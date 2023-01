“ซาติน” เร่งขยายไลน์เครื่องนอน ผนึกหมอช้างส่งแบบใหม่เจาะสายมู

ผู้จัดการรายวัน 360 -“ซาติน” ผู้นำด้านนวัตกรรมชุดเครื่องนอนมาตรฐานสากล เอาใจสายมูตัวจริง จับมือ “หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา” เปิดตัวชุดเครื่องนอนเสริมดวงให้ปัง 12 ราศี รับปีเถาะ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หลังเสียงตอบรับดีเกินคาด กับคอลเลคชั่นใหม่ “Satin Plus Lucky Me Lucky Life 2023” เสริมดวงให้ปัง เพิ่มพลังมงคลให้ชีวิต ตั้งเป้ายอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 40% พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจไปยังสินค้าในกลุ่มใกล้เคียงนายรัฏฐพิชญ์ ชัยศรีสุขอำพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมชุดเครื่องนอนมาตรฐานสากลแบรนด์ซาติน เปิดเผยถึงกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 ว่า ในปีนี้แบรนด์ซาตินพลัส ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาและนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อผลิตชุดเครื่องนอนที่ตอบโจทก์ความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จับมือกับหมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดังแห่งเมืองไทย เปิดตัวชุดเครื่องนอนเสริมดวงให้ปัง 12 ราศี รับปีเถาะ กับคอลเลคชั่นใหม่ “Satin Plus Lucky Me Lucky Life 2023” เสริมดวงให้ปัง เพิ่มพลังมงคลให้ชีวิต โดยยังคงเน้นย้ำกลยุทธ์ความเชื่อเสริมดวงที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีมากด้วยการชูกลยุทธ์ทางการการตลาด Superstitious Marketing ผสานกับ Certain Strategy ตอบสนองตรงตามความต้องการกลุ่มลูกค้าเครื่องนอน และครองใจผู้บริโภคกลุ่มสายมูเตลู ทั้งดีไซน์และลวดลายพิเศษที่มาพร้อมกับสีมงคลเสริมดวง ที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิตไปในทางบวก ให้มีพลังชีวิตที่ดีตลอดปี 2566 ตั้งเป้ายอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 40% ส่วนเป้าหมายยอดขายในปี 2566 ในภาพรวมของบริษัทฯคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 50% โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร หลากหลาย ทั้งชุดเครื่องนอน ชุดผ้าปู กลุ่มหมอน รวมถึงที่นอนและเตียงดีไซน์ ที่เข้ามาตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง อีกทั้งยังพร้อมขยายธุรกิจไปที่สินค้าประกอบกันในกลุ่มใกล้เคียงอีกด้วยอย่างไรก็ดีการชูกลยุทธ์การตลาด Superstitious Marketing นี้ สืบเนื่องจากห้องนอนถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดี โดยเฉพาะเวลาในการใช้งานในห้องนอนถือว่าเป็นห้องที่เราใช้งานบ่อยและนานที่สุด อีกทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด ได้มีการใช้เวลาในบ้านมากขึ้นก่อให้เกิดความเครียด และความกังวลใจมากมาย ส่งผลให้คนไทยได้หันหน้าพึ่งพาสายมูเตลู หรือมีความเชื่อโชคลางต้องการสิ่งพึ่งพาทางด้านจิตใจ เพื่อคลายความกังวลและสร้างความสบายใจ จึงได้นำมาซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอน คอลเลคชั่น "Satin Plus Lucky me Lucky Life 2023" โดยหมอช้าง ทศพร ศรีตุลาสำหรับการผลิตเครื่องนอน Collection ใหม่นี้ เป็นชุดเครื่องนอนเพิ่มพลังมงคลให้ชีวิต ด้วยสีมงคล 12 ราศี ที่ช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้ด้านต่างๆ ทั้งการงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ และความรัก ออกแบบด้วยดีไซน์ลวดลายพิเศษ 3 ลาย พร้อมกับคู่สีมงคลเสริมดวง ประกอบด้วยHEALTHY : เสริมความสุขทั้งกายและใจ ให้สุขภาพแข็งแรงยาวนาน เพิ่มพลังบวกให้ชีวิตและจิตใจ เพื่อให้มีองค์รวมของสุขภาพที่มั่นคงขึ้น เต็มไปด้วยความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ เพิ่มพลังชีวิตโดยรวมให้แข็งแกร่ง ด้วยลวดลายที่ช่วยส่งเสริมฐานชีวิตให้มีความมั่นคง ชีวิตเคลื่อนไหวไปในทางที่ดี (ราศีกุมภ์ ตุลย์ กรกฎ ธนู) WEALTHY : เพิ่มโอกาสที่ดี ให้ชีวิตมีโชคลาภ เติมเต็มชีวิตให้มีโอกาสที่สดใส ส่งเสริมการเงิน โชคลาภ ให้พบสำเร็จก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เสริมดวงด้วยลวดลายของเหรียญมงคล แทนความสำเร็จที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับโชคลาภ ความสำเร็จ มีชีวิตที่ก้าวหน้าไปถึงเป้าหมายอย่างง่ายดาย (ราศีพฤษภ สิงห์ พิจิก เมถุน)HARMONY : เติมเต็มความสุข ให้มีความรักที่สดใสสนับสนุนดวงให้มีความสำเร็จ ความโชคดี พร้อมเติมเต็มความรักที่ดี สมปารถนาพบความสุข ความสมดุลในชีวิต ส่งเสริมดวงชะตาให้รุ่งโรจน์ ด้วยลวดลายเชือกถักมงคล แบบ infinity ให้นำพามาแต่ความโชคดี เป็นที่รักใคร่ มีความสมดุลในชีวิต และความสำเร็จที่ยั่งยืน (ราศีเมษ มีน มังกร กันย์)ความโดดเด่นของคอลเลคชั่นนี้อยู่ที่ดีไซน์ ลวดลาย และสีสัน ที่ปรับให้เข้ากับห้องนอนทุกแบบ ทุกสไตล์ทันสมัย สามารถนำมาตกแต่งได้ตามสไตล์ที่สะท้อนตัวตนของห้องนอนคุณได้ พร้อมกับสีมงคลเสริมดวงทั้ง 12 ราศี ที่ช่วยเสริมสิริมงคลให้มีพลังชีวิตที่ดีในทางบวกได้ทุกวัน ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ด้านจิตใจเพื่อเสริมดวงเท่านั้น แต่ยังให้ความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ด้วยเนื้อผ้าไมโครฟีล 100% ทอ 290 เส้นด้ายต่อ 10 ตร.ซม. ให้สัมผัสถึงความนุ่มลื่น นอนสบาย เรียบไร้รอยต่อตามมาตรฐานของซาติน โดยสามารถรองรับที่นอนที่มีความหนาสูงสุด 14 นิ้ว และด้วยนวัตกรรมการย้อมที่ให้สีสดใสชัดเจน ไม่ซีด คงทนในการใช้งาน ตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกสไตล์ เจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มสายมูเตลู ที่ต้องการพึ่งพาทางด้านจิตใจ อีกทั้งกลุ่มคนชอบแต่งบ้าน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดในหลายๆด้าน“ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เรายังคงมั่นใจว่าคอลเลคชั่น Satin Plus Lucky Me Lucky Life 2023 จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมาจากคอลเลคชั่น ที่ 1-3 เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าได้กระแสการตอบรับจากผู้บริโภคมาอย่างดี จากที่ชูกลยุทธ์ Superstitious Marketing เป็นหลัก และปีนี้ยังได้ผนวก Certain Strategy อีกด้วย จึงสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และยังรวมถึงภาพรวมของแบรนด์ซาตินพลัสอีกด้วย” นายรัฏฐพิชญ์ กล่าวสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ประกอบด้วย ทางช่องทางออนไลน์ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ เช่น Shopee, Lazada, JD Central, ShopAt24, Big C, Tesco Lotus และ Makro