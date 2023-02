เปิดตัว “โอ้กะจู๋” รูปแบบ Drive-Thru ในพีทีที สเตชั่น เวสต์วิลเลจ บางใหญ่

OR เปิดตัว “โอ้กะจู๋” รูปแบบ Drive-Thru สาขาแรก ในพีทีที สเตชั่น เวสต์วิลเลจ บางใหญ่ เพิ่มทางเลือกอาหารสุขภาพแบบสะดวกรวดเร็วนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน OR ร่วมเปิดตัวร้านสวนผักโอ้กะจู๋ในรูปแบบ Drive-Thru สาขาแรก โดย บจ.ปลูกผักเพราะรักแม่ ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เวสต์วิลเลจ บางใหญ่ พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉพาะสาขา Drive Thru ไม่ว่าจะเป็น ชิกเก้นชีสบอล สลัดแรพส์เม็กซิกันชิกเก้น และสลัด/ข้าวโบวล์แซลมอนกุ้งอะโวคาโด ให้ลูกค้าสะดวก และอร่อยได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปนายสุชาติกล่าวว่า จากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันภายใต้แนวคิด Inclusive Growth จึงเกิดการร่วมลงทุนกันระหว่าง OR กับบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋” เมื่อปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจจะเข้ามามีส่วนช่วยในการต่อยอดให้ พีทีที สเตชั่น ก้าวเดินตามแผนพัฒนา Physical Platform จากเดิมที่เป็นสถานีบริการน้ำมันไปสู่การเป็น Commercial Space ผลักดันสู่การเดินทางที่ไร้รอยต่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งด้านความสะดวกรวดเร็ว และไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ อีกทั้งยังส่งผลให้ OR สามารถเข้าไปสนับสนุนพันธมิตร ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรผู้ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งภายในไตรมาสแรกปี 2566 ร้านโอ้กะจู๋ จะขยายสาขาไปภาคตะวันออกที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง รวมทั้งจะเปิดสาขาในพีทีที สเตชั่น สาขา บจ.อ่างหินพลังงาน (PTT Station อ่างศิลา) ในเดือนกรกฎาคม 2566 ส่วนการจำหน่ายอาหารแบบ Grab & Go ผ่านร้าน Café Amazon มีแผนจะขยายรวมเป็น 100 สาขาภายในปี 2566 อีกด้วย“โอ้กะจู๋” ให้บริการรูปแบบ From Farm To Table เริ่มต้นจากการปลูกผักในฟาร์มที่จังหวัดเชียงใหม่ และส่งตรงถึงหน้าร้าน เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและความสดใหม่ พร้อมให้บริการทั้งแบบ Dine-In, Takeaway และ Delivery มีเมนูอาหารที่หลากหลาย ทั้งผักสลัด สปาเกตตี และอาหารจานเดียว ด้วยรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภค ในราคาเข้าถึงได้ โดยปัจจุบันมีร้าน “โอ้กะจู๋” ที่เปิดสาขานำร่องในพีทีที สเตชั่น สาขาเมืองทองธานี และจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพแบบ Grab & Go ผ่านร้าน Café Amazon แล้วกว่า 45 สาขา