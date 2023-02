“พาณิชย์” ชี้ช่องผู้ส่งออกอาหารสัตว์ไทย จับมือ ET Pet ทำตลาดในไต้หวัน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ สำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับข้อมูลจาก น.ส.กัลยา ลีวงศ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ไต้หวัน ถึงลู่ทางการขยายการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเข้าสู่ตลาดไต้หวัน โดยใช้ช่องทางผ่านร้าน ET Pet ซึ่งเป็นเชนร้านขายสินค้าสัตว์เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของไต้หวันทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้รายงานข้อมูลว่า ET.Pet เป็นธุรกิจสำคัญในเครือของกลุ่ม Eastern Multimedia Group ปัจจุบันมีร้านค้า 147 แห่งทั่วไต้หวัน ถือเป็นเชนร้านขายสินค้าสัตว์เลี้ยงที่มีจำนวนสาขามากที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน และล่าสุดเพิ่งมีการเปิดตัว ET Plaza ที่เป็น Shopping Center สำหรับสินค้าสัตว์เลี้ยงแบบ Complex แห่งแรกของไต้หวัน ให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ทั้งร้าน ET.Pet โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง Loving Kindness Animal Hospital และร้าน FamiSuper ที่เป็นซูเปอร์มาร์เกตในเครือของ Family Mart เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการสำหรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ โดยนำเสนอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเหล่าคนรักสัตว์เลี้ยงในไต้หวัน และมีแผนที่จะเปิดสาขาที่ 2 ภายในปี 2566 และตั้งเป้าขยายสาขาของ ET Pet ให้ได้ 500 สาขาภายใน 5 ปีโดยในจำนวน 500 สาขาที่จะเปิดใหม่ มีประมาณ 1 ใน 3 ที่เป็นการร่วมมือกับ Family.Mart ในการเปิดร้านแบบ Complex มีแผนจะนำเสนอบริการรับส่งสินค้าที่สั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทในเครือ ET Mall (หนึ่งในแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของไต้หวัน และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน) ที่ร้าน ET Pet เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า และในจำนวน 147 สาขาของ ET Pet ในปัจจุบันมีถึง 125 สาขา ที่ให้บริการเสริมความงามสำหรับสัตว์เลี้ยง และมี 10 สาขาที่มีเสนอบริการทางการแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยงควบคู่ไปด้วย โดยคาดว่ายอดขายของร้าน ET Pet ในปี 2565 จะมีมูลค่ามากกว่า 2,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20%นอกจากนี้ กลุ่ม Eastern.Multimedia.Group เป็นเจ้าของธุรกิจสื่อมวลชน อี-คอมเมิร์ซ และ TV Shopping ยักษ์ใหญ่ คือ ET Mall และ Eastern Home Shopping มีส่วนช่วยในการทำการตลาดของ ET Pet ได้เป็นอย่างดี โดยใช้สื่อในเครือช่วยประชาสัมพันธ์ ในขณะที่ ET Mall มีฐานลูกค้ามากถึง 10 ล้านราย หากในจำนวนนี้มีผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงประมาณ 20% ก็จะมีกลุ่มลูกค้ามากถึง 2 ล้านราย จึงถือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่ดีเยี่ยมนายภูสิตกล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงด้านไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ของไต้หวัน ที่หันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงของไต้หวันมีการขยายตัวเป็นอย่างมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งกลุ่ม Eastern Multimedia Group ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและเข้าลงทุนอย่างเต็มที่ในตลาดค้าปลีกสินค้าสัตว์เลี้ยง ส่วนผู้ผลิต ผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย ควรพิจารณาร่วมมือกับร้าน ET Pet ในการสร้างแบรนด์หรือขยายตลาดร่วมกันต่อไปปัจจุบันการนำเข้าอาหารสุนัขหรือแมวสำหรับขายปลีกจากไทยของไต้หวันมีการเติบโตที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2553 แล้ว มูลค่านำเข้าจากไทยในปี 2564 มีการเติบโตมากถึง 311% และในช่วง 11 เดือนของปี 2565 (มกราคม-พฤศจิกายน) มูลค่านำเข้าสินค้าอาหารสุนัขหรือแมวสำหรับการขายปลีกของไต้หวัน เพิ่มขึ้นถึง 20.88% โดยไต้หวันนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากไทยมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 36.98% ของการนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้น 35.34% เป็นการเติบโตที่สูงกว่าการเติบโตของการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงโดยรวมของไต้หวัน