวงการความงาม ต้อนรับปีกระต่ายทอง ชูนวัตกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ เปิดตัว Wellness & Slim Center เลือกทำเล เปิดตัว สาขาเอ็มโพเรียม พร้อมยกระดับความงามส่งตรงถึงกลุ่มลูกค้า มุ่งตอบโจทย์ผู้นำความงามด้านสุขภาพองค์รวมAPEX Medical Center ผู้นำด้านนวัตรกรรมความงามอันดับหนึ่งครบวงจรของประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ในฐานะผู้นำเทรนด์ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา เดินหน้านำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ รับเทรนด์ความงามปี 2023 เพื่อคนรักสุขภาพ เปิดตัว Wellness & Slim Center มิติใหม่แห่งศูนย์ดูแลสุขภาพ รูปร่าง และความงามครบวงจร สาขาใหม่ใจกลางเมือง ชั้น B1 ศูนย์การค้า The Emporium เอาใจคนรักสุขภาพ ด้วยโปรแกรม Premium Wellness & Anti-Aging ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ที่คว้ารางวัลมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ กับรางวัลความงาม ระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ด้านการวินิจฉัย ดูแลสุขภาพและรูปร่างที่ทันสมัย ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลกAPEX Medical Center เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพจากภายในแบบองค์รวมหรือ Anti-Aging เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพตลอดอายุขัย ชะลอความชราและความเสื่อมของร่างกาย นับเป็นเทรนด์ใหม่ของปี 2023 ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการสุขภาพและความงามพญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ แพทย์ผู้ก่อตั้ง Apex Medical Center ชี้เทรนด์ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ความงามต้องมาจากภายใน พฤติกรรมผู้บริโภคที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีอย่างยั่งยืน Well-Being Trend จึงเป็นเหตุผลที่เราลงทุนในอุปกรณ์และเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุด ชูจุดเด่นโปรแกรม Health Boost Program พร้อมเปิดให้บริการเป็นสาขาใหม่ สาขาเอ็มโพเรียมแห่งนี้ ที่ให้บริการครอบคลุมด้านศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร ถูกรวมไว้ให้ที่ APEX WELLNESS & SLIM CENTERพญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ กล่าวถึงมุมมองและจุดเด่นของ APEX Slim & Wellness Center ว่า ในปัจจุบันความงามที่ดูดีแต่ภายนอกไม่เพียงพอ ต้องดูดีและสุขภาพดีจากภายใน จึงเชื่อว่าการเปิดตลาดในปีนี้ด้วยเทรนด์ความงามรูปแบบ Wellness จะเติบโตอย่างยั่งยืน ภาพรวมตลาดการดูแลสุขภาพองค์รวมมีแนวโน้มที่จะเติบโต และด้วยศักยภาพของ APEX ในฐานะนำเทรนด์ด้านความงามระดับแนวหน้าของวงการ เราไม่เคยหยุดนิ่ง เรามองถึงอนาคตของตลาดและแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า เราหาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบบริการที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพราะเราเข้าใจดีว่าลูกค้าทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การดูและและรักษาจึงต้องออกแบบปรับแต่งให้เป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายเฉพาะบุคคลด้วย นั่นเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ APEX Medical Center แตกต่างจากที่อื่น ๆ ในอุตสาหกรรม นอกจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและพนักงานที่มีคุณภาพAPEX Slim & Wellness Center โดดเด่นด้วยโปรแกรมที่ล้ำสมัย เรามีห้อง ICE LAB ที่เดียวในประเทศไทย นวัตกรรมการบำบัดด้วยความเย็นสุดขั้ว ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆ ตลอดจนการเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกาย ช่วยฟื้นฟูจากภายใน และช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย ทำให้เกิดความผ่อนคลาย ความสงบ และความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ที่ได้รับความนิยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนชอบออกกำลังกาย หรือจะเป็น Hyperbaric Oxygen ช่วยฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัย ช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมร่างกายตามธรรมชาติให้เร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการไมเกรนและปวดศีรษะ ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากกีฬาและออกกำลังกาย ช่วยให้แผลหลังผ่าตัดหายเร็วขึ้น และฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพได้อีกด้วยและ Body Well คือการบำบัดที่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดีท็อกซ์สารพิษภายในเซลล์ เพิ่มการไหลเวียนโลหิตและลดการอักเสบส่งเสริมการฟื้นฟูองค์รวมโดยเริ่มต้นจากภายในเซลล์“เรายังมีการบำบัดด้วย IV Vitamin Drip หรือการบำบัดด้วยการให้วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารอื่นๆ เข้าสู่หลอดเลือดโดยตรง เพื่อการดูดซึมที่รวดเร็วและได้ประสิทธิผลสูงสุด และเป็นการฟื้นฟูร่างกายจากภายใน เติมเต็มสิ่งที่พร่องไปได้อย่างตรงจุด ซึ่ง APEX Medical Center เลือกใช้วิตามินเกรดพรีเมียม สูตรเข้มข้น และพัฒนาสูตรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging จึงมั่นใจได้ว่าดริปวิตามินที่ APEX ปลอดภัยและได้คุณภาพ อีกทั้ง APEX ยังมีบริการ IV Drip Bar มากถึง 12 สูตร ตอบโจทย์ทุกความต้องการ อาทิ สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สูตรเพื่อสุขภาพผิวพรรณ และสูตรชะลอวัยให้ร่างกายและสมอง เป็นต้น”นอกจากนี้ APEX Slim & Wellness Center ยังมีบริการฟื้นฟูสุขภาพ รูปร่าง และความงามอีกมากมาย อาทิ โปรแกรมตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ, โปรแกรมดูแลสุขภาพและชะลอวัยด้วยศาสตร์ Anti-Aging, โปรแกรมให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูและภาพ และโปรแกรมดูแลรูปร่างและลดน้ำหนักโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีห้องปฏิบัติการตรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและการชะลอวัย เช่น การทดสอบวิตามินและแร่ธาตุ:การทดสอบทางพันธุกรรม การทดสอบเทโลเมียร์: การทดสอบเทโลเมียร์วัดความยาวของฝาครอบป้องกันที่ปลายโครโมโซม ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอายุทางชีวภาพของบุคคลและความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ การทดสอบฮอร์โมนสามารถระบุความไม่สมดุลของฮอร์โมน เช่น เทสโทสเตอโรน เอสโตรเจน และฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม การทดสอบภูมิแพ้ และอื่นๆ โดยโปรแกรมการดูแลรักษาทั้งหมดนี้ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ APEX ด้วยการใช้เทคโนโลยีล่าสุดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับการดูแลและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เรามั่นใจว่าศูนย์ดูแลสุขภาพ รูปร่าง และความงามครบวงจร สาขาใหม่แห่งนี้ จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมความงาม พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ กล่าวปิดร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงามแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ เนรมิตงามและสุขภาพที่ดีได้ ที APEX สาขาใหม่ สามารถรับบริการได้แล้ววันนี้ที่ APEX WELLNESS AND SLIM CENTER ศูนย์การค้า The Emporium ชั้น B1 พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย.