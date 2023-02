ผุดร้าน “โอ้กะจู๋ไดร์ฟทรู” ปตท.บางใหญ่ ลุยแกร็บ&โกในคาเฟ่อะเมซอน100จุดปีนี้

ผู้จัดการรายวัน360 - OR เปิดตัว “โอ้กะจู๋” รูปแบบ Drive – Thru สาขาแรก ใน พีทีที สเตชั่น เวสต์วิลเลจ บางใหญ่ เพิ่มทางเลือกอาหารสุขภาพแบบสะดวกรวดเร็วนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR พร้อมด้วย นายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน OR ร่วมเปิดตัวร้านสวนผักโอ้กะจู๋ในรูปแบบ Drive – Thru สาขาแรก โดย บจ.ปลูกผักเพราะรักแม่ ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขา บจ.เอส.วาย.ที.พี.กรุ๊ป (PTT Station เวสต์วิลเลจ บางใหญ่)“จากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันภายใต้แนวคิด Inclusive Growth จึงเกิดการร่วมลงทุนกันระหว่าง OR และบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋” เมื่อปี2565ที่ผ่านมา ทั้งนี้พันธมิตรทางธุรกิจจะเข้ามามีส่วนช่วยในการต่อยอดให้ พีทีที สเตชั่น ก้าวเดินตามแผนพัฒนา Physical Platform จากเดิมที่เป็นสถานีบริการน้ำมันไปสู่การเป็น Commercial Space ผลักดันสู่การเดินทางที่ไร้รอยต่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งด้านความสะดวกรวดเร็ว และไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ อีกทั้งยังส่งผลให้ OR สามารถเข้าไปสนับสนุนพันธมิตร ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรผู้ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง” นายสุชาติกล่าว“โอ้กะจู๋” ให้บริการรูปแบบ From Farm To Table เริ่มต้นจากการปลูกผักในฟาร์มที่จังหวัดเชียงใหม่ และส่งตรงถึงหน้าร้าน เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและความสดใหม่ พร้อมให้บริการทั้งแบบ Dine-In, Takeaway และ Delivery มีเมนูอาหารที่หลากหลาย ทั้งผักสลัด สปาเก็ตตี้ และอาหารจานเดียว ด้วยรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภค ในราคาเข้าถึงได้ โดยปัจจุบันมีร้าน “โอ้กะจู๋” ที่เปิดสาขานำร่องใน พีทีที สเตชั่น สาขาเมืองทองธานี และจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพแบบ Grab & Go ผ่านร้าน Café Amazon แล้วกว่า 45 สาขาล่าสุด “โอ้กะจู๋” จะเปิดให้บริการในรูปแบบ Drive Thru ใน พีทีที สเตชั่น เวสต์วิลเลจ บางใหญ่ พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉพาะสาขา Drive Thru ไม่ว่าจะเป็น ชิกเก้นชีสบอล สลัดแรพส์แม็กซิกันชิกเก้น และสลัด/ข้าวโบล์วแซลมอนกุ้งอะโวคาโด ให้ลูกค้าสะดวก และอร่อยได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปนอกจากนี้ ภายในไตรมาสแรก ปี 2566 ร้านโอ้กะจู๋ จะขยายสาขาไปภาคตะวันออกที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง รวมทั้งจะเปิดสาขาใน พีทีที สเตชั่น สาขา บจ.อ่างหินพลังงาน (PTT Station อ่างศิลา) ในเดือนกรกฎาคม 2566 ส่วนการจำหน่ายอาหารแบบ Grab & Go ผ่านร้าน Café Amazon มีแผนจะขยายรวมเป็น 100 สาขาภายในปี 2566 อีกด้วย----